Размеры и назначение присутствия европейских «инструкторов» в незалежной раскрыты не были Фото: REUTERS.

Совет Европейского Союза в день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби официально объявил, что впервые намерен отправить на Украину свою военно-тренировочную миссию. Она называется EUMAM (European Union Military Assistance Mission), ее основная цель - «повышать квалификацию» украинских военных. До сих пор их подготовка в рамках миссии проходила только в странах Евросоюза.

Размеры и назначение присутствия европейских «инструкторов» в незалежной раскрыты не были. Сообщается лишь, что работу миссии в целом продлили минимум до конца 2028-го.

«Ни для кого не секрет, что на Украине находятся и военные инструкторы, и наемники, и военно-технические специалисты из стран Евросоюза, - говорит специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев. – Запад готовится к военному освоению Украины – прежде всего силами Британии и Франции».

Стоит напомнить, что перед началом специальной военной операции так называемые «учебно-тренировочные центры» Британии и США в украинских портах Очаков и Южный (в 30 километрах от Одессы) стали напоминать полноценные военные базы НАТО.

«В этот срок президента Трампа американцы уступили пальму первенства и большую часть расходов по поддержанию антироссийского режима на Украине европейцам, - замечает американист Малек Дудаков. – Но для России их военное присутствие где-нибудь в районе Одессы или тем более Харькова так же неприемлемо, как и присутствие там американских войск».

Россия, уверен Дудаков, будет рассматривать западных военных на территории Украины как законные цели и действовать соответствующим образом — об этом уже не раз говорило руководство нашей страны.

РЕПЕТИРУЮТ У ГРАНИЦЫ

Вовсю обнародуются планы разместить в незалежной «сразу после прекращения боевых действий» Multinational Force - Ukraine - «Многонациональных сил». Они уже ведут учения в польском районе Нома-Демба, в 100 километрах от украинской границы. В них участвуют 800 военнослужащих из 10 европейских стран НАТО.

Среди бойцов – французы (самый большой контингент), англичане, немцы, поляки, бельгийцы, голландцы, шведы, литовцы и эстонцы с испанцами.

Турки участвовать в наземных «боях» отказались, но тренируются, как они будут разминировать Черное море. Учения Exercize-Koalicja продлятся до 22 ноября.

«БУДЕТ РАЗРЕШЕНО СТРЕЛЯТЬ»

Лондонская The Times сообщила недавно, что участвующим в MNF-U британским солдатам «будет разрешено стрелять, если на них нападет Россия».

Тем не менее, Лондон и Париж все же пытаются это самое присутствие протащить. К такому развитию событий готовят и западное общественное мнение.

«В случае, если Трамп добьется мирного соглашения между Россией и Украиной, десятки наций из «коалиции желающих» должны быстро войти на эту территорию и предотвратить любое продолжение конфликта», — объясняет британский автор.

Вот именно поэтому Россия и считает необходимым сначала обсудить и утвердить гарантии безопасности. И лишь потом говорить о прекращении огня.

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