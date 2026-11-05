Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сделала заявление о своей болезни: печальное признание

Анджелина Джоли с детьми Фото: REUTERS.

Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта столкнулась с проблемами со здоровьем. 18-летнюю Вивьен госпитализировали.

"Меня госпитализировали из-за моего РПП. Я была злой, больной и очень одинокой", - рассказала дочь младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта на выставке картин в Лос-Анджелесе.

Вивьен с мамой, сестрами и братом Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

18-летняя Вивьен в начале 2026 года столкнулась столкнулась с проблемами с психикой и боролась с расстройством пищевого поведения (РПП). Она поблагодарила персонал клиники и других пациентов за помощь. Звездная наследница назвала период пребывания в больнице "худшим и лучшим временем" в своей жизни. "Мне протянули руку, вопреки тому, что я возвела стены и находилась в самой слабой точке", - цитирует Entertainment Tonight младшую дочь актеров.

После выхода из клиники она создала выставку своих работ под названием "Тюльпановое поле". В картинах Вивьен на основе своих дневниковых записей отразила воспоминания о темных временах бессилия и безнадежности. Персонажи в виде тюльпанов обнимают друг друга в больничной палате, пытаются дозвониться до родных в телефонной будке, проходят процедуры под медицинскими аппаратами и лежат под капельницами в комнате с мягкими стенами.

Ранее стало известно, что все шестеро детей актеров прекратили общение с Питтом. Четверо из них - Мэддокс, Захара, Шайло и Вивьен - отреклись от фамилии отца.

Актеры были самой красивой парой Голливуда Фото: REUTERS.

К слову, у самой Анджелины есть проблемы с пищевым поведением, которые начались еще в подростковом возрасте. Она и сейчас пугает своей худобой. В 2018 году таблоиды писали о ее госпитализации в клинику, специализирующуюся на расстройствах пищевого поведения, где она провела около двух недель. На тот момент ее вес был около 39 килограммов при росте 169 сантиметров. Сама актриса в редких комментариях на эту тему говорила, что всегда была худой от природы, а ее состояние было связано со смертью матери, операциями и стрессом.

Звезда также открыто заявляла о многолетней борьбе с депрессией и ПТСР. Ее развод с Питтом сопровождался скандалами и обвинениями в адрес мужа. Звезда утверждала, что он безбожно пил и бил ее. Меж тем актер публично признал алкогольную зависимость и рассказал, что в период судебных тяжб страдал от суицидальных мыслей.