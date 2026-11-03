«Почему он думает, что на него приятно смотреть?»: Стас Ярушин разделся на сцене и нарвался на критику

Актер и шоумен Стас Ярушин устроил неожиданный перформанс во время исполнения своего мемного хита «Zombie». Фото: Даниил ОПАРИН.

Актер и шоумен Стас Ярушин устроил неожиданный перформанс во время исполнения своего мемного хита «Zombie». На фестивале «Шрек Викенд» артист снял кофту и остался перед зрителями с обнаженным торсом. Однако публика не прониклась смелостью исполнителя: вместо восторга он получил порцию насмешек и нелестных комментариев.

45-летний Ярушин вышел на сцену в свободной кофте и зеленых брюках. Но в какой-то момент решил изменить образ прямо во время выступления. Видео с концерта быстро разошлось по сети: оно собрало 2,5 миллиона просмотров и почти 18 тысяч лайков. Зрители принялись обсуждать не только саму выходку, но и физическую форму артиста. Некоторые сравнили его с подвыпившим приятелем отца, другие посчитали сценический образ неудачной попыткой подражать рок-звездам.

Фото: соцсети

«Хочу иметь такую же уверенность в себе, как среднестатистический мужчина в России», «Тот самый друг отца после двух стопок», «Это что за ужас?», «Стас, остановись, пожалуйста», «Он хотел быть солистом Imagine Dragons»; «Скажите ему, что он не Олег Майами»; «А зачем зондбе голый на детском утреннике?»; «Почему он думает, что на него приятно смотреть?» — пишут пользователи.

Отдельно досталось и самому исполнению «Zombie». Песня уже давно стала объектом интернет-шуток: слушателям показалось забавным произношение английского слова, которое многие расслышали как «Зондбе» или «Зонбде». В итоге композиция превратилась в вирусный мем, а ее звучание использовали для пародий и переделки известных фраз. Сам Ярушин не стал бороться с насмешками. Напротив, артист решил воспользоваться неожиданной популярностью: шутил над собой и даже выпустил мерч с мемным словом «Зондбе». При этом он объяснял, что вложил в песню сатирический смысл, высмеяв людей, которые постоянно сидят в гаджетах.

Фото: соцсети

К слову, ранее звезда сериала «Универ» высказывался против чрезмерной зрелищности на музыкальных концертах. По его мнению, многочисленные спецэффекты, подтанцовки и пиротехника не должны подменять собой содержание выступления. «Я не люблю все эти подтанцовки, блестящие штуки, какие-то выстрелы, пушки. Они должны быть как-то органичны», — рассуждал артист.

Ярушин также считает, что масштабное шоу не способно компенсировать слабый музыкальный материал. В первую очередь, уверен он, зрителям важны эмоции и душевность. «Людям души не хватает. Если песни у тебя плохие, ты не удивишь ничем», — говорил шоумен.

Похоже, на этот раз Стас решил удивить публику не спецэффектами, а собственным сценическим образом. Вот только реакция оказалась совсем не той, на которую он мог рассчитывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воссоединившиеся после развода Мальбэк и Сюзанна задумали повторить успех Вани Дмитриенко

«Я не делаю никаких снисхождений»: певица Слава разгневалась из-за просьбы о фото

История любви Анны Пересильд и Вани Дмитриенко: приятный сюрприз в «Голосе», признание в день рождения и эмоции

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке