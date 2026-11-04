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В мире4 ноября 2026 13:15

«Республиканская партия открестится от Трампа как на XX съезде после Сталина»: последствия выборов в Конгресс США

Политолог Гуреев: новым президентом США с большой вероятностью станет демократ
Мария БЕРК
Политолог Данила Гуреев: "С большой долей вероятности следующим президентом США будет демократ."

Политолог Данила Гуреев: "С большой долей вероятности следующим президентом США будет демократ."

Фото: REUTERS.

Когда Россия начала праздновать День народного единства, в США случилась Ночь народного разъединения. Пришли результаты выборов в Конгресс, и стало понятно: в стране начинается двоевластие.

И Палата представителей, и Сенат перешли от республиканцев к демократам. Они победили со впечатляющим счетом. Это был совсем не тот случай, когда можно сказать: вот, подтасовали, намухлевали. Дональду Трампу пришлось очень быстро признать победу соперников.

В причинах его поражения и перспективе следующих президентских выборов в Америке 2028 года мы поговорили с политологом Данилой Гуреевым.

- Избиратели привели Трампа к власти с большим кредитом доверия. Почему президент США вместе с Республиканской партией умудрился его растерять?

- Трамп начинал второй срок как миротворец, обещал закончить конфликты и решить внутриполитические кризисы.

Но США втянулись в конфликт с Ираном, выросли цены на топливо. Для избирателей это стало триггером - качество их жизни ухудшилось.

Рухнула опора на инфлюэнсеров: Трамп снова стал президентом благодаря поддержке того же Такера Карлсона. Сейчас они враги.

На этих выборах республиканские штаты, такие как Техас, окрасились в демократический синий цвет. Для Республиканской партии это катастрофа, нарушение полувековой политической традиции.

С большой долей вероятности следующим президентом США будет демократ.

Трамп начинал свой второй срок как миротворец, обещал закончить конфликты и решить внутриполитические кризисы. Но за два года ситуация не сдвинулась с мертвой точки, а к проблемам Америки добавился военный конфликт с Ираном.

Трамп начинал свой второй срок как миротворец, обещал закончить конфликты и решить внутриполитические кризисы. Но за два года ситуация не сдвинулась с мертвой точки, а к проблемам Америки добавился военный конфликт с Ираном.

Фото: REUTERS.

- Кто конкретно?

- Демократы не очень сильно тасуют «наличных» кандидатов, у них кризис элит. Поэтому не исключено, что от них опять пойдет Камала Харрис. С Джо Байденом было похоже - его выдвинули не потому, что более подходящих не нашлось.

- А вы все же допускаете вариант, что президентские выборы 2028 выиграет республиканец?

- Я встречал конспирологическую теорию: республиканцы выставят кандидата, назначат Трампа при нем вице-президентом. Потом этот кандидат снимет с себя полномочия - и Трамп пойдет на третий срок. Но зачем партии снова использовать трамповский образ?

Можно выдвинуть вице-президента Вэнса, амбиции у него имеются, хотя избиратели не всегда оценивают его позитивно. Есть госсекретарь Рубио…

У Республиканской партии хватает кандидатов. Вопрос в том, захочет ли она продолжать политику MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). Или открестится от всей деятельности Трампа. Проведет свой XX съезд, как это было после Сталина.

Американские демократы могут праздновать победу по итогам прошедших выборов.

Американские демократы могут праздновать победу по итогам прошедших выборов.

Фото: REUTERS.

- Как с января, когда начнет работать новый состав Конгресса, поменяется трамповская политика?

- Внешний вектор останется прежним, но Трамп глубже погрузится в политику внутреннюю. Эти выборы вернут его в ту пору первого срока, когда он воевал с Конгрессом и американскими элитами.

А пока все, что он хотел провести через Конгресс, он уже провел. И вдобавок издал больше двухсот указов!

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