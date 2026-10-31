Как поссорились две победительницы конкурса «Мисс Россия»: Новый скандал в шоу-бизнесе — у музы Киркорова серьезный конфликт с коллегой

Анна Линникова и Валентина Алексеева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Конфликт двух победительниц конкурсов красоты из режима взаимных «уколов» перешел в новую стадию — публичных оскорблений. Сначала победительница конкурса «Мисс Россия 2022» Анна Линникова в соцсети и комментариях прессе обсуждала, что дорогие наряды и медийная востребованность «Мисс России 2025» Валентины Алексеевой — результат романа молоденькой девушки с богатым бизнесменом, который старше нее в два раза. Аня акцентировала внимание на том, что «историй про Золушку» в индустрии конкурсов красоты не бывает. Теперь Валя ответила ей в интервью и конфликт стал серьезным. Сайт KP.RU узнал, какие правовые последствия могут быть у этого конфликта.

КОНФЛИКТ КОРОЛЕВ КРАСОТЫ

На этой неделе Валентина Алексеева дала большое интервью, где в очередной раз доказывала публике, что ее главные на данный момент достижения (победа в конкурсе красоты и поступление на бюджет престижного медицинского вуза) случились до знакомства с женихом. Их роман начался весной 2026 года. Сейчас 20-летняя студентка третьего курса медицинского университета имени Н. И. Пирогова («лечебное дело») Валя Алексеева приняла предложение руки и сердца от 50-летнего успешного бизнесмена из Челябинска (владельца кондитерских фабрик и других активов). Валентине приходится постоянно доказывать, что жених никаких побед и достижений ей не покупал, и даже с Филиппом Киркоровым она познакомилась сама — после победы на конкурсе «Мисс Брикс 2026». И это правда, уровень жизни красавицы изменился только с лета 2026 года: благодаря весьма обеспеченному жениху-бизнесмену, Алексеева последние месяцы стала дорого одеваться, имеет личного водителя, дорогие украшения, хорошую квартиру в Москве, перевезла в столицу семью, путешествует. То есть сейчас Валентина может себе позволить образ жизни любимой женщины не олигарха, но очень обеспеченного бизнесмена.

Филипп Киркоров и Валентина Алексеева Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Понятно, что такой медийный и финансовый взлет Алексеевой был ревностно оценен другими «королевами красоты». Особенно остро отреагировала модель и студентка 26-летняя Анна Линникова, которая ждет настоящей любви и отказывается от предложений «престарелых» ухажеров. Линникова говорит, что нисколько не завидует Алексеевой: «Заливать на публику и рассказывать, как ты «все сама», не нужно. Нет больших денег — нет большого пиара». Линникова порассуждала, почему она никогда не согласится на роль содержанки: «Обратная сторона жизни содержанки — контроль, финансовая зависимость, неравенство власти...»

В своем свежем интервью Валентина Алексеева публично ответила на выпады Линниковой: «Эта девушка живет на скандалах, она ненавидит Россию, русских мужчин. Таких людей нужно просто пожалеть. Если она хочет выстраивать свою медиажизнь на хайпе, осуждении других девушек, злости по отношению к нашей стране, что для меня является недопустимым, пускай это делает. Я мешать не буду...»

Линникова ожидаемо ответила — записала видеосообщение: «Валька, закрой свой тупорылый рот, особенно когда говоришь обо мне. А то ты скажешь, что депрессии не существует, и потом весь интернет обсуждает твою тупость… Она сказала в интервью, что я ненавижу Россию. Как можно сделать такой тупой …, когда я представляла Россию на международной арене на конкурсе «Мисс Вселенная». Какая же ты тупая! Я столкнулась с таким хейтом со стороны многих конкурсанток, с каким ты никогда не столкнешься. Поэтому или лучше развлекись с дедом, окей?» Взаимные обвинение на этом не закончились. Анну задели обвинения в том, что она якобы «ненавидит российских мужчин» — записала ответ, что это ложь. Скандал продолжается. Линникова даже демонстрировала переписку с «одноклассницей Вали», которая пишет, какой «плохой» девочкой была отличница Алексеева, якобы хейтила девочек за внешность…

Все в лучших традициях скандалов в Сети и на ток-шоу — громкие слова ради цитируемости, никаких доказательств.

Анна Линникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Чаще всего в Сети обсуждают оскорбления в адрес Линниковой — «она ненавидит русских мужчин». В адрес Алексеевой — «какая ты тупорылая», «лучше развлекись с дедом...» Красавиц цитируют СМИ и блогеры, придумывают мемы и снимают рилсы под их реплики...

Мы узнали у эксперта — когда взаимные обвинения и оскорбления переходят грань перепалки и за них можно привлечь к ответственности.

Адвокат Акоп Абгарян прокомментировал KP.RU ситуацию: «В данном случае важно не путать «мнение» и «оскорбление». Пока человек говорит: «я считаю», «мне кажется», — это его мнение, за него к ответственности не привлечешь. Но как только он публично унижает другого в грубой, неприличной форме или говорит как о факте то, что можно проверить и что не соответствует действительности — начинается юридическая ответственность. Что касается обсуждаемой фразы «какая ты тупорылая» — это уже похоже на оскорбление. Тем более если это звучит в интервью, соцсетях и СМИ. За это можно привлечь по ст. 5.61 КоАП РФ, а если публично (в интернете, в СМИ) — по ч. 2: штраф от 5 до 10 тысяч рублей. «Она ненавидит русских мужчин» — это уже утверждение о факте. Если это ложь и порочит человека, то возможна квалификация как клевета (ст. 128.1 УК РФ) — при публичной клевете штраф до 1 млн рублей или обязательные работы. Либо гражданский иск по ст. 152 ГК РФ: опровержение и компенсация морального вреда. Соответственно, по таким категориям дел очень важно отделить мнение и оценочное суждение от утверждений о фактах. В таких делах проводится лингвистическая экспертиза и исследуется каждое слово, чтобы определить, где есть оценочное суждение, а где — утверждение о фактах».

ИСТОРИЯ УСПЕХА И ЛЮБВИ

Жених Вали старше ее папы — из-за этого красавицу чаще всего и критикуют в Сети. Но, как известно, любви все возрасты покорны.

Жених красавицы — 50-летний бизнесмен, мужчина состоятельный, владеет несколькими крупными кондитерскими компаниями, контролирует активы в сфере инвестиций и недвижимости, развелся три года назад, от первого брака у него двое детей. Алексеева встречается с ним полгода. Предложение богатый жених юной красавице уже сделал, кольцо с бриллиантом подарил.

20-летняя Алексеева говорит о личном счастье так: «Если я делаю выбор — я в нем уверена. Это мои первые по-настоящему серьезные отношения, и я впервые испытываю такие глубокие чувства. Да, я очень сильная девушка, с мощной энергией, и местами могу быть даже «чересчур». С моим характером, темпом и напором другой мужчина со мной просто бы не справился. Поэтому я выбрала того, кто равен мне, и в ком я вижу настоящую опору. Но при этом никому не позволю обесценивать то, к чему я шла годами. Мой мужчина появился в моей жизни после того, как я поступила в медицинский вуз, завоевала титулы на конкурсах красоты. Все, чего я добилась — результат моей личной пахоты и ночей без сна. Я — самодостаточная женщина. Он — состоявшийся мужчина. Мы два сильных партнера. Он никогда не лез в мою профессиональную сферу. У него своя успешная работа и масштабы, у меня — мои цели и амбиции...»

Валентина Алексеева родилась в Чувашии, с детства слышала комплименты по поводу внешности. В отличии от большинства моделей участниц конкурсов красоты не занималась с юных лет в модельных агентствах, готовилась к поступлению в медицинский, всегда была отличницей. Однажды обратила внимание на объявление о конкурсе «Мисс Чувашия», прошла кастинг и неожиданно для себя победила. Как победительница регионального конкурса красоты поехала участвовать на «Мисс Россия 2024» — и там стала лучшей. Семья у Валентины далека от шоу-бизнеса: мама раньше трудилась бухгалтером, папа — рабочим, брат школьник, двукратный чемпион Чувашии по ски-кроссу.

Алексеева студентка третьего курса медицинского университета имени Н. И. Пирогова, специальность «лечебное дело». Поступила на бюджет. Пробует силы как телеведущая, активно посещает светские мероприятия, на последнем выгуливала бриллианты от известного бренда (а значит уже зарабатывает на рекламе). Еще один повод для критики в Сети — как студент самого сложного (третьего) курса меда успевает вести светскую жизнь. Но Алексеева утверждает — у нее хватает сил и на лекции, и на практику, и на светскую, и на личную жизнь.

Союзы — богатый зрелый мужчина и красивая женщина были всегда (вспомните недавно развалившийся брак Дибровых). Об этом, комментируя историю отношений музы Киркорова говорит сваха Роза Сябитова: «Богатство притягивает красоту. Красивая девушка, богатый мужчина, который в 50 лет выглядит хорошо. Такие браки были всегда… Люди договариваются — с одной стороны богатство, с другой — молодость и красота. Равноценный обмен. Брак держится до тех пор, пока держатся эти договоренности, пока есть смысл их соблюдать. А сколько это будет продолжаться — зависит от самих людей, универсального сценария для таких отношений нет...»

Кстати, от Диброва жена сбежала через пару лет после того, как у ветерана ТВ случился инсульт и он потерял работу ведущего «Кто хочет стать миллионером». Разница в возрасте у Полины Дибровой с мужем была такой же, как у Валентины Алексеевой с женихом. Правда у этих двух союзов есть разница: у Полины других активов, кроме красоты, при вступлении в брак не было, а Валентина студентка престижного вуза. Но сваха Сябитова считает: «Девушке нечего инвестировать кроме молодости и красоты. Мужчинам нравится спать с молодыми и красивыми. Ну и отлично...»

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