Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 1 ноября:

1. Гуманитарная миссия с Алешках завершилась;

2. Rheinmetall признал неудовлетворительными испытания зенитных комплексов Skyranger;

3. Баллистическая ракета FP-7 оказалась не по карману ВСУ;

4. Лидеров стран ЕС призвали позвонить Владимиру Путину;

5. США решили одобрить продажу Украине 500 ракет ЗРК Patriot;

6. Премьер-министр Италии заморозила пакет военной помощи Украине;

7. Варшава больше не может передавать Киеву ракеты для Patriot.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 1 НОЯБРЯ:

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях.

За минувшие сутки «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также морским судам, задействованным для нужд ВСУ.

В Киеве поражена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники;

Поражены в Харькове:

- цеха на территории промышленной зоны «Протон», в которых осуществлялось производство комплектующих для вооружения и военной техники ВСУ;

- складские помещения, оборудованные под места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, на переходе морем в 18 км южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ.

В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ».

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 1 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

МИССИЯ В АЛЕШКАХ ЗАВЕРШЕНА. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

Яна Лантратова, успешно работающая на посту российского омбудсмена, отчиталась, что гуманитарная миссия в Алешках, проходившая в последние двое суток, успешно завершена.

- Все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места. В пунктах временного размещения я встретила их лично. Те, кто решил отправиться на Украину, также смогли беспрепятственно выехать, даже если заранее не подавали заявку. Позаботились и о домашних питомцах — они уехали вместе со своими семьями, — рассказала уполномоченный по правам человека в РФ.

Кроме того, как рассказала Лантратова, стороны договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий после проведенной операции в Алешках.

- За ... миссией в Алешках — месяцы переговоров и большой совместный труд ради спасения людей. Делюсь кадрами дня, когда эта работа стала реальной помощью для тех, кто так долго ее ждал. Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Алешках остаются крайне непростыми. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг, — написала она в Telegram-канале. И это тот редкий случай, когда такую договоренность российской и украинской сторон можно только приветствовать.

ЗЕЛЕНСКИЙ «ПОБРЕХЕНЬКИВАЕТ»

Глава крымского парламента Владимир Константинов отреагировал на заявления украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, назвавшего Украину наследницей Киевской Руси. При этом, «просрочка» отождествил Украину с Киевской Русью, подчеркнув, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было». Константинов назвал это выступление Зеленского псевдоисторической версией и «побрехеньками».

- Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: «побрехеньки». Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет, - заявил глава крымского парламента.

Оказывается, и на мове есть хорошие слова, если применять их к «просрочке».

- А что у вас сейчас Зеленский делает? — Побрехенькивает.

Фото: Александр Река/ТАСС

НЕМЦЫ ОБЛАЖАЛИСЬ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall был вынужден признать неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции. Примечательно, что участие в испытаниях принимали и украинские операторы беспилотников, из чего можно сделать вывод, что эти зенитные комплексы планировались в случае успеха для поставок на Украину.

Как пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag, представитель концерна-производителя заявил, что комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня. Наверняка, в определенной степени в тупик немецкое оружие поставили и навыки украинских операторов БпЛА, приобретенные им на фронте. Так или иначе, но поставок этих комплексов для ВСУ в ближайшее время ожидать не стоит.

Кстати, в минувшее воскресенье еще и Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

Перефразируя старую пословицу, что украинцу хорошо, то немцу смерть.

БАЛЛИСТИКА УКРАИНЕ НЕ ПО КАРМАНУ

Но не только немецкий, а еще и украинский ВПК также сел в лужу: широко разрекламированная баллистическая ракета FP-7 оказалась не по карману ВСУ.

Как публично признал совладелец компании-разработчика Fire Point Денис Штилерман, разрекламированная по всем каналам украинская «баллистическая ракета» FP-7 на поверку оказалась бессмысленной и неподъемной для ВСУ игрушкой, и запускать ее на фронте с фугасной частью нет никакого резона.

По его словам, доставка 200 килограммов взрывчатки на расстояние до 300 км (максимальная дальность) ракетой FP-7 обходится примерно в $600 тысяч, тогда как обычный дрон справляется с этой задачей за $50 тысяч. И на Украине отныне возлагают надежды на модификацию с кассетной частью, признавая, что до ее появления «отечественная баллистика» оказалась банально не по карману. Напомним, несколькими днями ранее директор компании Fire Point ирина Терех признала, что не менее распиаренная крылатая ракета «Фламинго» тоже является не эффективным вооружением, а политическим проектом.

Замечательные признания, давайте таких побольше и побольше!

ВСЕ ДОЛЖНЫ ЗВОНИТЬ ПУТИНУ!

Действующий президент Болгарии Илиана Йотова в интервью болгарскому телеканалу Nova TV в рамках своей предвыборной кампании заявила, что лидер каждой страны Евросоюза должен позвонить президенту России Владимиру Путину.

- Каждый должен позвонить президенту Путину, мы являемся частью Европейского союза, у нас есть свои союзнические обязательства. Будет намного лучше, если эти дипломатические каналы связи с Россией будут открыты от имени всего ЕС, — сказала Йотова, накануне второго тура президентских выборов в Болгарии, который состоится уже 1 ноября.

Мы расцениваем это заявление исключительно как попытку подорвать работоспособность нашего президента, потому что если каждый из них начнет отрывать у него время от работы по решению проблем своей страны, то ничего хорошего из этого не получится. Звоните Зеленскому и парьте мозги «просроченному».

ОБЕЩАННОГО ПЯТЬ ЛЕТ ЖДУТ

Госдепартамент США решил одобрить продажу Украине 500 ракет ЗРК Patriot на $2,1 млрд., которые оплатят Канада, Германия и Норвегия. Принципиальное условие, что США не пожертвуют на эту закупку ни единого цента. В Госдепартаменте особо подчеркнули, что американские бюджетные средства для этой сделки не предусмотрены. Основным подрядчиком выступит производитель противоракет РАС-3 американская компания Lockheed Martin. Как считает Госдепартамент, поставка этих ракет позволит Украине усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также поддерживать работу существующих комплексов Patriot.

Подчеркнем, что речь идет об одобрении возможной продажи, а не о фактической передаче ракет. Деньги надо будет перевести по предоплате, а первые ракеты Киеву придется ждать, как минимум, до 2030 года. Если Украина будет к тому времени существовать.

ИТАЛИЯ ЗРАДИТ

Как сообщило итальянский Il Giornale d'Italia, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заморозила пакет военной помощи Украине в ожидании промежуточных выборов в США.

По данным издания, пакет уже готов к отправке, однако после нескольких переносов его передачу так и не назначили на конкретную дату. Напомним, что последняя по времени итальянская поставка военной помощи Украине состоялась десять месяцев назад.

Изначально решение о новом пакете ожидали в июле, затем в сентябре, впоследствии его отложили до съезда партии «Лига», а теперь ориентиром стали промежуточные выборы в США 3 ноября.

Да что уж там, ребята, давайте откладывать — так уж сразу до Нового года!

ЕВРОПА БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава больше не может передавать Киеву ракеты для Patriot. Но Польша не одинока в своей немочи. Германия тоже больше не располагает резервами для существенного увеличения военной помощи Украине. Как сообщил глава комитета Бундестага по внешней политике, Берлин уже передал Киеву все доступные средства поддержки, поэтому ожидать новых крупных поставок перед зимой от Германии не стоит.

Есть еще Норвегия, преданный союзник украинских бандеровцев. Но Норвегия считает, что «Испания и Греция обладают одними из самых больших запасов ракет-перехватчиков Patriot среди союзников Украины. Кроме того, срок годности ракет-перехватчиков в обеих странах подходит к концу». А в Греции снова заявили, что не будут отправлять системы ПВО в Украину.

Может, Киеву надо поискать ракеты для «Пэтриот» на другой планете или в параллельном мире?

Фото: Александр КОЦ.

А РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИТЬ ТОЛЬКО ЗА ТО...

На Украине опасаются триумфального возвращения русского языка после окончания конфликта. Языковой омбудсмен Украины, иначе именуемая шпрехенфюрершей Олена Ивановская была вынуждена признать провал тотальной украинизации. По ее словам, граждане страны массово возвращаются к русскому языку уже сейчас, а после окончания боевых действий этот процесс только ускорится.

Но шпрехенфюрерша не намерена сдаваться, по крайней мере, пока. Всех несогласных с принудительными запретами русского языка украинская чиновница назвала «внутренними элементами», подрывающими государственную политику, причем, не только в сфере языка и культуры, но и, что страшнее, в области идеологии.

ЦЕНУ САНКЦИЙ СПРОСИ У НЕМЦЕВ

Крупнейшая германская газета Bild сообщила, что немецкий автоконцерн Volkswagen намерен в рамках ужесточения программы экономии сократить в ближайшие годы дополнительные 12 тысяч рабочих мест.

- Volkswagen резко ужесточает меры по экономии. В рамках основного бренда к 2030 году планируется сократить еще 12 тысяч рабочих мест, - говорится в публикации издания. Напомним, эти сокращения станут дополнением к уже утвержденной программе оптимизации штата автоконцерна, в рамках которой планируется ликвидировать более 35 тысяч рабочих мест.

А потому что санкции против России не просто даром не проходят, а еще и очень дорого обходятся. Для тех, кто их вводит и применяет.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Президент Финляндии Александр Стубб, оправдываясь за звонок в Москву, заявил, что он и премьер-министр Норвегии Стёре провели телефонный разговор с Путиным по просьбе Украины. А Зеленский что, забыл, о чем просил?

- Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объявил, что Приднепровская ТЭС разрушена и полностью остановлена, а сроки ее восстановления неизвестны. В итоге самая тяжелая ситуация в энергетике сложилась в Киеве и Днепре (Днепропетровске).

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