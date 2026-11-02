Кровь изо рта и разбитая голова: раскрыты подробности последних минут жизни Сергея Соседова

Сергей Соседов скоропостижно скончался 23 сентября. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

23 сентября стало известно, что скоропостижно скончался Сергей Соседов — один из самых ярких и одиозных журналистов страны. Музыкальный критик часто приходил в телешоу, прямолинейно и откровенно высказывал точку зрения, за что его и любили, и не навидели. Так или иначе, новость о внезапной смерти Сергея застала врасплох абсолютно всех.

И поскольку это случилось вдалеке от Москвы — в городке Нерюнгри (Якутия), куда критик приехал судить участниц конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока — чем дальше, тем больше резонансный случай начал обрастать кривотолками. Конечно, всех интересовала реальная причина гибели. Писали и про оторвавшийся тромб, и про болезнь, с которой долго боролся Соседов, и про падение с лестницы, и про травмы, и даже про хорошо обставленное убийство. Доподлинно известно, что Сергей умер в больнице, не приходя в сознание. И поэтому обсуждение до сих пор продолжается. И расследование тоже (местный Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, и, вероятно, признаков преступления не обнаружил).

Сергей Соседов с мамой Антониной Петровной Фото: СОЦСЕТИ.

И поэтому в эфире программы «Малахов», посвященной загадочному событию, звучали разные версии. Мама журналиста Антонина Петровна сразу же отмела версию с криминалом. Мол, все это разгоняется ради хайпа — чтобы привлечь внимание аудитории. Потерявшая сына женщина согласна с официальной версией смерти: упал в результате несчастного случая и получил травмы, не совместимые с жизнью (черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг и отек мозга).

— Пусть помнят о Сереже, не забывают, — заявила Антонина Петровна. Это самое главное — помнить о человеке.

Новые подробности озвучила сотрудница клиники, куда доставили истекающего кровью критика. В эфире у Малахова медсестра Елена Базыль вспомнила, что состояние Соседова было жуткое. И это сразу всех напугало.

— У него была сильно разбита голова, кровь изо рта шла, можно сказать, он даже хрипел, — рассказала медик. — Дорога к нам была тяжелая, из Благовещенска своим ходом добирались. Кто знает, как повели его сосуды в этой ситуации.

Виктор Беззубов, организатор конкурса красоты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом организатор того самого смертоносного конкурса красоты Виктор Беззубов, друживший с Соседовым, уверяет в обратном: мол, не было никакой крови, фиксировалась иная симптоматика. Потому он и пытался спасти Сергея.

— Я нес на руках Сергея Васильевича на носилках в скорую, — вспомнил Беззубов. — Крови не было, да, было тяжелое дыхание, оно прерывалось, были рвотные позывы.

Это может говорить не о расхождении в версиях, но о динамике произошедшего: поначалу крови не было, а по дороге в больницу Соседову стало заметно хуже. Друг погибшего вспомнил, что после происшествия он зашел в гостиничный номер, где жил критик, забрал оттуда вещи — и передал их родственникам уже на похоронах в Москве. При этом в областную больницу Соседов попал с телефоном, банковскими картами и другими личными предметами, которые до сиз пор хранятся у медиков. Отдать их могут только родственникам под расписку.

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