Александр Головин с женой Фото: Иван МАКЕЕВ.

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин не против вновь примерить форму суворовца и вернуться к своей знаменитой роли. Актер признался, что с удовольствием согласился бы на продолжение проекта, если бы к работе подключилась прежняя команда и нашелся достойный сценарий. Более того, Головин считает, что продюсеры упускают отличную возможность: спустя 20 лет у сериала по-прежнему остается преданная аудитория. Об этом артист рассказал корреспонденту KP.RU на премьере фильма «Рокки — это я» в кинотеатре «Октябрь». Вместе с женой Александрой Поповой он также поговорил о спортивной мотивации и признался, что после просмотра «Рокки» хочется как минимум отжаться.

— Как на вас повлиял фильм «Рокки», когда вы увидели его впервые?

— Знаете, я любил эту тему: боксер, «Рокки». Мотивация вот эта, когда он бежал по лестнице и весь народ его поддерживал. Ну, круто, и саундтрек этот. Правда, хочется пойти в зал после этого и быть таким же большим. Я периодически хожу, да. С такой красавицей-женой нужно следить за собой. Это клевые истории, и они достаточно родные, потому что с самого детства. Наверное, после сегодняшнего просмотра можно пойти как минимум отжаться.

— Сколько отжимаетесь в день?

— Вот я думаю, что если я сегодня заведусь, если вы увидите какого-то парня, который отжимается, как раз можете посчитать.

Александра Попова тут же вмешалась в разговор и рассказала, что накануне сама наблюдала за тренировкой мужа.

— Вчера я видела, он отжимался 10 раз. Я сама видела!

— Это просто в день три раза по десять хотя бы делать. Это базовый минимум, как говорят некоторые блогеры. И будешь молодцом.

— Сейчас очень популярно снимать продолжения старых сериалов. Если бы вас позвали в «Кадетство», вы бы согласились?

— С нашей командой, той же, конечно, бы сразу согласился. Но нужно посмотреть материал, чтобы он был хороший, драматургия, сценарий, чтобы вы также радовались. Потому что спустя время столько благодарственных писем идет. Вижу и суворовцев, и ребят, которые говорят спасибо, и понимаешь, что мы этой командой сделали что-то хорошее. 20 лет прошло. Нельзя опустить планку. Просто смотришь: все уже сняли «Универ» и эти… Я не знаю, о чем думают наши продюсеры. Ну, не знаю. Вообще, продюсеры, ау!

Александра поддержала мужа и тоже намекнула, что продолжение «Кадетства» могло бы стать удачным проектом.

— Просто золотая жила перед носом, да?

— Да, да.

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