Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной озвучила последнюю волю матери

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Лидия Федосеевая-Шукшина скончалась на 89-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности 6 ноября. Известно, что народная артистка давно болела и в разные годы перенесла инсульт и инфаркт. За Лидией Николаевной ухаживала ее младшая дочь, 58-летняя Ольга. Кроме того, Ольга следила и за семейной библиотекой, которая находится в мемориальной четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, дом 5.

Ольга Васильевна рассказала KP.RU, что прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в 12 часов дня в Храме Воскресения Словущего. Затем Лидию Николаевну захоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным. Озвучила Ольга и желание семьи создать мемориальную квартиру в память о знаменитых родителях.

«Мама понимала и знала, что квартира останется. И она видела, с каким трепетом и уважением я отношусь к архиву, к кабинету Василия Макаровича. Я всегда поддерживала порядок. Поэтому в последние годы мы обсуждали, как увековечить память. Но речь не про музей, потому что должна быть этажность другая, и дом многоквартирный. Я говорю про квартиру, куда мы въехали всей семьей в 1971 году. На фасаде дома есть мемориальная доска в честь Василия Шукшина. И вот мы обговаривали мемориальную комнату или квартиру», — поделилась с KP.RU Ольга Шукшина.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Фото: НТВ.

Про квартиру Шукшиных на улице Бочкова неоднократно писали в СМИ. Жилплощадь стала настоящим яблоком раздора. Много лет назад Лидия Николаевна разделила ее между дочерьми Ольгой и Марией (у актрисы также есть старшая дочь Анастасия от первого брака, — прим. Ред.). Правда, сестры поссорились и перестали общаться. В итоге Мария переписала свою долю на старшую дочь Анну Трегубенко от первого брака. Якобы, она это сделала специально, чтобы жилплощадь не досталась сестре Ольге. Анна продала свою долю знакомому фитнес-тренеру Теймуру Керимову за бесценок — всего за 5 млн рублей. По словам Трегубенко, на нее надавили. Сама Анна тоже перессорилась со всей родней. По словам друга Керимова, родственники выгнали молодую женщину вместе с ребёнком. Дочь Марии Шукшиной в итоге прибрела жилье в Подмосковье. Кстати, Лидия Николаевна в свое время подарила внучке сразу две квартиры — одну в Санкт-Петербурге, а другую в Финляндии. Правда, апартаменты в северной столице Анна тоже продала, чем навлекла на себя гнев бабушки, которая просила внучку ничего не делать с квартирой. Федосеева-Шукшина даже была вынуждена подать в суд на Анну. Сама девушка в разных ток-шоу возмущалась, что бабушка забирала у нее подарки. Но, видимо, история с семейной квартирой разрешилась в пользу Шукшиных.

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