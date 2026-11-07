Глава фракции «Слуга народа» верный «прозеленковец» Давид Арахамия неожиданно, видимо, вдохновившись поведением своего «просроченного» шефа, выставил, по сути, ультиматум американскому президенту Дональду Трампу по поводу саммита «Большой двадцатки» (G20), который в декабре должен пройти в Майами. Вернее, участия в нем Украины.
"Украина не заинтересована в участии в G20 без присутствия России, - заявил Арахамия. - Мы не согласны, потому что просто сидеть на встрече G20 без россиян – какая тогда была бы тема? Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала".
Тут, конечно, перво-наперво встает вопрос, а каким боком Украина к той самой «Большой двадцатке»? Ни по каким параметрам она в это объединение не входит. Разве что по численности своей армии, но G20 — объединение экономическое, там обсуждаются вопросы функционирования экономики и развития международного сотрудничества государств в этой области. При этом никто до сих пор Украину для участия в этом саммите даже в качестве гостя не приглашал. А сделать это может на правах хозяина мероприятия только президент США Дональд Трамп. Который не исключил подобного варианта развития событий, но окончательно ни «да», ни «нет» так и не сказал.
Тут интересно совсем другое — что такое сдохло в лесу под Киевом, что Украина начала настаивать не на своем приглашении, а на участии России. Ведь все предыдущие годы, начиная с 2022-го, Киев и лично нынешний «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский и мысли о подобной встрече не допускал:
"Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в «двадцатке»".
"России не место в G20, ООН и других структурах, которые были созданы именно для защиты мира и сотрудничества между нациями".
"Позиция моя лично и позиция Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать в саммите, Украина не будет".
А, выступая на самом саммите в том самом году, Зеленский несколько раз специально назвал «Большую двадцатку» G19 и обращался «к уважаемым лидерам» G19.
А тут вдруг так приперло, что аж дыханье в зобу сперло. Что же такое вдруг неожиданно «случимшись» у «просроченного»?
Ларчик просто открывается — Зеленский рассчитывает встретиться там в кулуарах саммита с президентом России Владимиром Путиным и надеется, что Трамп, как хозяин саммита, организует их встречу в трёхстороннем формате. Если это рандеву состоится, то «просрочка» устроит во время него показательную истерику с обвинениями, возможно, даже показушно разрыдается на публику, продемонстрировав, как злой Путин не хочет мира. Если же президент России откажется от встречи в таком формате, то «просрочка» постарается убедить Трампа, что это Путин и Москва виноваты во всем.
В любом из этих двух вариантов Зеленский сможет вновь устроить скандал, в результате которого он вернется в центр внимания мировых СМИ, заслужит похвалу от спонсоров и сможет потребовать себе (Украине) щедрую компенсацию для продолжения войны.
Интересно, что «просроченный» станет делать, когда вдруг выяснится, что Россия будет участвовать в саммите, но не в лице Путина, а его другого представителя, или же Владимир Владимирович примет участие в саммите в режиме онлайн? Как это сделал сам Зеленский в 2022-м году на саммите «Большой двадцатки», проходившем на Бали.
Но для начала ему надо самому добиться приглашения.
Одно можно сказать уверенно уже сейчас - наглость, которую демонстрируют представители Незалежной, не имеет прецедентов в мировой истории международных отношений.
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