Ярослав Могильников Фото: Даниил ОПАРИН.

19-летний Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в «Слове пацана. Кровь на асфальте», не оценил новый проект о подростковых бандах, действие которого также разворачивается в Казани. Актер признался, что посмотрел несколько эпизодов сериала «Айда», но история его пока не увлекла. При этом артист не исключает, что изменит свое мнение после просмотра следующих серий. На премьере фильма «Рокки — это я» в кинотеатре «Октябрь» Могильников также рассказал корреспонденту KP.RU о новых съемках, возможном возвращении к прежнему агенту и желании получать больше предложений о работе.

— Ты смотрел оригинального «Рокки»?

— Честно признаюсь, нет. Я как-то, знаешь, большинство классических фильмов, которые обязательно нужно посмотреть, почему-то пропустил. Надеюсь, что обязательно исправлюсь.

— Сейчас снова выходит сериал «Айда» про банды, действие которого тоже происходит в Казани. Смотрел? Как тебе?

— Слушай, я смотрел, но, честно признаюсь, меня что-то не зацепило. Я даже больше не про сравнение со «Словом пацана», я вообще об этом не думал, а просто вот что-то лично во мне не зацепило. Я все оцениваю так: зацепило или нет. Меня не зацепило, но, возможно, я посмотрю дальше и поменяю свое мнение. Это у меня так часто бывает. Потому что если не переобуваться, ноги будут вонять. Поэтому кто знает, может быть, сериал удивит всех своим финалом. Никогда не судите книгу по обложке.

— Ты недавно говорил, что без агента у тебя стало меньше проб. Сейчас ситуация со съемками наладилась?

— Сейчас да. Но, возможно, я уже вернусь к своему прошлому агенту. Мы пока с ней так шутимся, но пока не знаю. Может быть, вернусь к ней. Возьми меня, пожалуйста, обратно. Мне нужны проекты, мне нужна денежка. У меня семья, собака.

— В последнее время ты снимался в каких-то фильмах или сериалах?

— Я снимался в фильме «Все реки впадают в моря», который выйдет через год. Мы снимали его в Хабаровске. Я снимался в «Капитанской дочке», которая выйдет вот уже совсем скоро. А еще я сейчас снимаюсь в одном сериале. Пока не могу сказать его название.

— В России сейчас вводят оценки за поведение в школах. Как тебе такая идея?

— Вообще, я всегда плохо относился к оценкам, потому что как-то с детства детей приучают к ним. Окей, я могу еще понять оценку за математику, русский, это ладно. Но оценку, допустим, за ИЗО, за физкультуру я никогда не понимал. Вот как можно оценивать творчество? Творчество нельзя оценивать, потому что у всех свое мнение, свой взгляд. Так же и с поведением, возможно, да. Но я думаю, что за это не нужно давать оценки. Просто нужно какие-то разговоры проводить, но это точно не оценки.

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