Песков: Формат доклада Путину будет зависеть от хода переговоров в Абу-Даби

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных СМИ Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, сегодня стартовали трехсторонние переговоры в Абу-Даби. В связи с этим вопросом, планирует ли российская делегация связываться с Путиным уже с площадки переговоров, может, что-то передавать или обсуждать в телеграфном режиме? Или они представят комплексный доклад уже по возвращении?

- Делегация будет принимать решение в зависимости от того, как будут идти переговоры, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая во вторник, 10 ноября, на вопросы журналистов.

Песков не стал раскрывать детали трёхсторонних переговоров России, США и Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стали оценивать вероятность конкретных договоренностей по итогам начавшихся переговоров России и Украины в Абу-Даби

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

-… Насколько Москва рассчитывает на конкретные договоренности по итогам этого раунда? (Речь об Абу-Даби. - А.Г.) Можно ли говорить, что нынешняя встреча имеет больше шансов на продвижение к миру, чем предыдущие переговоры?

Песков:

- Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут.

- Возвращаясь к переговорам в Абу-Даби, является ли восстановление судоходства в Черном и Азовском морях частью этих переговоров?

- Никаких деталей, кроме как - за столом переговоров…

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