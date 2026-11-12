Русские артисты жалуются на бесполезные кастинги, где оставляют «кишки», но берут блатных: протест поддержали Анна Михалкова и Федор Федотов

Анастасия Мишина — молодая, но опытная актриса Театра Маяковского Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кажется, слова Никиты Кологривого о блате и сомнительных кастингах в русском кино, над которыми все так долго потешались и упрекали артиста в повышенном ЧСВ и комплексах нереализованности, начинают сбываться. И говорят об этом далеко не завистливые, самовлюбленные люди, а вполне себе скромные труженики вторых и третьих планов (см. короткометражку «Проклятие» Жоры Крыжовникова) и это поддерживают даже большие звезды. Разумеется, революции ждать не стоит: идти войной на кастинг-директоров, завязанных с режиссерами и продюсерами, бесправные актеры побоятся. Но несколько интересных историй уже говорят об определенном симптоме болезни российского кинематографа. Тихий бунт — это тоже сопротивление.

Никита Кологривый — и деревенское лицо

Никита Кологривый

Забавный случай на пробах произошел с Кологривым, который упрекал создателей «Слова пацана» за то, что взяли Ивана Янковского в проект без качественного кастинга и только на основании звездной фамилии. Никиту пробовали в не очень смешной сериал «Полупановы» про жизнь деревенской семьи. После того, как артиста посмотрели, ему сказали, что в проект взять не смогут, потому что лицо у Никиты для сельской местности не очень подходящее.

— Все хорошо, Никита, все замечательно, но у вас не деревенское лицо, — вспомнил ответ актер.

— Я говорю: «У кого? У меня не деревенское лицо? Посмотри мне в глаза! — запротестовал Никита. — Я деревня и есть! Вот она! Посмотрите на эти зубы — это деревенский частокол! Потому что я от сохи! Понятно?

Ангелина Стречина — и немой отказ

Ангелина Стречина Фото: кадр из фильма.

Часто сталкивалась даже не с фразой «Мы вам перезвоним», а просто с молчаливым отказом Ангелина Стречина — одна из самых перспективных молодых актрис страны («Любовь Советского Союза», «Триггер», «Руки Вверх!», «Пищеблок»). В беседе с KP.RU артистка вспомнила, что не раз просто по факту свершения видела других актрис на роль, которую пробовалась.

- Сталкиваетесь ли вы на пробах с ситуациями, когда решение продюсеров или режиссеров кажется вам субъективным, - например, отказ мотивируют тем, что внешность «слишком яркая»?

- Обычно о таких вещах не сообщают (улыбается).

- Но догадаться можете!

- Чаще всего узнаешь о том, что не утвердили, когда кто-то выкладывает в соцсети тарелку с начала съемок. И тогда уже самостоятельно начинаешь делать некие выводы.

Да, работа артиста — (бесплатно!) ходить на кастинги, где никто не гарантирует попадания в проект. Но речь тут совсем о другом. О том, что вместо профессиональных артистов зачастую утверждают просто медийных персон. Или зовут пробоваться актеров, которые априори не подходят. Вопрос — зачем?

Анастасия Мишина — и напрасные «кишки»

С более прямым и честным высказыванием выступила Анастасия Мишина — молодая, но опытная актриса Театра Маяковского, известная широкой публике по проектам «Морячка», «За день до...», «Мертвая точка», «Тверская».

— Дорогие друзья, начиталась на ночь новостей кинопроизводства, никогда так не делайте, — начала крик души Настя. — Имеете шанс расстроиться и не заснуть. История в том, что я недавно была на пробах, оставила там «кишки». Сцена была душераздирающая. И я внутри себя четко понимаю — хорошо работаю или плохо. И в этот раз понимаю, что это было филигранно. Сама себе позавидовала. Конечно, после этого ждала, что меня позовут хотя бы еще раз, хотя бы на пробы с партнером, не на ансамблевые. Прошло время. Никто меня никуда не звал. Я уже поняла, что нет. И вот открываю новости — и вижу каст-лист. И актрису, которую утвердили на роль, на которую я пробовалась. Смотрю и думаю — если этот человек сделал лучше, чем я, то либо я сумасшедшая (что не исключено), либо надо уходить к чертовой матери из этой профессии. Потому что все, что я делаю, когда вкладываю душу, совершенно бессмысленно. У меня опустились руки. А потом пришла другая мысль: может быть, мне туда и не надо было. Иногда надо очень долго ждать.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

В комментарии артистку поддержали многие коллеги. В том числе и звездные. В том числе и представители актерских династий. Например, Анна Михалкова, написавшая «В следующий раз пойду с тобой на пробы и скажу им, что если тебя не возьмут, я их прокляну».

Актриса Юлия Волкова («Ведьма», «Тайный знак») тоже пришла в комментарии:

— Любимая, дело в том, что не всегда критерий «талантлив» работает, — поддержала она коллегу. — Если я тебе расскажу, как меня, уже утвержденную на роль, один раз на кавээнщицу (Ольга Картункова? - Авт.) заменили, а в другой раз — на блогерку... Мне можно в петлю лезть! Такая жизнь, такие реалии.

Подтвердила взгляд Мишиной на вещи и продюсер Дениз Рзаева.

— Ребята, решение [по утверждению] сейчас принимает только продюсер, режиссер, спонсоры, команда, — пишет она. — Сейчас, к сожалению, [в первую очередь] смотрят на медийность, не нужные для творчества, но нужные для капитализма вещи. От нас этого требуют инвесторы, зрители, рекламодатели. И эта система ужасна.

Ситуация оказалась вполне типичной. Хотя в некоторых случаях это выглядит еще более ужасно.

— У меня были такие пробы, где утверждали не меня, — вспомнила актриса Кристина-Злата Мельникова. — До слез обидно. А еще мне сказали: «Самое точное попадание [в образ] было у тебя — мы обязательно покажем твои пробы той, кого утвердили на роль!». Сказать, что я ******** (офигела), ничего не сказать.

Федор Федотов Фото: кадр из фильма.

Пришел поддержать коллегу даже Федор Федотов — популярный артист, который в последнее время получает исключительно главные роли («Серебряные коньки», «Левша», «Роднина», «Хирург», «Война и мир»).

— Настя. Слезами и кровью подписываюсь под этой историей, — признал актер. — Спасибо тебе за этот монолог. Это и рука помощи, и щелчок по носу за моменты неблагодарности. Все будет.

Бывшая жена Андрея Звягинцева — актриса Ирина Гринева, сыгравшая в сериале «Раневская» Любовь Орлову, — тоже оказалась согласна.

— Вы хотите кино — настоящее художественное кино, где нужны талантливые актеры, но такого кино пока нет, — считает Ирина. — Оно, наверное, будет в нашей великой стране. Этот идиотизм должен закончиться. Вы же были в кинотеатре, видели сказки...

Сердечки одобрения Анастасии прислали также Ольга Ломоносова, Полина Ауг, Дарья Повереннова, Артур Иванов, Анна Старшенбаум, Нино Нинидзе, Евгения Ахременко и другие популярные артисты. Всего под постом накопилось несколько сотен комментариев.

«Болото» разгоняет болото

Конечно, выступать в лоб против продюсеров и кастинг-директоров артисты не могут. Самоубийц нет. Но обшучивать типологическую ситуацию уже начали. Так, талантливые артисты театра «Мастерская» Григория Козлова в шутливом блоге «Болото», где выкладывают дурашливые миниатюры, разыграли классическое собеседование артиста с кастинг-директорами — двумя чересчур вздрюченными и подозрительно раскованными мужчинами (их сыграли талантливые Глеб Савчук и Кирилл Гордлеев), наперебой объясняющими актеру, как в 2026 году надо попадать в проекты.

— Понимаете, индустрия изменилась. Агент это не панацея.

— Актер теперь — многофункциональный терминатор контента. Пили'те рилсы. Актер — блогер это сейчас мастхэв.

— Снял рилс — снялся. Снял рилс — снялся. Простая зависимость!

— Мне интересен актер как живой организм. Хочу увидеть актера диджеем, рэпером, интересна аудитория. Поговори, потанцуй на камеру. Ты должен быть триггером. Покрутись передо мной!

— Не нравится наша индустрия? Сиди в своем театре, зарабатывай свои 30 тысяч, своё копьё.

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