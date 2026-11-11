Народную артистку похоронят рядом с мужем Василием Шукшиным Фото: Татьяна ЗИМНЯЯ.

11 ноября в Храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке в Москве пройдет прощание и отпевание с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

После прощания траурная процессия направится на Новодевичье кладбище. Народную артистку похоронят рядом с мужем Василием Шукшиным.

Это 1-й участок Новодевичьего кладбища. С утра там копали могилу. А вчера демонтировали памятник Василию Макаровичу Шукшину.

Владелица могилы – дочь Мария. Она приняла решение хоронить маму рядом с отцом. Хотя были и другие варианты: кремировать и захоронить урной, что было бы проще. Предлагали Троекуровское кладбище – город место давал. Или на Пятницком кладбище, там похоронены близкие родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Но Мария решила всё-таки на Новодевичьем и в могиле. Это почетно, престижно. Но и накладно, сложно и очень дорого. Накануне пришлось демонтировать памятник на могиле Василия Шукшина, который скончался 2 октября 1974 года на съёмках фильма «Они сражались за Родину».

Надгробие масштабное. Тонны гранита. 5-метровая стела, в которую врезан куб. В центре куба - портрет Шукшина работы Бориса Жутовского, выполнен в особой технике. Чтобы массивная конструкция стояла надежно и крепко, она установлена на мощный фундамент. Кроме того, это не просто надгробный памятник, это монументальное произведение (художник Елена Елагина) искусства, объект культурного наследия регионального значения.

Вчера весь день на кладбище работала строительная техника, пригнали подъемный кран, чтобы разобрать конструкцию и установить тяжелой монумент на свежую насыпь. Обелиск демонтировали. Но это ещё не всё.

Летом придется ставить на место. Департамент культурного наследия дал разрешение под расписку, что наследники все восстановят, как было.

Как нам рассказали охранники Новодевичьего кладбище, демонтаж стоил под миллион рублей (кроме того еще расходы на ритуальные принадлежности и услуги).

Монтаж будет раза в два дороже. Но Марию Шукшину это не остановило. Оплатила демонтаж, дала гарантию, что всё восстановит.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в результате острой сердечной недостаточности. Ей было 88 лет.

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