Пришельцы пересели с «летающих тарелок» в «медуз», «черные треугольники» и «серебристые шары»

НЛО, похожий на медузу, заснят в окрестностях Анкориджа. Фото: Sara Jane Osborn

«Только Бог и правительство могут знать, что это такое», - приводит британская газета Daily Mail слова Сары Джейн Осборн (Sara Jane Osborn), которая запечатлела над Аляской НЛО в виде медузы.

Что там висит? Щупальца или манипуляторы?

Довольно крупный объект попал на видео, снятое на телефон, вечером 15 июня нынешнего года в окрестностях Анкориджа. Попал случайно: женщина снимала радугу. Заметив «медузу» на отснятых кадрах, Сара поискала и нашла ее, что называется живьем – на фоне ближайших гор. Объект серебристо-черного цвета шевелил свисавшими, похожими на щупальца, отростками и поворачивался из стороны в сторону.

«Медуза» была видна в нескольких километрах от наблюдателей – Сары и ее мужа. Висела над лесистым склоном в районе, прилегающем к местной базе ВВС Элмендорф-Ричардсон (Base Elmendorf-Richardson - JBER), на которой «гнездятся» истребители F-22 Raptor.

Объект оставался в небе около 3 минут, а потом просто пропал.

«Медуза» появилась в районе базы ВВС Элмендорф-Ричардсон

Медузы воздушного базирования

«Медуза» над Анкориджем – далеко не первая, появившаяся в обозримом пространстве. Похожие объекты недавно показывал Пентагон в четвертой порции рассекреченных НЛО-файлов. Их так и называют НЛО-медузы (Jellyfish' UFO).

В 2020 году американские военные фотографировали и снимали на видео бесформенные медузообразные объекты над Атлантикой, в 2015 - над оборонным предприятием в Техасе. Чуть позднее - в небе над Калифорнией.

Более всего «аляскинская медуза» похожа на ту, которая появлялась на базе американских морских пехотинцев в иракской провинции Анбар в 2017 году. На кадрах, сделанных инфракрасной камерой с наблюдательного аэростата, НЛО двигается на небольшой высоте по территории базы, активно «шевелит щупальцами и то и дело меняет цвет с черного на белый, что свидетельствует о том, что «медуза» становится то холоднее, то теплее.

«Медуза», летавшая по базе американских пехотинцев в Ираке

Треугольные секреты

«Черные треугольники» были помянуты в пятой и седьмой сериях документов об НЛО, рассекреченных по инициативе Трампа (Trump administration’s Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters initiative – PURSUE). Свежее донесение исходило от агентов ФБР, наблюдавших и снимавших летающие черные равнобедренные треугольники с основанием порядка 5 метров. Они летали в горах на западе США. Объекты двигались бесшумно, зависали на одном месте, поднимались и опускались вертикально, не меняя ориентации, совершали рывки с огромной скоростью.

«Черный треугольник», замеченный агентами ФБР на западе США

Черным треугольникам потребовалось всего несколько секунд для того, чтобы исчезнуть из поля зрения.

Огромные, равносторонние - с основанием около 200 метров черные - треугольники наблюдали американские военные в 2023 году в США - над Колорадо-Спрингс. В 2002 году – над американской военной базе в Баграме (Афганистан). Донесения о них вошли в пятую серию рассекреченных НЛО-документов.

Кстати, и NASA в свое время не осталось в стороне. В 1986 году экипаж шаттла «Колумбия» во время экспедиции STS61C сфотографировал треугольный черный НЛО через иллюминатор.

Без руля и ветрил

Недавно, беседуя с Дональдом Трампом о том о сём, Росс Даутат (Ross Douthat) - ведущий программы CBS «60 минут» - спросил, видел ли тот НЛО лично? Слышал ли нечто такое, что могло бы указывать на загадочное происхождение объектов?

Президент США ответил, что встречался в Овальном кабинете с военными летчиками – хорошими, серьезными парнями (really good, solid people), которые вряд ли бы стали ему врать и сочинять конспирологические теории. А они, по словам Трампа, рассказывали очень странные вещи - о серебристом шаре, который обогнал их истребитель F-22, двигаясь раза в три быстрее.

Наверное, можно считать простым совпадением, что шар объявился рядом с F-22 – истребителем из числа тех, которыми «интересовался» НЛО, запечатленный Сарой в окрестностях базы ВВС в Анкоридже. А вдруг это не случайно?

Кстати, серебристыми шарами изобиловала пятая серия рассекреченных НЛО-документов. Военное ведомство включило в нее 41 файл из архивов Пентагона, ЦРЦ и ФБР. На обнародованных кадрах - полеты сферических объектов над городами, горами и морем на Ближнем Востоке в 2025 году. Более 20 случаев их появления относились к наблюдениям, сделанным в 2021 году во время военных маневров в Персидском заливе. Там шары носились строем со скоростью более 2000 километров в час.

Шар, про который рассказывал Трамп – не глюк радара. Глюк облака не прикрывают

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Нужны более точные данные

О «медузах» пока никак не высказался Ави Лёб (Abraham Loeb) – легендарный гарвардский астрофизик, который ныне возглавляет Научный консультативный совет по аномальным атмосферным явлениям (UAP Science Advisory Council), созданный недавно при Пентагоне, ЦРУ и ФБР для того, чтобы попытаться разгадать НЛО-загадки. А по «черным треугольникам» и «сребристым шарам» ученый прошелся, не исключая их инопланетное происхождение.

«Фундаментальный вопрос заключается в том, были ли треугольные объекты изготовлены в рамках секретного проекта враждебной страны или внеземного проекта с использованием внеземных технологий», - сообщил Лёб в своем блоге и обнадежил:

«По мере получения более качественных данных мы сможем определить природу этих загадочных объектов. Собирая более точные улики, мы либо поможем Пентагону и разведывательному сообществу выполнить их миссию по защите США от противников, либо откроем технологию нечеловеческого происхождения».

Рассказы о «серебристых шарах» ученый тоже слышал от пилотов.

«Загадочные наблюдения», - отозвался Лёб в интервью Джесси Веберу (Jesse Weber) - ведущему программы «Jesse Weber Live» на американском телевидении в ответ на вопрос об откровении Трампа.

Лёба удивило то, что пилоты не заметили ничего такого, что могло бы двигать объект. Но еще больше поразило то, что шар, не обладая оптимальной аэродинамической формой, двигался в воздухе со сверхзвуковой скоростью, будто бы не встречая сопротивления. Объект должен был бы создавать ударную волну, но ничего такого летчики не видели.

В своем блоге ученый теоретически обосновал сверхъестественное поведение шара, но весьма экзотическим образом: предположил, что объект мог обладать либо нулевой, либо отрицательной массой. Возможно, он был оснащен антигравитационным устройством – продуктом внеземной технологии, вестимо.

По мнению Лёба, и правительство в некоторых случаях все-таки «грешит» на инопланетян. По мнению ученого, которое он неоднократно высказывал, «если бы власти подозревали, что НЛО определенно созданы людьми и не представляют собой объекты внеземной технологии, то они бы выразили это мнение в конфиденциальной записке военному министру Питу Хегсету, а не делились с общественностью и просили ученых помочь».

Увы, в разгадке феномена НЛО продвинуться пока не удалось. Процесс идет - американские власти секреты рассекречивают, но понять их настоящую природу не могут. Или знают, но сознательно не раскрывают ее.

Про «медуз», сфотографированных на Марсе, читайте на KP.RU.

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