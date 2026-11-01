Виктория Боня призналась, что била дочь ремнем Hermes: «Говорю, я тебя сейчас пять раз ударю, ложись»

Виктория Боня c дочерью Анджелиной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Звезда «Дома 2» Виктория Боня поделилась неожиданными подробностями воспитания 14-летней дочери Анджелины. Оказывается, телеведущая порой прибегает к довольно суровым методам и даже может пустить в ход ремень. Правда, в ее случае речь идет не о солдатском ремне с тяжелой бляшкой, которым, по воспоминаниям самой звезды, наказывали детей в ее детстве, а о тонком аксессуаре от элитного бренда Hermes.

О своих методах воспитания Боня рассказала в разговоре с подругой, запись которого опубликовала в интернете. Женщины вспоминали, как наказывали детей в их семьях, и сравнивали собственный опыт с тем, что происходит сейчас. Виктория призналась, что весной ей тоже пришлось взяться за ремень. «Я даже тут отшлепала недавно. Ну как недавно, да, ну по весне. Да, ремня дала. Ну ремешка тоненького, вот такого. Тоненького Hermes», — рассказала телеведущая.

При этом Боня отдельно подчеркнула, насколько ее нынешние методы отличаются от того, что она наблюдала в детстве. По ее словам, тогда наказания были куда жестче: в ход шли ремни с бляшками, шланги и даже шнур от самовара. Подруга Виктории тоже вспомнила, как в семье били детей, а сама телеведущая призналась, что подобные истории ей хорошо знакомы. «Солдатским были в детстве. С бляшкой, шлангом и шнуром от самовара, который свистел в воздухе», — пояснила Боня.

Она также рассказала, что однажды сильно выкрутила дочери ухо. После этого на нем даже остался синяк. Виктория не стала скрывать подробностей и призналась, что тогда не сразу оценила последствия своего поступка. «Я, конечно, один раз ухо ей накрутила, смотрю, а там синяк», — вспомнила блогер.

По словам Бони, иногда она заранее предупреждает Анджелину о наказании и даже обсуждает с ней количество ударов. «Если я с ней, когда ремня даю, я говорю, так, я тебе сейчас пять раз ударю, ложись. Она: «Можно три?» Я говорю, нет, пять. Я ее пять раз ударила, чтобы она понимала. Ей даже не больно. Она не плачет. Она терпит», — заявила Виктория.

Впрочем, в том же разговоре телеведущая признала, что дочь уже взрослеет и прежние способы воздействия пора оставлять в прошлом. «Ну я говорю, Анжелина, я уж не могу тебя бить, ты уже большая девочка», — добавила она.

Недавно Боня уже привлекала внимание резкими высказываниями о люксовых брендах. Вместе с 14-летней дочерью она рассуждала о том, какие марки действительно ассоциируются с роскошью. Тогда блогер прошлась по поклонникам Louis Vuitton и Chanel, заявив, что покупка вещей этих домов еще не говорит о принадлежности к миру настоящего богатства.

«Louis Vuitton — бренд для бедных и бомжей: когда у человека чуть-чуть появляются деньги, он покупает Louis Vuitton, причем на последние», — заявила Виктория в опубликованном ролике. Качество изделий Chanel она также раскритиковала, а вот Hermes, напротив, поставила выше остальных.

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