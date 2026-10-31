Зеленскому пообещали 500 ракет к ЗРК Patriot: но есть нюанс

Зеленский просил 300, а ему продадут аж целых 500 ракет Фото: REUTERS.

Вечер пятницы разорвали два информационных сообщения — в Польше начался ярко выраженный и острый политический кризис, который кто-то сдуру и сгоряча назвал государственным переворотом (и понеслась по кочкам СМИ!), а Госдепартамент США одобрил продажу аж 500 ракет РАС-3 к ЗРК Patriot на сумму 2,1 млрд долларов.

Оставим в стороне поляков — это их внутренние разборки между глобалистами Туска и националистами тандема Навроцкого-Качиньского, которыми, по сути, началась выборная кампания — в Польше в этом году пройдут парламентские выборы, а сейчас ситуация в какой-то степени парадоксальная: правящая партия и президент представляют разные политические лагеря. Отсюда и неразбериха. Скажем сразу, на майдан в Польше или новый раздел страны, который поляки могли бы устроить себе сами — надежды никакой. Поэтому можно ограничиться пожеланиями успеха обеим сторонам. Как говорил почти что украинский сиамский близнец Зорян и Шкиряк в подобных ситуациях, «повоняют и разойдутся». Хотя веселуха намечалась изначально знатная.

А вот с противоракетами для Patriot все гораздо интереснее. После этой новости некоторые эксперты у нас в России в очередной раз приуныли: как же, мол, можно о чем-то договариваться с Вашингтоном, если они ракеты Киеву продают. И ведь Зеленский просил 300, а ему продадут аж целых 500 штук. Вот тебе, дескать, и друг Трамп. Вот тебе и миротворец! Обманул лишенец бедную «женщину» который раз подряд.

Ну, во-первых, он нам не друг, а чтобы не разочаровываться потом, надо не очаровываться сначала и сразу. Во-вторых, одобрение Госдепартамента — это еще не продажа, не сделка как таковая. Это просто разрешение. Я разрешаю вам нарвать яблок в моем саду, а нарвете вы их или нет, это уже не мое решение, а того, кто вами управляет или вас самих. Ах, да, вполне возможно, что я забыл рассказать о своем разрешении дедку-сторожу, который сад охраняет со старым ружьишком, или он не расслышал. Так что — не взыщите, коли что не так сложится.

Зеленскому пообещали 500 ракет к ЗРК Patriot Фото: REUTERS.

Впрочем, дальше все еще интереснее. Оплата этих 500 ракет будет производиться, скорее всего, сейчас. Два с лишним миллиарда долларов должны дать Германия, Канада и Норвегия. Американцы не вложатся в контракт ни единым центом. А вот ракеты дадут по мере возможности. И по мере их производства. Ну, сам понимаете — сначала американская армия, потом стратегические союзники, с которыми подписаны договора соответствующие, а потом уже все желающие. То есть, речь идет не о поставках имеющихся со складов, а только тех ракет, которые будут когда-то и где-то сделаны.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский уже взмолился и в своем традиционном видеообращении начал за здравие, а закончил за упокой, напомнив чеховского Ваньку, умолявшего «милого дедушку Константина Макарыча».

- Сильное решение Госдепа США - позволить Украине купить перехватчики для «Пэтриотов» против российской баллистики. Пятьсот перехватчиков PAC – 3 – это существенно, и уже скоро - этой зимой - это мог бы быть очень эффективный оборонительный пакет. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет. Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда есть реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3, - заявил «просроченный». - Мы действительно просили наших американских партнеров предоставить Украине зимний пакет поддержки из расчета 100 перехватчиков для «петриотов» в месяц. Пятисот ракет хватило бы закрыть наше небо в ближайшие месяцы - именно тогда, когда так важно, чтобы Украина была в сильной позиции на переговорах и чтобы у России не получилось сломать жизнь в украинских городах и общинах.

Закончив свою «молитву», Зеленский перешел к традиционному для себя и Украины попрошайничеству.

- Соединенные Штаты, европейские партнеры и другие партнеры в мире имеют на складах достаточные запасы перехватчиков PAC-3. предоставление их Украине именно сейчас, зимой 2026-2027 годов, и затем восстановление арсеналов партнеров уже в последующие годы благодаря этому законтрактованному и оплаченному Украиной производству – это был бы правильный путь, и это вполне реально, - попросил он в который раз.

Ах, да, маленький штришок напоследок, не считая того, что Зеленский снова соврал, рассказав, что Украина что-то оплачивает, поскольку при и в результате его руководства страна стала жить исключительно в кредит и «по доверенности». Первые поставки противоракет РАС-3 к ЗРК Patriot по этому контракту, которого, кстати, еще не существует, могут быть осуществлены только после 2030 года. Хотя некоторые оптимисты уверяли, что может быть, поставки начнутся после 2028-го, более сведущие эксперты их поправили. Не ранее, чем через пять лет.

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