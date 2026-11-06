"Две недели будет полная катастрофа": До Нового года у Украины не останется энергетики и ВПК

Фото: REUTERS.

По данным украинских СМИ, столица незалежной почти полностью остался без электроэнергии. Улицы мегаполиса погрузились во тьму. В правобережных районах Киева действуют экстренные и аварийные отключения.

Столичный градоначальник Виталий Кличко признал: стабильная работа систем жизнеобеспечения главного города страны «под большим вопросом». А глава Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко с тревогой констатировал: собственная генерация в Киеве выбита и полному восстановлению не подлежит.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с директором центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

ЗАПАД ГОНИТ ПОТОКОМ

- Разве европейцы не поставляют нон-стоп генераторы для Киева и других крупных городов?

- Ударами выбиваются стационарные вещи. Они пытаются заместить их временными. Да, достаточно быстро с помощью запада идет накопление так называемых систем временного хранения энергетики. Они поднимают мощность.

- И насколько подняли уже?

- До 500 мегаватт. А хотят до гигаватта. Но эта система не может работать постоянно.

ОТСЛЕЖИВАЮТ — И БОМБЯТ

- Почему?

- Во-первых, их наши тоже отслеживают - и бомбят. Им сделали 6 или 7 площадок - из них половину уже разбомбили.

- А почему с такими массовыми поставками генераторов на улицах Киева тьма?

- Сейчас там у каждого более-менее крупного здания, действительно, стоят генераторы. Понятно, что они могут дать электричество не 24 часа, а 3-4 часа в сутки - за исключением особенно важных объектов. Потому и идет выбивание и стационарных, и временных средств производства электроэнергии.

- А от этого зависит подача и тепла, и воды?

- Конечно, и канализации. Ну и работа промобъектов, которых на самом деле осталось не много. Минувшей ночью разбомбили в аэропорту последние производственные мощности. В Борисполе прилетело туда, где базировались иностранные самолеты, в основном французские. И разбомбили площадку, в том числе, для хранения вот этих вот энергосистем.

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Фото: Анна Исакова / ТАСС

МЕТРО ВСТАНЕТ — И ЗАЛЬЕТ

- Нет электричества - метро не работает, значит, его затопят рано или поздно?

- Да, система будет уничтожаться. Напомню, что Украина – высокоразвитое промышленное государство, которое было создано Советским Союзом на грех себе. Там сконцентрированы были огромные мощности. В том числе, и те, которые предназначались для работы в случае чрезвычайных ситуаций.

- Даже ядерной войны?

- Именно! Эти мощности сейчас разрушаются. Они не могут быть разрушены сразу - какие бы удары высокоточные ни носились, и какой бы мощностью. Для этого требуется время.

90 ПРОЦЕНТОВ МОЩНОСТЕЙ ВЫБИТЫ

- Сейчас эти мощности выбиты насколько?

- Стационарные - процентов на 90-95. А временные выбиваются по мере поступления, а поступают они из-за рубежа.

- И какова перспектива?

- Недели две у них будет катастрофа полная — временные мощности не потянут основные нагрузки. И дело даже не в метро - метро и так выпадает. А вот временное включение света на 4-6 часов - это продлится полмесяца минимум.

- Что с предприятиями?

- Либо остановлены, либо переносятся за границу. Посмотрите - бьют сейчас по транспортным узлам, по площадкам, аэродромам. Пусть никто не думает, что уничтожить их авиацию легко было, разбомбив 3-4 аэродрома - нет, там их было полторы сотни, со взлетно-посадочной полноценной полосой. Поэтому и идет системное уничтожение ВПК Украины и остатков промышленности.

ШКВАЛ ДО НОВОГО ГОДА

- Долго идти будет?

- Думаю, недели две-три - в большом масштабе. А потом будет добивание - это еще недели две-три.

- До середины декабря?

- До Нового года будут бить - и все время их потенциал будет сокращаться.

- И что в итоге?

- Неизбежный коллапс экономики. Я в стороне оставляю все политико-дипломатические аспекты переговоров, хотя это важно. Война идет на истощение, на уничтожение.

- Они по нам тоже бьют.. .

- Мы получаем в ответ процентов 5 от того, что достается им. Но и по этим 5% происходят постепенный сдвиг вправо — дальше снижаться будет до 4%, через время до 3 процентов...

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