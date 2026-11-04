«Республиканская партия открестится от Трампа как на XX съезде после Сталина»: последствия выборов в Конгресс США

Политолог Данила Гуреев: "С большой долей вероятности следующим президентом США будет демократ." Фото: REUTERS.

Когда Россия начала праздновать День народного единства, в США случилась Ночь народного разъединения. Пришли результаты выборов в Конгресс, и стало понятно: в стране начинается двоевластие.

И Палата представителей, и Сенат перешли от республиканцев к демократам. Они победили со впечатляющим счетом. Это был совсем не тот случай, когда можно сказать: вот, подтасовали, намухлевали. Дональду Трампу пришлось очень быстро признать победу соперников.

В причинах его поражения и перспективе следующих президентских выборов в Америке 2028 года мы поговорили с политологом Данилой Гуреевым.

- Избиратели привели Трампа к власти с большим кредитом доверия. Почему президент США вместе с Республиканской партией умудрился его растерять?

- Трамп начинал второй срок как миротворец, обещал закончить конфликты и решить внутриполитические кризисы.

Но США втянулись в конфликт с Ираном, выросли цены на топливо. Для избирателей это стало триггером - качество их жизни ухудшилось.

Рухнула опора на инфлюэнсеров: Трамп снова стал президентом благодаря поддержке того же Такера Карлсона. Сейчас они враги.

На этих выборах республиканские штаты, такие как Техас, окрасились в демократический синий цвет. Для Республиканской партии это катастрофа, нарушение полувековой политической традиции.

С большой долей вероятности следующим президентом США будет демократ.

Трамп начинал свой второй срок как миротворец, обещал закончить конфликты и решить внутриполитические кризисы. Но за два года ситуация не сдвинулась с мертвой точки, а к проблемам Америки добавился военный конфликт с Ираном. Фото: REUTERS.

- Кто конкретно?

- Демократы не очень сильно тасуют «наличных» кандидатов, у них кризис элит. Поэтому не исключено, что от них опять пойдет Камала Харрис. С Джо Байденом было похоже - его выдвинули не потому, что более подходящих не нашлось.

- А вы все же допускаете вариант, что президентские выборы 2028 выиграет республиканец?

- Я встречал конспирологическую теорию: республиканцы выставят кандидата, назначат Трампа при нем вице-президентом. Потом этот кандидат снимет с себя полномочия - и Трамп пойдет на третий срок. Но зачем партии снова использовать трамповский образ?

Можно выдвинуть вице-президента Вэнса, амбиции у него имеются, хотя избиратели не всегда оценивают его позитивно. Есть госсекретарь Рубио…

У Республиканской партии хватает кандидатов. Вопрос в том, захочет ли она продолжать политику MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). Или открестится от всей деятельности Трампа. Проведет свой XX съезд, как это было после Сталина.

Американские демократы могут праздновать победу по итогам прошедших выборов. Фото: REUTERS.

- Как с января, когда начнет работать новый состав Конгресса, поменяется трамповская политика?

- Внешний вектор останется прежним, но Трамп глубже погрузится в политику внутреннюю. Эти выборы вернут его в ту пору первого срока, когда он воевал с Конгрессом и американскими элитами.

А пока все, что он хотел провести через Конгресс, он уже провел. И вдобавок издал больше двухсот указов!

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