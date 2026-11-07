У Виталия Кличко руки тоже «по уши» в городских деньгах, потому что контракты от города осваивают близкие к нему и его команде структуры. Фото: Zuma/TASS

Сегодняшние удары российскими ракетами и беспилотниками окончательно похоронили надежды киевлян провести выходные со светом, теплой и водой. Мэр Киева Виталий «Златоуст», прозванный за свое упорство Кличко, рассказал, что ударам подверглись не только объекты энергетики, но и Северный (бывший Московский) мост в столице Незалежной, предприятие «Меридиан» на котором собирались печально известные крылатые ракеты «Фламинго», предприятие по производству компонентов ракетного топлива, а также Трипольская ТЭС и электроподстанция «Киевская».

- Сложилась чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением столицы, нарушена работа систем тепло- и водоснабжения в городе. Повреждены объекты энергетики в Киевской и Житомирской областях, - поделился Кличко с горожанами. По Северному мосту перекрыли движение автотранспорта, причем, как минимум, даже если удастся устранить все последствия, то его возобновят не ранее, чем свое заключение выдаст специальная комиссия.

Мэр Киева Виталий рассказал, что ударам подверглись не только объекты энергетики, но и Северный (бывший Московский) мост в столице Незалежной (на фото) Фото: Кадр видео.

На фоне этих событий (к тому же Сеть переполнена сообщениями киевлян, что они «хотят какать», но некуда) Кличко опять поднял вопрос о том, что обвинения со стороны Зеленского о неготовности городских властей столицы к отопительному сезону и ударам по энергетике имеют четко выраженную цель - избавиться от мэра любой ценой. Именно Банковая, по его мнению, разрушает Киев и готова здесь биться до последнего, даже ценой города.

- Какие именно решения, принятые «на городском уровне» (как утверждает президент), привели к «неподготовленности к отопительному сезону и этой российской спецоперации против украинской энергетики»? Как столица, которая, кстати, начала отопительный сезон 16 октября, могла предотвратить «российскую спецоперацию против украинской энергетики»? — начал вопрошать Кличко, и, похоже, что таких вопросов у него «вагон и маленькая тележка». - На каких совещаниях и с кем обсуждается подготовка и усилия Киева, не приглашая на них представителей столичной власти? И знает ли президент о реальной ситуации с энергоснабжением в других регионах из-за постоянных разрушительных атак врага? А также о том, что в Украине – единая энергосистема, взаимосвязанная, то есть.

Не будем оценивать, знал ли Зеленский о том, о чем, не исключено, сам Кличко узнал, скорее всего, относительно недавно. Но вопросы эти очень неудобные. Особенно, когда мэрия Киева спрашивает, куда делись деньги, которые украинская власть должна была выделить на подготовку к отопительному сезону, в том числе, и для столицы. Между тем, Кличко не собирался останавливаться и продолжил задавать неудобные вопросы про энергетику, использовав даже то заявление Зеленского, в котором тот гордился своим решением заставить полицию пригнать как можно больше энергетиков для проведения восстановительных работ. Впрямую мэр Киева не стал говорить, что этот рецепт не работает, но его вопросы прозвучали с известной долей сарказма.

Энергосистему разрушают по всей Украине. Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

- И когда энергосистему разрушают по всей стране, она не может функционировать где-то нормально, а где-то Кличко, возможно, все отключил. И, может быть, он даже распустил энергетиков, если полиция собирает их на работу? — продолжил задавать Виталий «Златоуст» все более неудобные для «просрочки» Зеленского вопросы и пригрозил «просроченного» и его команду. - Мантра центральной власти о том, что Киев – самый плохой, постоянные манипуляции, ложь – это плохо. Потому что, стремясь избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически разрушает Киев.

Что в обличительном спиче Кличко правда, а что — наговор, оставим разбираться самих участников этой истории. Отметим лишь, что у Виталия «златоуста» руки тоже «по уши» в городских деньгах, потому что контракты от города осваивают близкие к нему и его команде структуры. И, скорее всего, обе стороны здесь «хороши» настолько, что «достойны» друг друга. Как говорил герой фильма «Горец», должен остаться только один. Но это не ринг, да и мечи у данных персонажей как-то из штанов не свисают. А потому можно сделать прогнозах, что останется более хитрый и умудрившийся сохранить больше расположения со стороны хозяев на Западе.

А киевлянам в этой ситуации остается только вспоминать и подсчитывать, насколько они были правы и сделали верный выбор, когда выбирали этих двух клоунов. Потому что и того, и другого выбрали именно они. За что сейчас и расплачиваются.

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