Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны договорились о новом обмене пленными Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 12 ноября:

1. Новости с передовой: освобождены Шиловка и Воскресенка

2. У Рима кончается оружие для Киева

3. Украинскую армию в Таллине назвали лучшим переговорщиком

4. 15 тысяч долларов — сумма выкупа из пыточной

5. Жителей Крыма в Париже назвали «частью украинского народа»

6. Самостийный премьер шокировал словацкого коллегу

7. После ударов дронов ВСУ на Смоленщине и в ДНР в СКР возбудили уголовное дело

8. Переговоры в Абу-Даби привели к большому обмену

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 12 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» нивелировал до 315 боевиков. В утиль отправлены 18 автомобилей и 12 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: до 210 бойцов и 16 автомобилей.

Воины «Юга» вывели из строя до 175 военнослужащих. Подбиты три бронемашины, 36 автомобилей и четыре станции РЭБ.

Штурмовики «Центра» освободили Шиловку в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований - более 345 человек. Поражены шесть бронемашин, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» взяли под контроль Воскресенку в Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 солдат и офицеров. В утиль отправлены бронетранспортер и три бронемашины.

«Днепр» уничтожил 30 националистов. Сожжены 17 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, два снаряда HIMARS и 1085 дронов.

Штурмовики «Центра» освободили Шиловку в ДНР. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 12 НОЯБРЯ: ГЛАВНОЕ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

У Рима кончается оружие для Киева

ANSA информирует: Рим готов остановить военные поставки на Украину. Причина: истощения своих запасов оружия и неспособность итальянского ВПК быстро их восполнить. Это касается не только передачи таких сложных и дорогих систем, как ЗРК Patriot. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто представил парламентскому комитету по безопасности засекреченный 13-й пакет помощи для Киева. Туда вошли материалы гражданского назначения и компоненты для переданных ранее ЗРК Samp-T. Но предупредил, что запасы ракет Aster у Рима ограничены. И заявил о невозможности удовлетворить запросы Киева по ПВО на фоне растущих угроз. Надоели вы хуже пареной редьки.

Украинскую армию назвали лучшим переговорщиком

Глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон уверен, что Старому Свету надо усилить поддержку Киева и дальше давить на Москву. По его словам, которые приводит ERR, Европа должна сосредоточиться на практических шагах, а не на внутренних разногласиях. Михкельсон заявил: «Лучший представитель Европы, лучший переговорщик – это украинская армия». Но у этого оратора с дикцией не все в порядке, зубы повыбивали.

15 тысяч долларов — сумма выкупа из пыточной

Продолжает зажигать одна из самых популярных журналистов Украины в изгнании Диана Панченко. Она за последние дни получила более тысячи писем с адресами пыточных от людей, которые прошли через этот ад. И вот заявила РИА Новостям, что в тайных тюрьмах на Украине с людьми обращаются хуже, чем с животными. Она сказала: «Есть описания на 10–15 страницах. С людьми обращаются хуже, чем со скотом». Выкуп из тайной тюрьмы, по ее словам, сейчас достигает 15 тысяч долларов. А тайные тюрьмы есть в каждом регионе незалежной - только в украинской столице и окрестностях их полтора десятка. Как то поздновато прозрели все эти «борцы за правду».

Жителей Крыма и Донбасса в Париже назвали «частью украинского народа»

Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции, назвал тех, кто живет в Крыму и на Донбассе, частью «украинского народа». Они, якобы, сделали свой выбор 35 лет назад. На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран «Большой семерки» Барро опроверг заявление кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона о том, что жители этих регионов - отдельный народ: «Это утверждение ошибочно. Жители Донбасса и Крыма не составляют отдельной группы, отличной от украинского народа. Украинский народ в 1991 году очень четко высказался за свою независимость и единство». Барро надо приехать в Донецк или Севастополь — ему там объяснят, за что голосовали эти люди и как относятся к бандеровскому режиму, который пытался запретить им говорить на родном русском языке.

Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции, назвал тех, кто живет в Крыму и на Донбассе, частью «украинского народа». Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский премьер шокировал словацкого коллегу

Роберт Фицо, премьер Словакии, шокирован разговором с украинским коллегой Сергеем Корецким. Глава словацкого кабмина заявил: «Я был шокирован этим разговором в том, что касается войны и дальнейшего развития событий в будущем». Он подчеркнул, что не может вдаваться в подробности беседы, потому что должен уважать в том числе своего собеседника. Неужели Корецкий признал, что капитуляция не за горами?

Роберт Фицо, премьер Словакия, шокирован разговором с украинским коллегой Фото: REUTERS.

После ударов дронов ВСУ на Смоленщине и в ДНР в СКР возбудили дело

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте после ударов украинских дронов по гражданским объектам в двух российских регионах. Так и сказала: «Возбуждены уголовные дела о террористических актах... в связи с массированными атаками на объекты гражданской инфраструктуры в Смоленской области и на пассажирский автобус в ДНР». Ранее стало известно, что в городе Ярцево Смоленской области после ночной атаки беспилотников погибло два человека, а при атаке ВСУ пассажирского автобуса Москва — Горловка были ранены пять человек. Воины света работают до темноты...

Переговоры в ОАЭ завершились соглашением об обмене пленными

Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции по итогам второго дня переговоров с делегацией Украины в Абу-Даби заявил, что стороны договорились о новом обмене пленными. Глава российской делегации сообщил: «Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными. Конкретные параметры будут оглашены в ближайшее время». Второй раунд переговоров в Эмиратах продлился менее двух часов (накануне переговоры шли более четырех часов). В повестке были территориальные вопросы и гарантии безопасности. Представители Белого дома на этом рандеву, Уиткофф и Кушнер, 12 ноября прилетят в Москву. Чтобы расставить точки над «i»?

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