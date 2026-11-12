Эксперты стали делать прогнозы, когда Киев станет непригодным для жизни Фото: REUTERS.

Замглавы Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала украинцев не обольщаться перспективами скорого мира и нормализации обычной жизни в городах страны.

- Эта зима будет точно тяжелой, потому что инфраструктура из-за прицельной работы врага по ней, к сожалению, уже не поддается ремонту так, как даже прошлой зимой. Будет ли киевлянам тяжело? Да, будет тяжело, но нам нужно готовиться, - объявила Верещук, выступая на форуме «Всеобъемлющая оборона», и приказала киевлянам. - Запасаемся водой, запасаемся, чем можем, смотрим себе под ноги, стараемся помочь тем, кто одинок. Мы в 2022 году все это делали.

На фоне этого выступления местные эксперты стали делать прогнозы, когда Киев станет непригодным для жизни.

Киеву грозит "вонючая катастрофа": столица Украины в шаге от опасного заражения Фото: REUTERS.

- День без воды в многоквартирном доме — ситуация крайне неприятная. Что будет, если это продлится ещё неделю? Будет катастрофа с возможной вспышкой инфекционных заболеваний. Ведь, это фекалии со всеми вытекающими последствиями – будет и плохо пахнуть, и это будет очень плохо для санитарии и гигиены, поскольку, если не работают насосы, не идет перекачка, банально, особенно тем, кто живет на первых этажах, не позавидуешь, за подвалы не говорю, - рассказал про «кислые перспективы», как он сам их назвал, известный украинский политолог Андрей Золотарев. - Когда у тебя отрубили электричество на Троещине, где дома выше 18 этажей - на 20-й этаж техническую воду не натягаешься. Одно дело, когда отключения на часы, а другое – когда отключено днями. Поэтому весьма кислая перспектива Три дня, если насосы на канализации не работают, и надо будет все это под генератором сбрасывать в Днепр, иначе будет беда.

Сброс канализации в Днепр — перспектива действительно реальная, тут одними пакетами для отходов жизнедеятельности не обойтись. Даже если устроить туалеты типа сортир на улице, все равно содержимое выгребных ям надо будет откачивать и куда-то отвозить.

- В случае проблем с канализацией в Киеве уже через 3-4 дня все нечистоты начнут сбрасывать в Днепр на время ремонта, - заявил и бывший глава Госагентства восстановления Сухомлин. По его словам, это приведёт к экологической катастрофе и может создать проблемы с водозабором в городах ниже по течению реки.

В случае проблем с канализацией в Киеве уже через 3-4 дня все нечистоты начнут сбрасывать в Днепр на время ремонта. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

А вот директор организации «Институт города» Александр Сергиенко уверен, что все не так страшно. По его мнению, даже в случае остановки Бортнической станции аэрации в Киеве, катастрофы для Днепра не произойдет. Свои слова он подкрепил расчетами: как рассказал Сергиенко, мимо Киева за сутки в Днепре проходит около 118 млн кубометров воды, тогда как объем городских стоков составляет около 700 тысяч кубометров.

То есть, если расчеты Сергиенко верны и следовать его логике, то до Черкасс — следующий областной центр ниже Киева по течению реки — вода придет еще относительно (очень относительно) чистой. Пить ее, конечно, не рекомендуется, но для технических нужд использовать, наверное, можно. Днепропетровску придется уже хуже, к нему приплывает вода, смешанная с дерьмом из Киева и Черкасс, а вот к следующему по течению Запорожью приплывет уже дерьмо, разбавленное речной водой. В таком случае до Херсона и Черного моря дойдет, скорее всего, уже некий украинский аналог Ганга… И гепатит им покажется маленькой неприятностью на фоне более серьезных эпидемий.

Самое интересное, что никто не требует от украинцев таких жертв, и все это можно исправить, а еще лучше — предотвратить. Тем более, что запастись водой и всем, чем можно, для горожан - задач, мягко говоря, нереальная. И для этого надо всего лишь пойти на условия Москвы и перестать представлять собой угрозу для соседней страны.

Но, судя по всему, настрой украинского руководства такой, что с Украины должны доноситься проклятия в адрес москалей, даже если авторы этих проклятий будут стоять по горло в дерьме и соревноваться между собой, у кого из них в городе вода гаже.

Спорить с их выбором мы не будем. Нам не понять ...

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