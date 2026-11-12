Сегодняшнее рандеву Путина с американскими переговорщиками Уиткоффом и Кушнером ознаменовалось тем, что Москва согласилась на участие представителя Европы в следующем раунде переговоров Фото: REUTERS.

Это реально смешно. Не успели еще остыть микрофоны в зале переговоров в Абу-Даби, как «несгибаемые» союзники украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, призывавшие его стоять до конца и биться до «последнего украинца», выливавшие мешки презрения по отношению к России, желавшие победы Украины и утверждавшие, что с этим Путиным им говорить не о чем, начали наперебой предлагать себя в качестве такого кандидата, который будет представлять Европу на следующем раунде переговоров.

Сегодняшнее рандеву Путина с американскими переговорщиками Уиткоффом и Кушнером ознаменовалось тем, что Москва согласилась на участие представителя Европы в следующем раунде переговоров за столом. И что тут началось. Собственно, началось еще вчера или позавчера, когда премьер-министр Эстонии заявил, что таким представителем могли бы быть председатель Евросовета Антониу Кошта или глава европейской дипломатии Кая Каллас. Его сразу там же за кулисами зашикали — мол, Кошту не обладает никакими реальными полномочиями, а с Каей нормальный человек говорить не будет, она годится лишь для того, чтобы нести ахинею с трибуны, зачастую не понимая сама, что и о чем она говорит.

Сегодня нарисовались два других кандидаты. Причем, такое ощущение, что они уже начали отталкивать друг друга локтями и оттаптывать друг другу ноги подл столом. Президент Франции Макрон - кто бы мог ожидать, что Эммануэль упустит шанс стать затычкой в этой бочке, да? — заявил журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества, собравшегося сегодня в Дублине, что лично он готов стать таким представителем. Только пусть ему расскажут сначала, что он там должен говорить, и какую позицию отстаивать. Я не шучу, как сообщило агентство Bloomberg, Макрон, представ перед журналистами объявил, что он уже готов, но сначала странам Евросоюза необходимо выработать единую позицию по Украине и собственным интересам. А после этого засылать французского казачка на переговоры с Путиным. Правда, до Путина ему еще надо дожить, а то ведь весной выборы президента во Франции… Оглянуться не успеешь, как говорится, а апрель катит в глаза, и нет больше президента Макрона. Спешит Маню, торопится, второго шанса может и не быть.

Президент Франции Макрон - кто бы мог ожидать, что Эммануэль упустит шанс стать затычкой в этой бочке, да? Фото: REUTERS.

Впрочем, у Эммануэля есть и примерно такой же соперник, который каждую неделю обновляет свои антирекорды по рейтингам у избирателей. Этому даже никаких выборов ждать не надо, поскольку он может вылететь со своего нынешнего поста чуть ли не в любой момент. И вот для него участие в переговорах с Россией — реальный шанс усидеть в своем кресле. Речь, как вы, наверное, уже поняли, о немецком канцлере Фридрихе Мерце.

Мерц начал намекать, что он готов стать переговорщиком еще раньше. Пару дней назад представитель правительства ФРГ рассказал, что Мерц не будет бегать от звонка Путина, если тот наберет его телефон. Сам Фридрих пару раз обмолвился, что готов встретиться с президентом России на саммите «Большой двадцатки», который должен пройти в Майами в декабре. И вот сегодня он начал активно толкаться, пробираясь к столу переговоров, заявив, что присутствие Европы за ним — хороший сигнал от России и надо им распорядиться с умом.

- За столом должна сидеть Украина, за столом должны сидеть европейцы, за столом должны сидеть американцы и, конечно же, Россия. У нас есть проверенные форматы в рамках Европейского Союза. И мы также поговорим о том, кто будет представлять Европейский Союз, если это необходимо. Но это вопрос, который мы обсуждаем за закрытыми дверями, - несколько велеречиво и помпезно объяснил немец. - И я с некоторым удовлетворением отмечаю, что, очевидно, что российская сторона всё больше и больше готова признать, что о Европе нельзя говорить без Европы!

Мерц начал намекать, что он готов стать переговорщиком еще раньше Фото: REUTERS.

Нет заявки на победу, но есть заявка на участие. И, с большой вероятностью, значительная часть неформального саммита Евросоюза, который пройдет завтра в Дублине, будет посвящена не только переговорам о семилетнем бюджете ЕС, по которому нет согласия, но и выборам этого самого представителя на переговорах. Время не ждет, следующий раунд анонсирован уже на следующей неделе, а кандидата нет. Как нет и единой позиции ЕС на этих переговорах. Чувствую, там будет та еще драчка, жаль, что за закрытыми дверьми. Там еще и Мелони можно выдвинуть, и Санчеса, что менее вероятно. Может, и Туск захочет поправить пошатнувшиеся позиции. А вот англичанам ничего не светит, и все из-за их Брекзита. Сначала выбрать кандидата из своих рядов, потом согласовать позицию — слушайте, там для бюджета ЕС на 7 лет времени им реально может не хватить. Потому что будут биться за место в очереди.

Как говорят дипломаты, если на переговорах вы не за столом, то вы на столе, то есть, вы — в меню. А быть в меню никто не хочет.

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