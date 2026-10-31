Русская пушка, которая спасала Турцию: в Анкаре увековечили легендарное оружие 1895 года

Фото предоставлено "КП" пресс-службой посольства России в Турции

В турецком городе Каледжик (провинция Анкара) торжественно открыли памятную табличку на легендарной российской пушке 1895 года. Это артиллерийское орудие не просто музейный экспонат, а живой свидетель того, как сто лет назад Россия протянула руку помощи молодой Турецкой Республике в самый драматичный момент её истории.

В церемонии приняли участие посол России в Турции Сергей Вершинин, мэр города Сатылмыш Каракоч и глава Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко. Открытие таблички, организованное нашими дипломатами совместно с местными властями, приурочили к 106-й годовщине дипотношений. Символично, что событие состоялось на следующий день после главного турецкого праздника - Дня Республики.

Посол РФ в Турции Сергей Вершинин и мэр города Кадежик Сатылмыш Каракоч. Фото предоставлено "КП" пресс-службой посольства России в Турции

Эта 87-миллиметровая полевая пушка под номером 3331 сошла с конвейера Пермского завода ещё при царе. Но свою главную историческую миссию она выполнила в 1921–1922 годах, когда Советская Россия, несмотря на собственные колоссальные трудности, передала её сторонникам Мустафы Кемаля Ататюрка. Орудие ковало победу в турецкой Войне за независимость. Именно эта масштабная и бескорыстная поддержка Москвы спасла молодую республику и заложила прочный фундамент для дружбы наших стран.

Глава российской дипмиссии в Турции Сергей Вершинин отметил особую историческую ценность открытия нового памятника в Кадеджике:

«Это событие может стать ярким примером того, как наши страны долгое время были вместе. Сто лет тому назад рождалась новая Турция под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. Сто лет назад поднималась и рождалась новая Россия. Для нас очень важно и символично, что мы в этот момент были вместе. У нас были общие враги - иностранные интервенты, и была общая цель: свобода, суверенитет и независимость наших стран. Наша дружба была очень крепкой, её все видели, и эта солидарность выражалась в очень конкретных делах и вещах", - сказал он.

Сергей Вершинин поблагодарил мэра Каледжика и турецких друзей и партнёров за то внимание, которое было проявлено для реставрации орудия и организации этого мероприятия.

Русская пушка. Фото предоставлено "КП" пресс-службой посольства России в Турции

"Эта пушка - одна из тех свыше 70 артиллерийских систем, часть пакета помощи, которая была предоставлена Советской Россией новой Турции во главе с Ататюрком. Но были не только пушки, а была общая борьба за гордость и независимость. Из этих конкретных деталей и взаимопомощи и складываются отношения между нами. Мы очень рады, что более ста лет назад у нас зародилось такое боевое взаимодействие и братство, которое мы хорошо помним», - добавил посол.

Прошедшее мероприятие доказало: у России и Турции общая история, и оба народа искренне стремятся сохранить память о ней, укрепляя дружбу и взаимопонимание сегодня.

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