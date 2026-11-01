Галустян попал в скандал из-за своего “некролога”, Гуф сломал ребро, а суд поставил точку в разводе Товстиков: главные новости шоу-бизнеса

Михаил Галустян Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Минувшая неделя выдалась богатой на неожиданные повороты в мире шоу-бизнеса: Михаил Галустян ошарашил подписчиков некрологом в собственный день рождения, Гуф получил травму в поезде после скандального концерта в Воронеже, а Клава Кока впервые прокомментировала обвинения в том, что увела Диму Масленникова у бывшей возлюбленной. Кроме того, стало известно о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной, а суд определил, с кем будут жить дети Романа и Елены Товстиков.

Галустян опубликовал собственный некролог и напугал друзей

В день своего 47-летия Михаил Галустян опубликовал черно-белый снимок в траурной рамке. На фотографии стояли даты: 25 октября 1979 года — 25 октября 2026-го. Подпись тоже напоминала некролог: комик сообщил о собственной скоропостижной смерти на 47-м году жизни. Однако уже следующие строки объяснили происходящее. Галустян пошутил, что причиной кончины стал очередной день рождения, который, по его словам, случается раз в год. Актер также обыграл перемены в личной жизни: упомянул, что летом женился без пышного торжества и брачного договора. В завершение он поприветствовал «новенького» 47-летнего Михаила.

Не все оценили юмор артиста. Наташа Королева призналась, что сначала увидела фотографию и только потом прочитала текст: «Не шути больше. Мы же все сначала картинку смотрим, а потом читаем! Напугал!» Актриса Катерина Шпица тоже отметила, что от подобной шутки у близких может перехватить дыхание.

Гуф сломал ребро, упав с верхней полки в поезде

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, рассказал о неожиданной травме. Музыкант уснул в поезде на верхней полке, упал на собственный чемодан и сломал восьмое ребро. Снимок рентгена он опубликовал в соцсетях. «Только я мог умудриться упасть в поезде во сне с верхней полки на собственный чемодан и сломать восьмое ребро. Карма? Кальций!» — прокомментировал случившееся артист.

Гуф уснул в поезде на верхней полке, упал на собственный чемодан и сломал восьмое ребро. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Новость появилась вскоре после скандала на концерте Гуфа в Воронеже. Во время выступления рэпер потребовал вывести из зала зрителя, который выкрикивал оскорбления. Сам музыкант утверждал, что слышал претензии из-за кулис около получаса и попросил охрану вмешаться. Зритель по имени Максим, в свою очередь, объяснил свое поведение недовольством задержкой концерта: по его словам, публика ждала выступления примерно полтора часа.

Клава Кока ответила на обвинения в том, что увела Масленникова

После объявления о помолвке Клавы Коки и блогера Димы Масленникова в их отношениях возникла публичная неприятная тема. Бывшая девушка мужчины Сабина Хайрова опубликовала пост о женщинах, которые вмешиваются в чужие отношения и уводят партнеров. Хотя имен она не называла, публикация вызвала обсуждение возможного конфликта с певицей.

Клава Кока Фото: Даниил ОПАРИН.

Теперь Кока прокомментировала ситуацию в интервью Ксении Собчак. Исполнительница категорически отвергла обвинения и заявила, что не вступала в отношения с занятым мужчиной. По ее словам, Масленников расстался с Хайровой в период, когда они с певицей практически не общались. Клава рассказала, что после одной из встреч с блогером поняла, что ревнует его, а спустя два месяца они встретились выпить кофе. Тогда Дима сообщил ей о расставании. «И тогда, честно скажу, я обрадовалась», — призналась артистка. Позднее Кока сама рассказала Масленникову о своих чувствах, а он ответил, что все это время любил ее и не мог забыть.

Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус

88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина продолжает находиться в реанимации одной из московских больниц. У народной артистки диагностирована сердечная недостаточность, за ее состоянием круглосуточно наблюдают врачи. По последним сообщениям, актрисе присвоили паллиативный статус.

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Евгения ГУСЕВА.

О состоянии матери ранее рассказывала младшая дочь Ольга Шукшина. Она уточняла, что речь идет не об инфаркте или инсульте, а о хронической сердечной недостаточности. По словам Ольги, из-за болезни матери трудно дышать и принимать пищу, поэтому медики следят за показателями с помощью специального оборудования.

Суд оставил пятерых детей Товстиков с отцом

На минувшей неделе Пресненский районный суд определил место жительства пятерых несовершеннолетних детей Романа и Елены Товстиков. Все они будут жить с отцом. Ранее после развода старшие дети переехали к бизнесмену самостоятельно, а младшие оставались с матерью. Недавно к Роману перебралась и дочь Алиса, которая, по словам отца, сама высказала такое желание в суде.

Товстик признался, что решение стало для него неожиданностью. «Я сам немного в шоке, так как суд принял беспрецедентное решение и оставил всех детей со мной. Но это совершенно не значит, что дети лишены матери. Я не буду препятствовать их общению», — рассказал он. Бизнесмен также заявил, что намерен обеспечить детям возможность видеться с матерью. Жить они будут вместе с ним и его возлюбленной Полиной Дибровой.

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