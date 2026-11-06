Украина рискует столкнуться с демографической катастрофой. Фото: 24K-Production/Shutterstock/Fotodom

The Economist предупредил об угрозе демографического коллапса в незалежной: «Украина рискует столкнуться с демографической катастрофой. Ее последствия могут ощущаться десятилетиями. Рождаемость там упала до одного из самых низких показателей в мире. Смертность превышает число новорожденных, а миллионы граждан покинули родину». И сравнивают Украину с Южной Кореей.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Иваном Лизаном, главою аналитического бюро СОНАР-2050.

ЭТО НЕ КОРЕЯ...

- За «демографическими трудностями» незалежной уже видят катастрофу...

- Украину нельзя сравнивать с Южной Кореей, где имеются проблемы с рождаемостью, но есть эффективное государство, инфраструктура и жизнеспособная бюрократия. Незалежную нельзя сравнивать и с республиками Средней и Центральной Азии - Украина не Узбекистан, ей до него далеко по всем параметрам. Узбекистан активно развивается как минимум с 2016 года, а Украина деградирует столько же лет.

- С кем же тогда сравнивать самостийную?

- По траектории движения она приближается к беднейшим странам Африки. Например, к Сомали, когда страна на карте вроде бы есть, границы, столица есть, но реально власть принадлежит непонятно кому. Бюрократия ни за что не отвечает, ни на что не способна. Инфраструктура либо отсутствует, либо уничтожена, в обществе творится ад. И там также полно мини-концлагерей — как и на Украине.

Люди, находившиеся в пыточной на Украине Фото: Кадр видео.

СТРАНА ПРЕСС-ХАТ

- Большинство украинцев узнало об этом только сейчас...

- Украинская бюрократия не способна создать один большой Освенцим — но создала сеть маленьких пресс-хат, где людей пытают, убивают, продают, меняют. Глава офиса Зеленского подтвердил, что такие пресс-хаты - норма, и их много по стране. СБУ - не спецслужба, а придаток наркокартеля «Мексиканца» Егора Буркина*, экстремиста-террориста, наркоторговца, клейма негде ставить. Чиновники заняты тем, что просто деньги воруют, в их КПД не входит целевое расходование средств. А фундамента - электроэнергетики, теплоснабжения, водоканалов, практически почти не осталось. Украина превратилась в филиал ада на земле.

- В обществе раскол?

- Оно расслоилось на классы. Часть превратилась в надзирателей, часть в тех, за кем надзирают. А между ними пытаются кое-как выжить простые смертные.

- Можно ли там порядок навести институциональными средствами?

- Через обычную, монотонную, рутинную работу правоохранительных органов? Что-то мне подсказывает, что нет. Скажу страшное слово «репрессии».

- Киевский режим утверждает, что в стране демократия, что они — правовое государство.

- Какое право в стране, где тысяч 100-150 штатных сотрудников ТЦК. Плюс их внештатная обслуга — они и держит эти пресс-хаты. Есть службы рекрутинга при украинских бригадах, которые людей в эти пресс-хаты привозят. Есть сотрудники колл-центров, молодежь, десятки тысяч. Есть армия наркобарыг и небольшой полк производителей спорного контента. Есть разложившаяся бюрократия и разложившееся МВД, которое еще во времена экстремиста-террориста Авакова* превратили в ОПГ. Это все - признаки правового государства?

ТЦК продолжают охотиться на граждан Украины Фото: Кадр видео.

ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- И что делать с ними?

- Предположим, завтра вся территория переходит под контроль России. Часть из этих людей убежит. Часть останется, и их придется поражать в правах. Потому что, если мы их выпустим в наше общество, мы сами понемногу украинизируемся, а эти люди продолжат заниматься тем же - похищать, пытать, обманывать людей. Ну почему, скажем, сотрудники украинских колл-центров, которые поднаторели в обмане всех и вся, должны пользоваться такими же правами, как и остальные граждане России?

- С точки зрения Конституции - должны пользоваться такими же...

- А с точки зрения здравого смысла они не могут пользоваться таким же объемом прав. Мы понимаем, что часть территории, которая сейчас контролируется киевской властью, перейдет под контроль России. И нам на той территории придется восстанавливать не просто государство, - его нужно будет строить с нуля. Многие украинские города будут таковыми чисто на карте, - как и госграницы Сомали. Когда вроде бы на карту смотришь, они есть, а реально проходят совершенно иначе и контролируются не центральной властью.

Часть территории, которая сейчас контролируется киевской властью, перейдет под контроль России. И нам на той территории придется восстанавливать не просто государство, - его нужно будет строить с нуля. Фото: Olena Zn/Shutterstock/Fotodom

БЕЗ СТЕНЫ

- Может, стену построить, отгородится?

- Мы не сможем. Про строительство воздушных стен - это к нашим идеологам дроноведения. Они предлагают систему из сканеров и прочего оборудования для контроля воздушного пространства. Нам же нужно возрождать институт генерал-губернаторов. Потому что властью там во многом на долгие годы станут военные. И военные риски там будут превалировать над всеми остальными.

- Не только этим придется заниматься?

- Придется сильно повышать эффективность работы своей бюрократии. Чтобы те финансовые ресурсы, которые у нас есть, мы могли максимально эффективно тратить и восстановить там хотя бы базовые системы жизнеобеспечения. Нужно фундаментально менять культурную политику, заниматься производством содержательных культурных продуктов, которые направлены на воспитание и образование человека.

- Мы одни будем все это восстанавливать?

- А больше некому. И Одесскую область придется брать, потому что она граничит с Приднестровьем, а там граждане России…

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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