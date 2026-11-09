«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 10 ноября:

1. Новости с передовой: освобождено Васильковое

2. Тысячу писем с адресами пыточных получила известная журналистка

3. В Европе раскол из-за переговоров по незалежной

4. Желающих взять Зеленского за горло много и на Украине

5. Новую неделю Киев встретил транспортным коллапсом

6. Расторгуев и Лепс попали в базу данных ГУР

7. Украинцев останется 10 миллионов, считают в Европе

8. Жизнь уклонистам усложняют

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 10 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

От действий «Севера» противник потерял 200 боевиков. Подбиты 26 автомобилей и две станции РЭБ.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: более 220 бойцов и 13 автомобилей, два орудия и четыре станции РЭБ.

Воины «Юга» вывели из строя до 180 солдат и офицеров. Разбиты американский бронетранспортер М113 и 28 автомобилей.

«Центр» уничтожил 335 националистов. Сожжены пять бронемашин и две станции радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Востока» освободили Васильковое в Запорожской области. ВСУ потеряли 200 военнослужащих и 11 автомобилей.

На счету «Днепра» - до 35 боевиков и 13 автомобилей.

Силы ПВО сбили два снаряда HIMARS и 680 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 10 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Тысячу писем с адресами пыточных получила известная журналистка

Лауреат украинской премии «Человек года-2019» в номинации «Журналист года» Диана Панченко, YouTube-канал который в 2025-м имел 2.1 млн подписчиков, заявила, что получила более тысячи писем с адресами незаконных тюрем. А также с описанием пыток, которым подвергаются в застенках насильно мобилизованные и самовольно оставившие части украинцы. Панченко пишет, что «читать эти письма страшно и больно. Приводит описание пыточных в Ровно и в Бородянке Киевской области, где людей пытают, угрожают расстрелом или отправкой в штурмовой полк ВСУ «Скала». В городе Смела Черкасской области военкомы морят мобилизованных голодом, вымогают деньги и заставляют «подписаться» в 78-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Панченко предлагает международным наблюдателям проверить эти и другие адреса, чтобы спасти еще живых и пригвоздить режим к позорному столбу. Ну, это вряд ли...

В Европе раскол из-за переговоров по незалежной

Politico сообщает: в Европе возник раскол из-за того, кто должен представлять Старый Свет на будущих мирных переговорах по Украине. Лидеры стран ЕС обсудят данный вопрос на этой неделе на неформальном саммите в столице Ирландии. Но источники издания предполагают: достижение согласия по этому вопросы крайне маловероятно. Серьезные трения возникли после звонка в Москву лидеров Финляндии и Норвегии. Позже норвежский премьер Стере назвал реакцию президента России рациональной и профессиональной, отметив его готовность к переговорам в Абу-Даби, куда 9 ноября отправилась делегация России, и ожидаются представители Украины и США. На вопрос «а Европа где?» звучит ответ «не нарывайтесь на рифму».

Желающих взять Зеленского за горло много и на Украине

Виктор Медведчук, лидер движения «Другая Украина», считает, что не только ФБР США перешло в лагерь врагов Владимира Зеленского, но и на самой Украине сейчас есть желающие его прижать. Он заявил: «Желающих подержать за горло нелегитимного уже пруд пруди, шансов остаться у власти у Зеленского нет». Медведчук указал, что украинские антикоррупционные органы резко активизировались в уничтожении политической вертикали главы государства. Вот только кто отдал команду на такую активность?

Новую неделю Киев встретил транспортным коллапсом

Telegram-канал «Киев оперативный» сообщает, что неделя для столицы началась с транспортного коллапс — один из мостов через Днепр закрыт, на другом — страшный затор. В сообщении говорится: «Северный мост закрыт после недавнего удара, перед мостом Патона колоссальная пробка». Ранее МВД предупредило, что проезд грузовиков по Южному мосту запретят, им придется ехать через Дарницкий мост. На мосту Патона будет действовать реверсивное движение. Кто-то еще громко обещал навести понтонные переправы — или это были только понты?

Новую неделю Киев встретил транспортным коллапсом Фото: REUTERS.

Расторгуев и Лепс попали в базу данных ГУР

Николай Расторгуев, народный артист России и солист всенародной группы «Любэ», внесен в базу данных Главного управления разведки минобороны Украины. Накануне другого народного артиста РФ, певца Григорий Лепса, также внесли в базу антироссийского портала War and sanctions ГУР. В базу эту тем, кто активно выступает в России, попасть не так сложно: достаточно поддерживать политику страны, выступать на общественных массовых мероприятиях, поддерживать российских военных. Лепсу также припомнили премии за уничтоженные украинские танки и гуманитарную помощь бойцам СВО. Как широка деятельность украинской разведки...

Лепс попали в базу данных ГУР Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Украинцев останется 10 миллионов, считают в Европе

В Службе внешней разведки сообщили: соответствующие европейские структуры дали прогноз численности населения на Украине на последующие десятилетия. В сообщении СВР говорится: «По европейским оценкам, численность населения подконтрольной Киеву территории через одно-два десятилетия составит чуть более 10 млн человек. Лишь треть из них будет трудоспособна. Это ниже порога национального выживания». И кого тут пожалеть - европейцев или украинцев?

Беженцев гонят обратно на родину

После того, как было принято решение Совета ЕС с августа 2026 года не предоставлять украинцам призывного возраста статус временной защиты, положение всех, кому слегка за 20 и кому «посчастливилось» иметь паспорт незалежной, в Старом Свете уже усложнилось. У них возникают проблемы при получении финансовых услуг, устройстве на работу и найме жилья в европейских странах, куда они прибыли как беженцы от войны. Сейчас эксперты в Брюсселе насчитали более миллиона украинских мужчин, которые нашли убежище в странах ЕС, вместо того, чтобы отстаивать демократию в полях под Купянском и Славянском . Уже известно, что сотням украинских беженцев—мужчин отказано в предоставлении статуса временной защиты в Восточной Европе — прежде всего, в Чехии. О необходимости вернуть молодых беженцев с Украины на фронт заявляли высокие чины в Польше и Германии. И это только начало...

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