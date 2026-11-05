Осенняя депрессия: продажи новых машин в России рухнули на 20%

В России упали продажи новых автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ПЕЧАЛЬНЫЙ РЕКОРД

Цифры бывают обманчивы. Взять, например, октябрь. Как сообщает агентство «Автостат», на экваторе осени в России продано 132 894 новых автомобиля. Речь о легковушках – без учета легкого коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов. С одной стороны – это лучший показатель в году! До этого в лидерах были сентябрь (122,9 тысяч) и июль (122,1 тысяча). С другой – текущий результат на 19,8% ниже, чем в 2025-м, когда за тот же месяц сумели реализовать 165 703 машины.

Самое мощное падение с начала января!

Если смотреть на общие цифры, то 2026-й все еще в «плюсе» по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев салоны дилеров покинули 1,1 млн машин - против 1,06 млн за такой же период в 2025-м. Но преимущество – мизерные 3,7%, тогда как еще летом было почти 13%. То есть, как и предсказывало большинство экспертов, такими темпами к концу декабря мы в лучшем случае выйдем на уровень предыдущего года – плюс-минус 1,3 млн реализованных легковушек. Для сравнения – в 2024-м в России продали 1,57 млн автомобилей. Сейчас эти показатели выглядят недостижимыми.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ

- Такой сильный «недобор» по сравнению с октябрем 2025-го можно связать с утильсбором, - поясняет вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. – Напомним – в прошлом году Минпромторг внезапно для многих решил отменить льготы для физлиц на ввоз машин мощнее 160 «лошадей». Плюс ввел прогрессивную шкалу для расчета пошлин, привязанную к мощности двигателя. И изначально предполагалось, что новые правила вступят в силу 1 ноября. Это потом их сдвинули на месяц, на 1 декабря. Но люди-то успели испугаться – и бросились скупать машины в октябре, пока резко не выросли цены. Так что тут речь не о падении в текущем году. Скорее – о завышенных цифрах в прошлом.

Сейчас нас снова ждет повышение утильсбора, но только плановое – с Нового года. Стоимость машин, конечно, тоже вырастет, но, по крайней мере, об этом известно заранее. И этот фактор россиян не пугает. Так что ажиотажного спроса нет.

- Да и в целом, надо признать, мы привыкли уже к этой истории, - продолжает Ян Хайцеэр. – Плюс у многих закончились деньги. Да, внезапное повышение утиля или какие-то другие изменения в правилах могут подстегнуть граждан быстрее мчаться в автосалоны - чтобы купить машину, пока есть возможность. Но если ее не на что покупать, тут хоть бойся, хоть не бойся растущих цен, а идти к дилеру не с чем… Кредиты же по-прежнему дорогие, малодоступные, да и не всем их дают. Так что воронка спроса сузилась. И будет сужаться и дальше.

«ЛАДА» ПРОТИВ ВСЕХ

Если говорить о лидерах рынка, то тут особых откровений нет. Самой популярной маркой остается Lada, самой востребованной моделью – Lada Granta. Заметно вырос спрос на «Искру», полноценные продажи которой стартовали как раз год назад. Новинка «АвтоВАЗа» в октябре разошлась тиражом в 3 567 экземпляров. И примерно на столько же единиц упали продажи Lada Vesta (см. «Только цифры»). По сути, две модели тольяттинского гиганта конкурируют строго друг с другом, так что дебют Iskra никак не увеличил общие показатели крупнейшего российского автозавода.

Самой популярной маркой остается Lada, самой востребованной моделью – Lada Granta Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В топ-10 самых популярных брендов по-прежнему держатся две японские марки – Toyota и Mazda. Но здесь речь исключительно о параллельном импорте, поскольку официальные продажи данных машин остановлены в 2022 году. «Мазду» выручает доступность кроссовера CX-5 китайской сборки, который попадает под льготный тариф для физлиц и пользуется у россиян большой популярностью. Хотя главным хитом среди иномарок по-прежнему является Haval Jolion – он в общем рейтинге продаж уступает лишь «Гранте».

«Мазду» выручает доступность кроссовера CX-5 китайской сборки Фото: EAST NEWS.

- В целом, тут никаких сюрпризов нет, - резюмирует Ян Хайцеэр. – За последние пару лет россияне четко определились в своих предпочтениях. Берут то, что доступнее. В основном – продукцию АвтоВАЗа и бюджетные китайские кроссоверы. Судя по тенденциям рынка, в ближайшем будущем ждать больших изменений не стоит.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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