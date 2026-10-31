Протестующие в Риме разбили палаточный лагерь у Колизея

Организаторы манифестации - профсоюз "USB" объявили о намерении оставаться у Колизея до 1 ноября Фото: REUTERS.

Часть участников состоявшегося накануне в Риме стотысячного антиправительственного марша провели ночь перед Колизеем и намерены продолжать протест как минимум до понедельника. Манифестанты разбили свой "Лагерь борьбы за права" прямо на улице Императорских форумов (via dei Fori Imperiali). Место было выбрано ими не случайно. Активисты стремятся таким образом привлечь дополнительное внимание к противоречию между туристическим процветанием Рима и трудностями его жителей.

Всего установлено около 40 палаток. Социальный срез участников максимально широкий: от студентов до работников социальных служб и водителей большегрузов. Один из главных лозунгов движения — «Мы не будем платить за войну». Требования прежние. Собравшиеся выступают против роста стоимости жизни и увеличения военных расходов.

К ним также присоединились и борцы за право на жилье: на Апеннинах на фоне роста инфляции и стоимости коммунальных услуг растет число тех, кто больше не может позволить себе аренду квартиры. Все более проблематичным становится для молодежи и доступ к ипотеке. Несмотря на щадящий процент (3-4 процента годовых) получить заем начинающему специалисту практически невозможно. Банки не выдают ссуды трудоустроенным по временным контрактам, а таких среди вчерашних студентов - большинство.

Организаторы манифестации - профсоюз "USB" объявили о намерении оставаться у Колизея до 1 ноября, а с 22 часов субботы будет проходить акция "Белая ночь борьбы за права". При этом ряд участников заявляет о своем намерении сделать акцию бессрочной.

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