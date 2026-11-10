В России ввели ГОСТ для остановок общественного транспорта. Что изменится для пассажиров

Стандарт вводит детальные требования к обустройству, разделяя остановки на категории в зависимости от пассажиропотока Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Еще одним ГОСТом с 10 ноября нынешнего года пополнился реестр национальных стандартов страны. На сей раз новый ГОСТ (официально он звучит так - Р 72912-2026) установил единые требования к остановкам общественного транспорта. Оно и понятно: они у нас очень разные – в каждом регионе свой неповторимый стиль. В Москве – технологичные, на сибирских дорогах – бетонные с облупившейся краской, на Урале и на Вятке встречаются древние конструкции из ржавого металла. Словом, пора бы навести порядок. Собственно, именно к этому и призывает разработанный ФАУ «РОСДОРНИИ» по заказу Росавтодора документ. И главное, в новом ГОСТе предусмотрен не только облик остановок, но и безопасность пассажиров.

КАК ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ

Стандарт вводит детальные требования к обустройству, разделяя остановки на категории в зависимости от пассажиропотока.

Вот ключевые пункты:

- Классификация по загрузке. Остановки делятся на три типа. Базовые (до 100 пассажиров в сутки), улучшенные (от 100 до 500) и расширенные (более 500 человек). Чем выше категория, тем больше требований к комфорту и оборудованию.

- Доступность для маломобильных граждан. В павильоне обязательно выделяется место размером не менее 0,9 на 1,2 метра для инвалидной или детской коляски. Предусматриваются тактильные указатели и системы звукового информирования для незрячих пассажиров.

- Информационное обеспечение. Электронные табло на остановках должны отображать информацию о маршрутах и времени ожидания транспорта.

- Дополнительные опции. Для улучшенных и расширенных пунктов в городах рекомендуются средства экстренной связи, зарядные станции для гаджетов, Wi-Fi и камеры видеонаблюдения на пересадочных узлах.

- Расположение и расстояния. Остановки рекомендуется размещать не далее 250 метров пешего подхода от объектов притяжения (для пересадок - не более 120 метров). Расстояние между остановками на улицах в обычных условиях должно составлять 300–600 метров, в стесненных условиях - не менее 200 метров.

- Запреты на размещение. Запрещено устраивать остановки в местах с недостаточной видимостью, на опасных участках без заездного «кармана», перед железнодорожными переездами и в охранных зонах тепловых сетей.

К КАКИМ ОСТАНОВКАМ ПРИМЕНЯТ НОВЫЕ ПРАВИЛА

Действие нового ГОСТа распространяется на остановочные пункты маршрутных транспортных средств (автобусов, троллейбусов) на автомобильных дорогах общего пользования, а также на дорогах и улицах городских и сельских поселений.

Однако стандарт не распространяется на остановки трамваев, а также на остановочные пункты, расположенные на территории автовокзалов, автостанций и других транспортных объектов вне улично-дорожной сети.

Действие нового ГОСТа распространяется на остановочные пункты маршрутных транспортных средств (автобусов, троллейбусов) Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

ГОСТ ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ ОСТАНОВОК?

Национальные стандарты рекомендуют, а не обязывают. Однако это не делает документ бесполезным.

Во-первых, ГОСТ создает единые «правила игры» для проектировщиков, строителей и местных властей. Он систематизирует разрозненные требования и задает современные ориентиры для развития инфраструктуры, опираясь на мировой и российский опыт.

Будут ли его соблюдать? Стандарт становится обязательным к исполнению в двух основных случаях:

- если его требования включены в государственный контракт или проектную документацию на строительство или реконструкцию конкретного объекта;

- если он упоминается в законодательных актах или технических регламентах.

Таким образом, для новых проектов, финансируемых из бюджета, соблюдение ГОСТа станет обязательным условием.

БУДУТ ЛИ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ СТАРЫЕ ОСТАНОВКИ?

Это ключевой момент, но вступление ГОСТа в силу не означает, что с 10 ноября все существующие остановки в стране должны быть немедленно снесены или перестроены. Существующие остановки будут приводиться в соответствие во время планового обновления и модернизации инфраструктуры. Никто не будет требовать от региона срочно переделать все остановки в один день.

Существующие остановки будут приводиться в соответствие во время планового обновления и модернизации инфраструктуры Фото: Иван МАКЕЕВ.

Словом, новый ГОСТ - не «пожарная» мера, а стратегический документ, который задаст вектор развития остановочной инфраструктуры на годы вперед.

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