Виктор Бут: Трамп - это бодрая хромая утка

Виктор Бут на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ.

В среду, 4 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова» с участием депутата Госдумы Виктора Бута и журналиста, политобозревателя KP.RU Александра Гамова. Темой обсуждения стали выборы в США.

И мы в эти дни - как всегда - публиковали наиболее примечательные фрагменты, вот некоторые из них.

А сегодня - заключительный отрывок…

* * *

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Внеочередной выпуск «Русского дозора» мы специально посвятили итогам выборов в Конгресс США… Виктор, мы уже с вами немного касались темы предстоящего саммита АТЭС, который пройдет 18 - 19 ноября 2026-го в Шэньчжэне. Очень многие наблюдатели склоняются к тому, что это будет поистине исторический саммит. Потому что главная интрига – возможный, а теперь не возможный, а уже гарантированный трехсторонний саммит: Путин – Си Цзиньпин - Трамп. Впервые такое. Чего ждать от этого саммита?

В.Бут, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Александр, во-первых, Трамп приедет на эту трехстороннюю встречу уже с более слабой позицией. Он все-таки «хромая утка».

А.Гамов:

- По отношению к кому - «слабая позиция»?

В.Бут:

- По отношению и к Российской Федерации, и к КНР.

Представьте себе, мы будем договариваться фактически только до конца его срока… Потому что непонятно, как дальше будет развиваться ситуация.

Вот придет, например, «демократический» президент и отменит своим указом все соглашения… Как в свое время сделал Трамп, когда он после Барака Обамы пришел в Белый дом и отменил все договоренности, которые были с Ираном… По недопущению того, чтобы Иран получил ядерное оружие. Именно он отменил это. Именно это стало сейчас первопричиной конфликта.

Тут много тонкостей. Тем не менее, событие будет знаковое, от этого очень многое зависит. (Речь о саммите АТЭС. - А.Г.) Хотят или нет американские политики, Трамп, глубинное государство, политики в Европе…Но мир быстро меняется. Мы видим, как на наших глазах формируется абсолютно новый, более многополярный мир, где многие страны будут иметь свой голос. И это мы еще раз с вами увидели даже на форуме, который прошел в Москве на прошлой неделе. На российско-африканском гуманитарном и экономическом… На встречах на высоком уровне со всеми президентами… Где Россия заявила, что Африка должна быть представлена в Совете Безопасности ООН.

Путин очень хорошо прошелся и раскритиковал позицию коллективного Запада, который очень долго грабил все остальные страны, считал их своими колониями. Эта эпоха закончилась.

И это, наверное, главное, что будет стоять на фоне этой трехсторонней встречи.

А.Гамов:

- А для России какая польза, какие дивиденды от трехсторонней встречи?

В.Бут:

- Те связи, которые у России сложились или складываются с Трампом, они все-таки развиваются… Это и встреча на Аляске, и все контакты, которые регулярно наш президент Владимир Владимирович Путин укрепляет с президентом США… (В том числе - телефонные переговоры. - А.Г.) Это и встречи с спецпосланниками Трампа.

Конечно, нельзя этим каналом не воспользоваться. Дивиденды для нас будут определяться, прежде всего, тем, как будет складываться ситуация на линии боевого соприкосновения на СВО.

Наша переговорная позиция укрепляется действиями наших воинов, наших героев, которые каждый день ведут борьбу с неонацистами. И - готовы отдать свою жизнь за наше будущее…

И это - главный фактор, который и определит позицию России в любых переговорах, не только на этой встрече, но и в следующих…

Трамп - это бодрая хромая утка Фото: REUTERS.

А.Гамов:

- И еще один саммит грядет. Это «двадцатка» в Майами, 14 - 15 декабря этого года. Президент США пригласил нашего президента обязательно поучаствовать. Если мы поедем туда, какие могут быть итоги и какая польза для Российской Федерации от этого саммита?

В.Бут:

- А зачем нам ехать в Майами, если, прежде всего, Трамп должен выполнить хотя бы то, что он обещал на Аляске, мы про это с вами много говорили.

У нас до сих пор еще много неурегулированных со стороны американцев вопросов даже в наших дипотношениях. Это и возврат нашей собственности, снятие ограничений с наших дипломатов, расблокирование счетов.

Ведь Минфин США по дизельной сделке не отменил санкции, а просто ввел временную паузу в этих санкциях до апреля следующего года. И вывел из-под санкций только несколько банков, которые будут обслуживать эту сделку.

А для того, чтобы Владимир Владимирович поехал туда, нам нужно какое-то серьезное, веское основание, что действительно есть какой-то прорыв, какой-то прогресс.

А.Гамов:

- То есть, вы против, чтобы Владимир Путин ехал?

В.Бут:

- Я не против. Дипломатия - это всегда компромисс возможного и невозможного.

Опять же, все зависит от того, как сложится ситуация, что станет с экономикой. Это важный фактор. И еще… Атакуют ли США Иран? Давайте не забывать, что все-таки Иран наш союзник, наш сосед, мы много с ним торгуем, работаем, помогаем и будем помогать отстаивать свою независимость и суверенитет. Здесь много факторов. Я думаю, решение будет приниматься, именно исходя из этих факторов. Это вы, Александр, первый, как журналист Кремлевского пула, узнаете у Ушакова или у Пескова, когда зададите им вопросы. А это мое такое скромное мнение.

А.Гамов:

- Или - спрошу у Бута. Я же помощник Бута все-таки. Кстати, там еще такая странная ситуация может сложиться… Представьте себе - вдруг на эту «двадцатку» в Майами Мерц, у которого рейтинг ниже плинтуса, зовет главаря киевского режима Зеленского. Какое он имеет право туда его тащить?

В.Бут:

- Смотрите, у европейцев - и страх, и паника. Во-первых, боятся ситуации, если они не окажутся за столом переговоров об Украине… Ведь тогда и Украина, и Зеленский окажутся, образно говоря, именно на столе, как еда, которую будут делить другие участники. И мы видим, что уже сейчас у них - круговая порука.

Зеленский всегда едет на встречу с Трампом не один на один, а привозит с собой соучастников, подельников. И эти подельники, конечно, будут тащить Трампа на свою сторону, навязывать, давить.

Решение будет приниматься, исходя из этого фактора.

Сейчас, когда мы уже объявили об условиях, когда встреча может состояться, наш президент сказал, что если Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

А ехать туда, чтобы там устроили такую «засаду», организовали якобы встречу, как PR-акцию, вряд ли это нам надо. Дождемся, увидим.

А.Гамов:

- Нашему внешнеполитическому ведомству или вообще руководству страны как-то придется сильно перестраивать работу или менять векторы во взаимоотношениях с Соединенными Штатами в ближайшее время?

В.Бут:

- Я думаю, не придется. Конечно, какие-то поправочки будут сделаны. Тем не менее, до конца президентского срока Трампа, так как он отвечает и определяет внешнюю политику, я думаю, мало что изменится.

Не забывайте, Трамп - это бодрая хромая утка.

Мой прогноз такой, что нет конкретного четкого понимания и даже возможности у демократов объявить импичмент Трампу, убрать его с этой должности. Поэтому, как минимум, до 21 января 2029 года вряд ли для нас произойдут какие-то изменения.

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А.Гамов:

- На этом мы завершаем специальный выпуск «Русского дозора Бута и Гамова». А в понедельник, в 19 часов, снова будем ждать наших слушателей в эфире Радио «Комсомольская правда». До встречи!

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