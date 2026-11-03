Владимир Зеленский в очередной раз отказался от переговоров Фото: REUTERS.

ЕСЛИ МАСК ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, как и следовало ожидать, «не заметил» вчерашнюю историю в Петропавловской Борщаговке — окраина Киева, между прочим, которая наделала шума по всей Украине и разделила эту страну на две враждебные друг другу части. Ему, надо понимать, не до каких-то там «хохлов», он лидер страны, которая «захищает Европу от страны-ахрессора», средоточие силы и «светоч демократии». Ему в Берлин к Мерцу по делу срочно, а вы тут с какой-то «пыточной ТЦК» ему настроение испортить хотите? Оно у него и так не самое хорошее. Его Илон Маск разочаровал.

- Мне очень хотелось поговорить с ним (С Илоном — прим. авт.) на разные темы. Мы беседовали в начале конфликта. Мы обсуждали разные вещи, - высказал «просроченный» свои претензии американскому мультимиллиардеру в интервью PBS. - Но иногда его прежние высказывания о нас, об Украине. Это не проукраинская позиция. До этого мы общались, в самом начале войны Илон поддерживал связь и с Путиным, и со мной. После недавнего замедления работы спутниковой системы я хотел поговорить с Маском, однако разговор не состоялся. Они не связались с нами.

И с чего Маску быть «проукраински» настроенным? Он контракт что ли подписал с «просроченным»? Или обязался поднимать трубку, когда ему звонит один бывший комик и «игруля на пианино». Еще, конечно же, перед вылетом в Берлин Зеленский не смог пропустить возможность пожаловаться на Россию и донести на Москву Вашингтону.

- Показательно, что Россия нанесла массированный удар в день американских выборов в Конгресс. Россияне считают, что Америка не заметит этот их сигнал, — заявил Зеленский, оформив свой донос в виде наушничанья в стиле «доброжелателя». А что, с каких-то пор выборы в американский Конгресс проходят на Украине, что «просрочка» так всполошился? Или все должны делать Америке «ку» (или «кю», извините, не помню, как было в фильме) в знак глубочайшего к ней уважения. Так пусть «просрочка» начнет в таком случае с себя и перестанет хамить Трампу и поучать американского президента, а мы посмотрим, как это у него получится.

Зеленский раздосадован, что Илон Маск не проукраински настроен Фото: REUTERS.

ПЛЕВОК! ЕЩЕ ПЛЕВОК!

Впрочем, через некоторое время Зеленский, уже в гостях у Мерца, полностью раскрыл, в чем для него заключается смысл переговоров с Россией.

- Мы не приглашаем Путина в Киев. Во-первых, в 2022 году они пришли к нам без приглашения. Но нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что они не приедут. Приглашать для того, чтобы они не приехали - это деструктивно. Так же, как и приглашать меня в Москву. То, что делает Россия - деструктивно. Это просто плевок в лицо всему миру, который хочет, чтобы война закончилась, - заявил «просрочка» в Берлине, забыв, что в Москву его никто не приглашал. Москва сказала, что если он так хочет приехать, то может это сделать, и безопасность ему в этом случае будет гарантирована. Можно ли считать такую формулировку приглашением, наверное, зависит от степени наглости незваного гостя. Но дальше в речи Зеленского зазвучали новые нотки.

- Поэтому никто не будет поддерживать поездки в Москву. Понятно почему, я уже ответил. Разговаривать по телефону, безусловно, Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться. И мы понимаем эту игру, она бесперспективна. Это будет очень официальный, сухой разговор по телефону, где я в очередной раз буду слушать историческую лекцию от лидера России, а не реальные шаги, как действительно закончить войну, - продолжил «просроченный» и рассказал, для чего нужны переговоры с Россией. - Об этом нужно не просто болтать. Нужно сидеть, договариваться и доказывать, где эта сторона неправа, потому что она агрессор.

В ЧЕМ СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ США?

Америка и Россия, при всем уважении к Америке, не могут решать, будет ли Украина членом Европейского союза, заявил Зеленский Фото: REUTERS.

Понятно? Надо сидеть и говорить, почему другая сторона неправа. И доказывать это. Только в таком случае у переговоров будет некий смысл. А почему права эта сторона? Вот зачем вы такие глупые вопросы задаете? Потому что на этой стороне сам Зеленский, а он всегда на той стороне, которая права. Однако, и этого откровения «просроченному» показалось мало, и он заодно еще объяснил, зачем Украине нужны США. Открыл, что называется, американцам предназначение их страны.

- Америка и Россия, при всем уважении к Америке, не могут решать, будет ли Украина членом Европейского союза. Для этого нужна поддержка других стран, и все эти страны находятся в Европе, - то есть, США нужны, как утверждает «просрочка», не для того, чтобы принимать решение, а для совершенно иных задач. Что он тут же и объяснил. - Америка нужна для совместных гарантий безопасности (Украине — прим. авт.) европейцев и американцев.

Это в Вашингтоне могут думать, что они гегемон, что их страна диктует свою волю миру, а вот в Киеве считают, что удел США и единственный смысл существования Штатов — обеспечивать безопасность Украины. Мерцу, конечно, слова «просроченного», что медом по варенью. А вот Трампу, причем, не только ему с республиканцами, но и американским демократам они могут очень не понравиться.

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