Песков: Встреча Путина с Си Цзиньпином и Трампом будет притягивать внимание

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, президент Трамп выразил уверенность, что предстоящие в Шэньчжэне переговоры с лидерами России и Китая будут интересными. И Трамп хочет обсудить с Путиным и Си Цзиньпином вопросы денуклеаризации. А что мы хотим? Какие у нас планы?

- Происходит обмен предложениями по возможной повестке дня встречи, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в понедельник, 9 ноября, на вопросы журналиста KP.RU. - Стороны обмениваются мнениями на этот счет.

Песков назвал невозможным участие Европы в переговорах в Абу-Даби Переговоры в Абу-Даби будут трёхсторонними - с США и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Могут быть самые разные вопросы. Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И, конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

- Согласно сообщениям из Европы, представители стран евротройки - Великобритания, Франции и Германия - планируют присутствовать на переговорах по урегулированию в Абу-Даби. Известно ли что-то об этом в Кремле? Могут ли они каким-то образом быть вовлечены в переговоры с участием России? Или все-таки наши переговоры остаются трехсторонними, а встреча с европейцами – это будет параллельный трек?

- То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов Америки.

Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами… И уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации.

Но еще раз повторяю, речь идет о трехсторонних переговорах.

- Трамп еще заявил в интервью, что переговоры по урегулированию на Украине увенчаются успехом в скором времени, что по итогам страна окажется «немного другой формы», станет другой. А вообще в Кремле есть понимание, что именно имеет в виду Трамп, говоря о другой форме Украины? Речь идет только о территориальных изменениях или все-таки о чем-то еще, то есть о форме правления, о политической реформе на Украине?

- Я бы рекомендовал бы вам адресовать ваши вопросы президенту Трампу.

Что касается формы Украины, с точки зрения географии, это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, и вряд ли их кто-то может отрицать.

- Бизнесмен Вадим Смагин, собственник алтайской компании «Бочкари», обратился к президенту с просьбой передать ему во временное управление российские активы компании Coca-Cola, которая на 21% принадлежит американской Coca-Cola. Будет ли эта просьба удовлетворена? Означает ли потенциальная передача изменение российской позиции в отношении активов американских компаний?

- Мне неизвестно, было ли такое обращение… Но даже если оно было, то мы никогда внутреннюю переписку, служебную переписку, рабочую переписку не комментируем.

- Сегодня закрывается «Новая газета». Лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов заявил, что «газету убили». Он в этом обвиняет спецслужбы России, власти и банки. Так или иначе, уходит эпоха независимых российских СМИ. Ваши комментарии?

- Было бы неверно говорить, что уходит эпоха независимых российских СМИ. Вы знаете, что российские СМИ весьма многогранны, они мультимедийны, они развиваются быстро и существуют, развиваются в условиях достаточно жесткой конкуренции.

Год от года какие-то СМИ перестают существовать, их место занимают новые. Это обычный ротационный процесс.

- Известно ли Кремлю об идее Джареда Кушнера взять совет Россия – НАТО за основу для переговоров по архитектуре европейской безопасности? Считаете ли, что такая модель будет жизнеспособной? Или все-таки нужен совсем другой подход?

- Мы не будем никакие модели обсуждать в публичном режиме.

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