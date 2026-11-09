Ракета "Орешник" несет "гроздь" из нескольких боевых частей

Британская либеральная газета The Guardian, сильно переживающая за украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, решила порадовать своих читателей свежими новостями из Незалежной. Правда, скорее из параллельно Вселенной или из дурки, потому что экспертам еще предстоит выяснить, чем являются эти новости — просто бредом или же ненаучной фантастикой.

Издание сообщило, что Украина, дескать, провела уже три (ТРИ-!!!) испытания систем, которые способны перехватывать русские ракеты в космосе! Как это изящно сформулировали британские журналисты, «системы экзоатмосферного перехвата - технологии, которые должны уничтожать баллистические ракеты за пределами земной атмосферы». То есть, в ближнем космосе.

Разработка, как рассказали англичанам на Украине, «направлена прежде всего против российского «Орешника». Во время полета эта ракета выходит в ближний космос, где выпускает несколько боевых блоков, каждый из которых может наводиться на отдельную цель». То бишь, обычная боеголовка, как в ракете-носителе ЯО, с разделяющимися частями, каждая из которых бьет по своей цели. И в перспективе Украина намерена даже запустить это средство перехвата «Орешника» в «серийное производство». Но вот беда — нема «потрибных грошей», чтобы довести сию «вундерваффлю» до постановки на вооружение и запуска в промышленное серийное производство.

Это на Украине так во всем, если им верить. Сделали «неотразимую» украинскую баллистику, но «немае грошей», а каждый запуск слишком дорого. Поэтому отправить полежать на складе. Сделали вроде бы крылатую ракету «Фламинго» (эксперты почему-то считают ее британской разработкой, к которой прикрутили украинские шильдики), но «немае грошей», чтобы ее запустить в крупносерийное производство и превратить в «невидимку», и «Фламинго» остается самой сбиваемой ракетой. В отличие от той же «Шторм Шедоу».

А теперь вот такая же история со средством от «Орешника». Поверить в сей бред могут только украинцы и те европейцы, которые до сих пор верят в сказки о «перемоге Украины». Средствами перехвата оружия в космосе обладают сейчас, пожалуй, только Россия, США и Китай. Для остальных это несбыточная мечта. При этом, у «Орешника» такая скорость, что все ПВО мира могут только наблюдать его на заключительном этапе, раскрыв рот от изумления и бессилия. Европейцы признали, что у них нет ничего, что могло бы перехватить эти ракеты (заметьте, наземного пуска, а не воздушного, когда к собственной скорости ракеты добавляется еще и скорость самолета-носителя), даже если будут задействованы хваленые «Патриоты» самой последней модификации.

The Guardian, сильно переживающая за Зеленского, решила порадовать своих читателей свежими новостями из Незалежной Фото: REUTERS.

А у Украины есть. Во всяком случае, так утверждают в Киеве. Просто, как в анекдоте, когда старичок жалуется врачу, что его приятель-ровесник хвалится своей сексуальной активностью, а вот у него ничего не получается, а врач ему отвечает: «И вы говорите». Говорите, говорите. А мы забудем, что даже примитивный и маленький украинский спутник на орбиту выводили десятилетиями и сделали это, в конце концов, силами другой страны.

К чему тогда этот бред? Ну, это уже давно известно — если на Украине чем-то начинают хвалиться, то ждите, что сейчас начнут попрошайничать и требовать грошей. Чего только Киеву ни не хватало с самого начало российской СВО — беспилотников, танков, ракет, самолетов, но всегда ему не хватало денег.

"Дайте грошей!" — стало уже не просто рефреном, а визитной карточкой любой украинской делегации на любом мероприятии. И в расчете на них украинцы готовы нести любую чушь, авось, найдутся дурачки, что поверят и отмусолят им от своих щедрот в заботливо подставленный гаманец (кошелек). А в результате даже средства от засора канализации нормального не получится (извините, я тут вспомнил, как на Украине разрабатывали вакцину от ковида в баночках из-под майонеза)...

Осталось только рассказать про очередное ноу-хау в этих испытываемых средствах, которое ВСУ якобы уже применяют в беспилотниках и крылатых ракетах — украинское сало, которым смазывают эти носители, чтобы они не замерзали в полете. В Киеве должны учесть, что в этих новинках против «Орешника», на них сала потребуется гораздо больше, ведь в космосе еще холоднее (если у Украины когда-нибудь появится совсем уж свой космонавт, то наверняка он полетит в космос в скафандре из сала, а все сварочные швы на его корабле пропитают салом, чтобы было не холодно и не дуло сквозняком).

Удивительные люди — какают сейчас в пакеты в своей столице, но хвалятся, что готовы сбивать «Орешник» в космосе. Этими пакетами что ли? Разве что в том случае, если запускать их на «пуканской тяге».

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