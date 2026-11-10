«Мерц орал на меня по телефону»: канцлер Германии обезумел из-за помощи Украине

Фицо рассказал, что Мерц буквально наорал на него по телефону, когда словак блокировал санкции против России Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил, что заблокирует семилетний проект бюджета ЕС, если все страны не возьмут на себя обязательства по финансированию Украины в ближайшие годы. Об этом он сообщил в письме главе Евросовета Антониу Кошта.

Истеричное требование прозвучало накануне встречи лидеров Евросоюза в Дублине. Надо полагать, там страсти по бюджету разгорятся с новой силой. Премьер Словакии Роберт Фицо уже сказал, что и сам сможет заблокировать бюджет, если его продолжать принуждать к выделению денег для Киева.

Год назад европейцы договорились предоставить Украине кредит на 90 млрд евро, но киевский режим запросил дополнительные 70 млрд евро в 2027 году. В Евросоюзе пообещали выделить около 45 млрд евро, после чего Еврокомиссия приступила к поиску механизмов для реализации этих обязательств.

Однако Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже заявили, что не собираются оказывать финансовую помощь Украине. В прошлом году эти страны, за исключением Болгарии, получили право не участвовать в выплате процентов по 90-миллиардному кредиту.

Теперь Мерц решил воспользоваться принципом единогласия - бюджет ЕС может быть принят только с одобрения всех государств-членов. Если семилетний план расходов не утвердят, странам придется довольствоваться траншами на основе промежуточных расчетов, что не позволит проводить далеко идущие реформы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил, что заблокирует семилетний проект бюджета ЕС, если все страны не возьмут на себя обязательства по финансированию Украины Фото: REUTERS.

«ВСЕ РЕШАЮТ НЕ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ»

Разбушевавшийся канцлер с рекордно низким рейтингом (его деятельность одобряют всего 13% немцев) пытается «зеркалить» тех, кто уже блокировал решения ЕС - экс-премьера Венгрии Орбана, главу правительства Словакии Роберта Фицо…

Кстати, сегодня Фицо рассказал, что Мерц буквально наорал на него по телефону, когда словак блокировал санкции против России, включающие очередные ограничения на наши энергоносители: «Он кричал, что остановит нам все деньги и не знаю что еще».

А есть ли кому, условно говоря, сейчас наорать на Мерца?

- У нас есть стереотип, что все в ЕС решают Германия и Франция, но это не так, - говорит KP.RU политолог Вадим Трухачев. - Очень многое зависит от личностей во главе этих стран. Мерц с его рейтингами сейчас никто. Руководство Франции - с серединки на половинку.

Центральную роль в вопросе вооружения Украины играет не Германия, а скандинавские страны. На душу населения больше всех вооружает незалежную Дания, потом Норвегия - она не входит в ЕС, затем Швеция, Финляндия и Нидерланды.

Главная фигура в борьбе с Россией сейчас не Мерц, а премьер-министр Дании Метте Фредриксен. Она, как и ее предшественник Марк Рютте, смогла перехватить у правых евроскептиков часть миграционной повестки и ужесточить миграционную политику. А вот Мерц и Макрон этого не сделали и пожинают плоды.

«ПОТЕРПЕЛ ФИАСКО»

- Почему именно Мерц делает такие заявления?

- Он потерпел фиаско внутри ФРГ и пытается сместить фокус с внутренней политики на внешнюю.

- Может ли ряд европейских стран, наоборот, заблокировать инициативу о выделении новых средств Киеву?

- Нужно минимум пять стран хотя бы уровня Чехии, которые не являются исключительно дотационными. А на Венгрию, Болгарию и Словакию у Брюсселя есть значительные финансовые рычаги давления.

- Примут ли в итоге страны Евросоюза семилетний проект бюджета, включающий финансирование Украины?

- Думаю, что примут, но с гибкой формулировкой, чтобы сохранить для себя пути отступления. Украину вооружать они продолжат, но вопрос - сколько денег на это выделят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За кулисами переговоров в Абу-Даби по Украине: у Трампа нашелся скрытый мотив

Очередной разговор без результата или поворотный момент войны: чем закончатся мирные переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

Италия готовится к «гибридной войне»: власти решили реформировать систему обороны из-за кибератак