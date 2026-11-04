Фото: Централ Партнершип

Как первым сообщал KP.RU, в 2019 году стартовали съемки картины «Пальма» Александра Домогарова-младшего. Фильм был снят по мотивам известнейшей заметки «Комсомольской правды» от 1967 года, в которой Юрий Рост пересказал то, что ему поведал пилот первого класса Вячеслав Валентэй (в фильме — Виктор Добронравов): душераздирающий материал про овчарку, что два года преданно и послушно ждала улетевшего хозяина на аэродроме «Внуково», поразила всех советских граждан в самое сердце. Редакцию «КП» завалили мешками писем. Пальму — так звали собачку — хотел забрать домой каждый второй. И она все же нашла новую хозяйку. Про это и сняли кино.

Во второй части «Пальмы», конечно, одной овчаркой дело ограничиться не могло. Там к летчику Лазареву (Добронравов), разжалованному в провинциальное поселение, в кабину внезапно забирается медвежонок Мансур, за которым охотится злой охотник (Сергей Гилев). И это тоже сюжет из жизни.

— Это реальная история (в 2018 году частный летчик Андрей Иванов забрал домой бурого мишку, которого подбросили на аэродром Орловка в Тверской области, и назвал его Мансуром — Авт.), которая взята за основу, — пояснял Добронравов. — Лазарев теперь служит на заброшенной станции, развозит почту и кур, мечтает вернуться в большую авиацию, как герой Вахтанга Кикабидзе в фильме «Мимино». Почему мечтает? Он вырос в такой парадигме: для того, чтобы его любили, он обязательно должен быть кем-то. А вообще, эта история про семью, объединение и поддержку — о том, что такое любить просто так, потому что есть семья.

Фильм был тепло принят публикой, поэтому без третьей части обойтись не могло. А на днях стало известно, что «Пальму-3» досняли — и там, само собой, появится новый питомец. Получается, собран уже целый контактный зоопарк!

Фото: Централ Партнершип

Сюжет третьей «Пальмы» развернется на Дальнем Востоке — вокруг новых знакомых семьи Лазаревых — на авиафестивале герои знакомятся с талантливым сиротой Юрой (Борис Дейков) и его псом Графом. Оба попали в шайку не по своей воле. И, конечно, благородные Лазаревы (отец и сын Коля в исполнении Леонида Басова) собираются и парня из лап бандитов вызволить, и собачку пристроить. Чтобы все обрели полноценную семью.

— Глобально каждая «Пальма» о любви и о семье, — считает режиссер Владимир Кондауров.— Мы ставим эти темы во главу угла. В новой части у нас даже появляется семья животных. Наше кино про взаимовыручку, способность прощать и признавать вину, не бояться быть открытым. Я надеюсь, что просмотр новой части произведет впечатление и растрогает зрителей. Я буду очень рад, если после просмотра зрители задумаются и, возможно, решатся на поступок в своей жизни.

Фото: Централ Партнершип

При этом исполнительница роли Нины — дочери техника Тихонова (Владимир Ильин), коллеги Лазарева — Валерия Федорович считает, что акцент в третьей части будет именно на женской половине героинь.

— Новая «Пальма» — это в большей степени женская история, — полагает Федорович. — Моя героиня становится объемнее, ее характер раскрывается глубже. Очень приятно, что фильм полюбился и взрослым, и детям. В «Пальму» вложены не только большой труд, но и любовь. Ценности, о которых мы рассказываем, — простые, добрые и близкие каждому, — именно они нужны людям. В третьей части у нас невероятные новые локации в Приморье — это очень красиво! В Москве уже октябрь, осень и дожди, а мы здесь словно вернулись в лето. Нам невероятно повезло с погодой, и мы просто в восторге от красоты этих мест и гостеприимства.

Фото: Централ Партнершип

Кстати, новую собачку, которую ввели в картину, зовут весьма благородно — Граф.

— Мы любим наших героев, поэтому всегда рады возвращаться к семейной теме, — подчеркивает Виктор Добронравов.

Фото: Централ Партнершип

Но особенно ценно и важно другое возвращение — к работе после тяжелой операции и отшельничества за городом вернулся Александр Ильин-старший («отец Лобанова») — старший брат Владимира Ильина. В третьей части семейной мелодрамы он сыграет Пал Палыча — друга техника Тихонова. Так два брата снова окажутся в кадре!

Премьера «Пальмы-3» намечена на 16 сентября 2027 года.

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