Франция испугалась немецких ракет: если Берлин ударит по России, ответка накроет всю Европу

Париж выражает обеспокоенность планами Берлина по масштабному наращиванию дальнобойного вооружения и ведет переговоры с властями ФРГ, чтобы согласовать немецкую военную доктрину Фото: REUTERS.

Такого в истории НАТО еще не было: Париж требует от Берлина определить порядок применения тех дальнобойных высокоточных ракет, которые Германия начинает производить и намерена использовать "в случае вооруженного конфликта с Россией".

Францию беспокоит «отсутствие ясности в этом вопросе, что создает риск вовлечения Европы в ядерную войну» (об этом со ссылками на свои источники сообщает The Financial Times). Более того, французские политики и генералы уже вовсю ведут тайные переговоры с властями ФРГ, чтобы согласовать немецкую военную доктрину с ядерной стратегией Франции. Именно такой согласованности и нет.

А если говорить без дипломатической казуистики, то Париж явно мощно напуган, что ему тоже может по полной программе достаться по петушиной башке, если немцы разозлят русских. Короче, французы понимают, что если немцы своими дурацкими ракетами втянут в драку «русского медведя», то он может разорвать ядерными клыками всех провокаторов в Европе. И тогда не только на месте Берлина, но и Парижа будут дымиться атомные воронки. Этого французам не хочется. Они отлично помнят - чем для них заканчивалось в прошлые разы желание немцев побряцать оружием. Ничем хорошим. Вся Европа лежала в руинах.

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