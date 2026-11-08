Мария Захарова: Бункер Макрону нужен от своих граждан, а не от внешней угрозы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

…- Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов, KP.RU. Ну, наконец Эммануэль Макрон - в безопасности! А то ведь душа прямо вот разболелась… Как он там, в Елисейском-то дворце, в самой что ни на есть гуще школьно-студенческих протестов и разгула уличной демократии!?

Оказывается, у президента Франции есть секретный бункер за пределами Парижа, куда его могут эвакуировать в случае захвата Елисейского дворца протестующими.

Об этом сообщает The Telegraph. Издание ссылается на книгу «Новая армия теней». «По утверждению ее авторов, у Макрона есть тайный бункер за пределами Парижа, куда он сбежит, если Елисейский дворец возьмут приступом бунтовщики», - говорится в материале.

Вот такой - «бункерной новостью» - в воскресенье, 8 ноября, я и поделился с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.

- У меня вот аж прямо от сердца отлегло, Мария Владимировна! А у Вас? Вот теперь-то я за господина Макрона спокоен. А Вы?

- Думаю, Александр, в этом откровении нас с Вами должно заинтересовать только одно, - сказала Мария Захарова KP.RU, - бункер построили не в связи с внешней угрозой, а для защиты от своих собственных граждан.

- Да, уж… Похоже, этим и закончатся протесты. Макрон спрячется… Впрочем, уже спрятался. Правда, пока еще - не в бункере…

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

КСТАТИ

The Telegraph, цитируя книгу «Новая армия теней» и в деталях описывая бункер Макрона, напоминает, что разработка плана экстренной эвакуации французского президента была отчасти связана с протестами «желтых жилетов» в 2018-м. «Тогда на Макрона напали…».

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