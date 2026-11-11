Станкевич: Вот бы Кушнер и Уиткофф сказали Зеленскому - пора, дорогой, на выход!

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

- …Сергей Борисович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, биограф Станкевича.

- Приветствую, Александр. Рад вас слышать.

- Взаимно. Абу-Даби закончилось, а почему-то Станкевич мне не звонит… Вот поэтому я решил первым позвонить Станкевичу, просто обозначиться.

- Просто Абу-Даби закончилось немножко раньше, чем мы с вами предполагали, как-то очень коротко они во второй день поговорили. Ну, давайте, есть, что обсудить.

- Ну, давайте… Как вам показалось, они выполнили (я имею в виду, делегации российская, украинская и американские посредники) свой план, который намечали, если таковой был?

- Во всяком случае, можно утверждать с уверенностью, что Россия свой план выполнила. И связано это выполнение плана с тем, что у России не было никаких иллюзий.

Россия отлично представляла себе, чего можно ждать от этой встречи. И поэтому никаких особенных разочарований не было и завышенных ожиданий - тоже.

- Чего мы ждали от этой встречи?

- Ну, возобновлены переговоры на уровне государственных делегаций между Россией и Украиной при посредничестве американцев - спустя 9 месяцев. Ну, и, казалось бы, раз 9 месяцев миновали, то могла бы Украина что-то такое родить серьезное… С точки зрения каких-то планов - реалистичных, прагматичных, заслуживающих серьезного обсуждения.

Но, увы, этого не произошло, всё по Пушкину – «родила царица в ночь не то сына, не то дочь…»

- Если бы…

- И какого-либо реалистичного видения мирного соглашения двустороннего у Киева не появилось. Это предсказуемый результат.

- И еще есть?

- Еще один важный результат, тоже предсказуемый – был сломан ультиматум Урсулы фон дер Ляйен.

- Какой из?

- Накануне этой встречи, буквально за несколько дней, она многократно повторила: «Нельзя вести переговоры о системе безопасности в Европе, пока Россия не прекратит военные действий на Украине». «Запрещаю», - сказала Урсула фон дер Ляйен. Дескать, пусть сначала прекратят огонь.

- Ну, Сергей Борисович, Россия отвергла этот идиотский ультиматум.

- Более того, Александр, поскольку встреча все-таки состоялась - «вопреки запрету». Этот ультиматум был разбит, и прах его развеян по ветру.

Это важный результат, чтобы в принципе неповадно было такого рода безответственными ультиматумами сыпать.

- А - что касается практического результата.

- Ну, самое главное – это, конечно, гуманитарная составляющая. Вот она сработала, вроде бы стороны договорились провести самый масштабный обмен пленными и интернированными лицами. Детали, к сожалению, пока неясны, но обещано нечто масштабное, более 1000 человек с каждой стороны должны быть обменяны.

- И это уже хорошо.

- Да! Я считаю, что даже ради этого… Все-таки тысяча человек с лишним получат какое-то послабление, какую-то возможность счастливо воссоединиться с родиной и с семьями, это хорошо.

- Главарь киевского режима Зеленский, который не в Киеве, не на Украине, а постоянно в Европе… Его роль как вам? Он сильно повлиял на атмосферу переговоров, на свою делегацию? Потому что такое ощущение, что «кровавый клоун», с одной стороны, боится возвращаться на Украину… А, с другой стороны, продолжает гнуть свою линию и говорить радости Трампу.

- Сначала, Александр, о его роли в переговорах. Да, эта роль, как всегда, негативная. Он послал свою делегацию с инструкцией добиваться «частичного перемирия» – энергетического или морского… А лучше - полного перемирия по рецепту бабушки Урсулы.

Но это были заведомо невыполнимые требования, то есть рассчитанные на отказ. И ничего конструктивного от Зеленского ждать вообще в принципе не приходится, пока он остается у власти в Киеве. И понятно, что никакого значимого движения к миру, к сожалению, не произойдет. И с этим фактом придется считаться.

Что касается его поведения вообще… Да, Зеленский затянул свое такое гастрольное турне по всем странам, где можно попросить каких-то денег… И - не торопится возвращаться в Киев, где холодно, темно, где постоянно идут какие-то воздушные боевые действия.

Зеленский не хочет разделять судьбу со своим народом.

- Так ведь он же в Европе - в шикарных гостиницах, в суперномерах, где - завтраки, вода, свет, канализация… Все работает - в отличие от Киева и других городов.

- Да. Он предпочитает для себя лично условия комфортные и безопасные. И продлевает бессмысленную и бесцельную войну, к сожалению.

Тем не менее, я отмечу еще одно обстоятельство. Мы видели, что европейская тройка, о которой мы с вами привыкли рассуждать (Британия, Германия, Франция), она превратилась теперь в шестерку. То есть, к представителям этих трех стран добавилась Италия… Что, кстати, хорошо, потому что она такую более трезвую и прагматичную позицию занимает. В частности, недавно Джорджа Мелони приостановила всю военную помощь Киеву.

И еще к этому ряду добавились представители от НАТО и Евросовета.

- То есть, и получилась шестерка в хорошем смысле, Сергей Борисович?

- Пока можно сказать, что во всех смыслах. Потому что эта шестерка в переговорах не участвовала, жила где-то там по соседству, купив билеты и сняв себе номера.

Жила по соседству и наблюдала в основном со стороны за ходом переговоров.

Правда, в перерыве между первым днем и вторым они каким-то образом там накачивали украинскую делегацию… И, видимо, не очень позитивно ее накачали. Во всяком случае, этот формат, в котором уже 4 европейских государства и две ключевых организации (НАТО и Евросовет), он любопытен… И в дальнейшем, когда Европа скорректирует свою позицию… Я говорю «когда» уверенно, потому что она все-таки скорректирует ее, она неизбежно это сделает. Вот тогда в этом формате можно будет с ней каким-то образом обсуждать тему коллективной безопасности в Европе.

Но перед этим я - как про Карфаген, скажу еще раз про Зеленского. Зеленский должен уйти из власти в Киеве. Пока он остается, мира там не видать.

* * *

- Кушнер и Уиткофф полетели в Москву. Как вы думаете, с чем они летят? Потом они из Москвы отправятся не в Киев, а в Европу, где прячется от холодов и темноты Зеленский, главарь киевского режима. Как бы вы эту цепочку событий прокомментировали?

- Кушнер и Уиткофф, действительно, сделают короткую остановку в Москве. Ничего нового они здесь не услышат, позиция России остается прежней. А вот когда они переместятся в Ирландию, где временно попросил «климатического убежища» Зеленский… Вот там, может быть, они всерьез с ним поговорят, что пора, дорогой клиент, в отставку. «Дорогой» в прямом смысле этого слова, слишком затратный. Давай-ка, собирайся в отставку, ты мешаешь всем, начиная с украинского народа.

- Спасибо вам огромное, Сергей Борисович.

- Спасибо вам! До связи.

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