Виктор Бут: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина - очень значительное событие

Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина - очень значительное событие Фото: REUTERS.

В понедельник, 9 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

Был там и примечательный фрагмент, посвященный 80-летию военного обозревателя «КП», полковника Виктора Баранца. Его можно послушать по этой ссылке — на 32-й минуте. (Вот — расшифровка)

А сейчас — еще один отрывок.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

— Я, как всегда, предлагаю начать наш «Русский дозор» с кремлевской кухни. То есть, с брифинга, которые проводит пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«А.Гамов:

— Дмитрий Сергеевич, президент Трамп выразил уверенность, что предстоящие в Шэньчжэне переговоры с лидерами России и Китая будут интересными. И Трамп хочет обсудить с Путиным и с Си Цзиньпином вопросы денуклеаризации. А что мы хотим? Какие у нас планы?

В. Песков:

— Александр, происходит обмен предложениями по возможной повестке дня встречи. Стороны обмениваются мнениями на этот счет. Могут быть самые разные вопросы. Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире». (Подробнее тут)

А. Гамов:

— И мы сразу начинаем комментировать это главное событие, которое состоится, я напоминаю, в Китае, в Шэньчжэне, 18-19 ноября… Это будет саммит АТЭС. И там, уже точно известно, пройдет трехсторонняя встреча лидеров Китая, России из Соединенных Штатов. Виктор, как вы считаете, какие вопросы будут или должны, на ваш взгляд, обсуждаться? Потому что, видите, Дмитрий Сергеевич как бы немножко уклонился от ответа… Но, в принципе, мы же знаем с вами, мы же чувствуем, что там ожидается. А тем более Виктор Бут всегда все знает наперед.

В. Бут:

— Это преувеличение, Александр. Давайте сделаем по-другому. Давайте скажем следующее. Сам факт этой встречи – уже очень значительное событие. Только факт встречи. Почему? Потому что «встреча на троих» – Россия, Китай и США.

В принципе, центр силы этого переходного периода в геополитической ситуации от доминирования США к многополярности уже сместился. И это первая встреча в этом переходном периоде.

Самое интересное в том, кого здесь нет. Здесь нет Европы. Это тоже очень важный знак, несмотря на то, что последние 30 лет Европа пыталась стать вторым, чуть ли не равным США, таким же гегемоном. Не получилось.

Депутат Государственной Думы Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

А. Гамов:

— Плохо пыталась.

В. Бут:

— Это тоже очень-очень важно. Далее, то, что это происходит в Китае, а не в Европе, не в США, это тоже довольно показательно. География здесь тоже имеет очень большое значение. Более того, мы сможем спросить сейчас у Стаса, как видят эту встречу, по мнению комментаторов США, в самой Америке и дальше уже обсудим ее.

Станислав Крапивник, военно-политический эксперт, бывший капитан армии США:

— Мнения комментаторов в Штатах зависят от того, кто, с какой стороны там стоит. Если оценивать предстоящее событие со стороны демократов и республиканских неоконсерваторов, конечно, они все на это смотрят очень негативно. Потому что для них, конечно, это — типа предательство Европы и Североатлантического альянса. Они, конечно, очень негативно настроены против России и против Китая.

Что касается Трампа, он сам считает, конечно же, что смотрится в этой ситуации очень хорошо. Он, типа, входит в тройку руководителей великих держав. Он же уже сравнивал себя с тем историческим событием, когда Рузвельт встречался со Сталиным. И там к ним какой-то англичанин пришел еще.

А.Гамов:

— Ага — Черчилль.

С.Крапивник:

— Так что, предстоящая встреча в верхах — это тоже очень хороший пиар для Трампа.

А. Гамов:

— Как вы считаете, а может ли «тройка» подписать там на полях саммита какие-то документы? Трамп уже заявил, что, возможно, будет обсуждаться вопрос денуклеаризации. То есть, речь — о ядерном сдерживании…

В. Бут:

— Александр, да не думаю, что какие-то документы будут подписаны. Потому что для того, чтобы подписать документ, его нужно подготовить.

А. Гамов:

— Может, подготовили что-то, нет?

В. Бут:

— Нет, вряд ли. Я думаю, здесь просто будут оговорены принципы дальнейших обсуждений. Потому что сама тема очень сложная. Если, как Трамп говорит, необходима денуклеаризация… Вообще, наверное, такие соглашения будут готовиться как минимум полгода, если не год, до подписания.

А здесь, скорее всего, будут оговорены некие правила деконфронтации. Это, наверное, самое главное. Осталось немного.

А. Гамов:

— Деконфронтации где, в каком масштабе?

В. Бут:

— Давайте говорить о геополитических реалиях. США инициировали конфликт на Украине уже давно, еще до 2014 года. Это был один из пунктов в их плане.

Второй после нас (имеется в виду, что конфликт на Украине — это конфликт с Россией. — А.Г.) пункт — это непосредственно Китай. Администрация трампа понимает, что сил на то, чтобы вести конфликты одновременно и на Ближнем Востоке, и на Украине, у них не хватает… Им нужно сконцентрироваться и подготовиться к конфликту с Китаем. А это тоже вопрос очень серьезный, очень интересный — хватит ли у них возможностей это сделать. Особенно сейчас.

То, что Трамп говорит о денуклеаризации, я думаю, это просто такой хороший вариант, как это продать своему населению, в своих медиа… Что вот он поехал туда якобы оговаривать вопрос денуклеаризации. На самом деле основной вопрос у Китая и у США — это торговые взаимоотношения, которые очень больно воспринимаются, и, естественно, энергетика. И это, наверное, будет обсуждаться в числе важных вопросов.

А. Гамов:

— Станислав, вы согласны с Виктором? Могут быт подписаны какие-то документы или нет?

С. Крапивник:

— Я абсолютно согласен, никакие документы подписывать не будут. Они могут начать процесс подготовки каких-то договоров, и над этим потом будут работать дипломаты и эксперты, команды с разных сторон…

Но в этот раз — нет. На следующей встрече, может быть, что-то будет. Поживем — посмотрим. Американцы хотят, и нам тоже был выгоден старт. И тоже было выгодно открытое небо. Это когда можно было просто пролетать и проводить инспекции.

А. Гамов:

— Вы сейчас говорите о том, что нужно такую практику возобновить?

С. Крапивник:

— Да, возобновить. Это все нужно вернуть. Посмотрим, что будет. Я думаю, что они пойдут на это, это только первая встреча. И будет достаточно много встреч.

А. Гамов:

— Не первая, но довольно-таки судьбоносная, историческая…

(Продолжение следует)

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