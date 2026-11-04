Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Победа демократов на выборах в Конгресс США — внушительное большинство, которое они получают в Палате представителей и Сенате — создало в Америке ситуацию «разделенного правления». Белый дом и парламент вступают в открытое противостояние, которое продлится два года, до следующих президентских выборов.

«ТРАМП БУДЕТ ПРОДАВЛИВАТЬ СВОЮ ЛИНИЮ»

Такое в истории Соединенных Штатов случается далеко не впервые. И вовсе не означает полного тупика и паралича для Белого дома. Тем более во главе с Дональдом Трампом, который убедительно показывал свои бойцовские качества в самых трудных для него ситуациях.

Трамп уже признал победу республиканцев — заявил о готовности признать результаты выборов и сотрудничать с представителями Демпартии.

Но «сотрудничество» в американской политике означает жесткий размен интересов в зависимости от баланса сил. Президент США предупредил: в случае поражения он станет «мистером вето» — ведь глава государства имеет возможность блокировать невыгодные ему законопроекты Конгресса.

Преодолеть его вето конгрессмены могут квалифицированным большинством, для чего требуется две трети голосов. В прошлом это удавалось лишь в 5% случаев.

Так что сомнений нет: Трамп будет продавливать свою линию и дальше. Тем более что враждебный ему Конгресс начнет работать не завтра, а через два месяца.

Трамп уже признал победу республиканцев — заявил о готовности признать результаты выборов и сотрудничать с представителями Демпартии. Фото: REUTERS.

СОСТОЯТСЯ ЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ В АБУ-ДАБИ?

На важный для России вопрос – не изменит ли глава Белого дома свои планы по урегулированию украинского конфликта – ответ уже известен. Его дал сам Трамп в интервью Financial Times, выразив оптимизм насчет продвижения мирных переговоров: «Я думаю, что обе стороны уже готовы сказать: «Давайте договоримся».

Так что намеченные в Абу-Даби на 10-11 ноября трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США должны состояться.

Если они все-таки будут сорваны, то не по инициативе Вашингтона. Это могут сделать только европейские покровители Киева, которых за переговорный стол пока не приглашают. Не их ли голосом уже заговорил Зеленский, заявив вчера, что роль США «в мире может стать еще меньше», поэтому «роль Европы должна стать еще больше». В последний момент украинскую сторону с невидимой подачи Брюсселя может что-то «не устроить» в повестке переговоров — или будет найдена какая-то иная причина.

ЧТО БУДЕТ С ДИЗЕЛЬНОЙ СДЕЛКОЙ МЕЖДУ США И РОССИЕЙ

Гораздо больше неопределенности возникает в обозначенных Трампом перспективах масштабного экономического сотрудничества с Россией. Он вполне способен в своих интересах разменять их на какие-то важные для себя уступки со стороны контролируемого демократами Конгресса. Например, на отказ законодателей от острой критики войны с Ираном вплоть до угроз импичмента Трампу за то, что начал ее без консультаций с конгрессменами.

Демократы, в частности, решительно выступают против дизельной сделки Трампа с Россией. Доходит до абсурда: губернатор штата Нью-Джерси, где находится крупнейший на восточном побережье США терминал по приему нефтепродуктов, демократка Мики Шерилл запретила принимать танкеры с российским дизелем и пригрозила штрафами тем, кто ослушается.

Поставки дизеля из РФ кардинально не решат проблему с ценами на автозаправках США. Но, безусловно, будут способствовать тому, чтобы стоимость топлива не росла еще больше.

Выходит, Шерилл и ее однопартийцы предпочитают сделать хуже американцам, не соглашаясь с действиями президента по обузданию ценового кризиса?

Идеологическая одержимость демократов может обернуться против них самих. Если проблему с дешевым дизелем и бензином из-за их позиции не удастся надежно решить через год-полтора, то на следующих президентских выборах это станет уже сильным аргументом в пользу республиканцев. Они смогут говорить: Трамп хотел сбить цены, а демократы не дали.

УТЕРЕТЬ НОС ДЕМОКРАТАМ И ЕВРОПЕЙЦАМ

Учитывая характер Дональда Трампа, который никогда не признает ошибки и в любых ситуациях выдает себя за победителя, все же можно ожидать: по уже обозначенным им позициям относительно мировых проблем глава Белого дома в целом продолжит следовать своим курсом.

В частности, он вряд ли будет заискивать перед Европой, взбодрившейся от победы демократов в США. И уж наверняка не отступится от того, что европейцы должны сами оплачивать свою безопасность, в том числе в формате НАТО.

Улучшение отношений Вашингтона с Москвой, что в Европе и на Украине трактуют как «переход Трампа на сторону Путина», вряд ли будет пересмотрено Белым домом после поражения на промежуточных выборах в Конгресс. Тем более в свете возможной уже через две недели встречи лидеров России, Китая и Соединенных Штатов на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Наоборот, теперь у Трампа будет большая мотивация утереть нос критикующим его демократам и европейцам, доказав, кто на самом деле решает судьбы мира. Недаром в интервью Fox News президент США сегодня желчно заметил: «Посмотрите на Европу, она умирает».

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