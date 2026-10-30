«Заткните рты про войну с Россией!» - США потребовали от прибалтов помолчать

Руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби в довольно категоричной форме просил ряд европейских стран НАТО смягчить риторику в отношении «угрозы со стороны России». Фото: REUTERS.

Есть такая поговорка: чем меньше клоп: тем больше вони. О ней вспомнил я, когда из сообщения агентства Reuters узнал, что руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби (чиновник довольно крупного масштаба) в довольно категоричной форме просил ряд европейских стран НАТО смягчить риторику в отношении «угрозы со стороны России». Он прямо сказал: «Не следует провоцировать россиян. Это подрывает безопасность. Европейцам надо перестать говорить о скорой войне с Россией».

Были слова и покруче. Особенно досталось «прибалтийским клопам» — Литве, Латвии и Эстонии, представители которых в своих публичных заявлениях все больше теряют берега и переходят на стилистику не дипломатов, а закоренелых бомжей или тюремных сидельцев.

Колби привёл в качестве примера бесполезной риторики публичные заявления европейцев о том, что Россия «загнана в угол, как крыса». Похоже, что он имел в виду сделанное в конце сентября заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который использовал этот «образ». Глава кабмина этой страны уже не раз исходил «клопиной вонью». Впрочем, как и некоторые другие его бахвалистые коллеги.

В своем заявлении премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал Россию "крысой, загнанной в угол". Фото: REUTERS.

Министр обороны карликовой Эстонии Мартин Херем в приступе русофобии вообще публично заявил, что его 7-тысячная армия способна разгромить российскую (1,5 млн штыков с ядерным оружием!) в одиночку. Отвечать на лай мосек в России, конечно, не будут, но и незамеченными такие оскорбления не остаются. Обиды крепятся, выводы делаются...

Министр обороны Эстонии Мартин Херем в приступе русофобии публично заявил, что его 7-тысячная армия способна разгромить российскую (1,5 млн штыков с ядерным оружием!) в одиночку. Фото: EERO VABAMÃ„GI/imago stock&people/Global Look Press

Наверное, поэтому тот же пентагоновец Колби посоветовал прибалтам, наконец, захлопнуть рты. А его европейский коллега попросил «не шуметь».

Ну и как всё это понимать? Как смену позиции США в отношении распоясавшихся в антироссийском угаре прибалтийских союзников?

Вряд ли. Хотя Штаты их и успокаивают, хотя Вашингтон и делает вид, что хочет помириться с Москвой и помирить ее с Киевом и Европой, многое по-прежнему делается против России. А та же Европа уже не скрывает: что ускоренно готовится к войне с Россией и одновременно продолжает финансовую и оружейную помощь Украине. Потому Пентагон и просит союзников просто не кричать об этом громко, чтобы Россия не злилась и… не принимала ответных мер. Вот и весь секрет «смены американской риторики».

Эстонцев попросили не шуметь попусту, но не из симпатий к России Фото: REUTERS.

«Мы вам помогаем. Американцы по-прежнему там (на Украине и в Европе). Ничего не меняется. Просто не надо об этом шуметь. Не создавайте шума», — передают европейцы слова высокопоставленного чина из Пентагона.

То есть, американцы ведут себя как настоящий хищник, хитрый и расчётливый. А европейцы, особенно прибалты — визжат как кабанчики, оказавшиеся между хищником и охотником, понимая, что попали на заклание. Но можно же отползти, затаится, а не кидать камнями в охотника и не дёргать хищника за хвост. Украина — печальный пример, что бывает в таких случаях.

Что на сей счёт говорил Владимир Путин? «Рассчитывать на красивый финал не стоит: если дело действительно дойдёт до прямого столкновения России и Европы, исход будет мрачным»…

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