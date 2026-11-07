Трампу из Киева выставили новое условие. Фото: ЕРА/ТАСС

Глава фракции «Слуга народа» верный «прозеленковец» Давид Арахамия неожиданно, видимо, вдохновившись поведением своего «просроченного» шефа, выставил, по сути, ультиматум американскому президенту Дональду Трампу по поводу саммита «Большой двадцатки» (G20), который в декабре должен пройти в Майами. Вернее, участия в нем Украины.

"Украина не заинтересована в участии в G20 без присутствия России, - заявил Арахамия. - Мы не согласны, потому что просто сидеть на встрече G20 без россиян – какая тогда была бы тема? Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала".

Давид Арахамия выставил ультиматум американскому президенту Дональду Трампу. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Тут, конечно, перво-наперво встает вопрос, а каким боком Украина к той самой «Большой двадцатке»? Ни по каким параметрам она в это объединение не входит. Разве что по численности своей армии, но G20 — объединение экономическое, там обсуждаются вопросы функционирования экономики и развития международного сотрудничества государств в этой области. При этом никто до сих пор Украину для участия в этом саммите даже в качестве гостя не приглашал. А сделать это может на правах хозяина мероприятия только президент США Дональд Трамп. Который не исключил подобного варианта развития событий, но окончательно ни «да», ни «нет» так и не сказал.

Тут интересно совсем другое — что такое сдохло в лесу под Киевом, что Украина начала настаивать не на своем приглашении, а на участии России. Ведь все предыдущие годы, начиная с 2022-го, Киев и лично нынешний «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский и мысли о подобной встрече не допускал:

"Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в «двадцатке»".

"России не место в G20, ООН и других структурах, которые были созданы именно для защиты мира и сотрудничества между нациями".

"Позиция моя лично и позиция Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать в саммите, Украина не будет".

А, выступая на самом саммите в том самом году, Зеленский несколько раз специально назвал «Большую двадцатку» G19 и обращался «к уважаемым лидерам» G19.

А тут вдруг так приперло, что аж дыханье в зобу сперло. Что же такое вдруг неожиданно «случимшись» у «просроченного»?

Флаги G20. Фото: justit/Shutterstock/Fotodom

Ларчик просто открывается — Зеленский рассчитывает встретиться там в кулуарах саммита с президентом России Владимиром Путиным и надеется, что Трамп, как хозяин саммита, организует их встречу в трёхстороннем формате. Если это рандеву состоится, то «просрочка» устроит во время него показательную истерику с обвинениями, возможно, даже показушно разрыдается на публику, продемонстрировав, как злой Путин не хочет мира. Если же президент России откажется от встречи в таком формате, то «просрочка» постарается убедить Трампа, что это Путин и Москва виноваты во всем.

В любом из этих двух вариантов Зеленский сможет вновь устроить скандал, в результате которого он вернется в центр внимания мировых СМИ, заслужит похвалу от спонсоров и сможет потребовать себе (Украине) щедрую компенсацию для продолжения войны.

Интересно, что «просроченный» станет делать, когда вдруг выяснится, что Россия будет участвовать в саммите, но не в лице Путина, а его другого представителя, или же Владимир Владимирович примет участие в саммите в режиме онлайн? Как это сделал сам Зеленский в 2022-м году на саммите «Большой двадцатки», проходившем на Бали.

Но для начала ему надо самому добиться приглашения.

Одно можно сказать уверенно уже сейчас - наглость, которую демонстрируют представители Незалежной, не имеет прецедентов в мировой истории международных отношений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Доширак» смерти, адский конь и Богоматерь, выложенная пластидом: Военкор «КП» рассказывает, как бандеровцы пытались нас убивать

Кличко нанес ответный удар по Зеленскому: должен остаться кто-то один

Сам себе противоречил и говорил о мечтах: Зеленский повеселил Запад новым интервью с нытьем