Виктор Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Фото: Иван МАКЕЕВ.

В понедельник, 16 ноября, в 19 мск в эфир Радио «КП» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». Мы уже опубликовали два примечательных фрагмента нашей передачи.

И вот - следующий отрывок…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

…- Я обычно знакомлю наших слушателей и читателей с Кремлевского кухней. Так я называю, прежде всего, брифинги, которые проводит пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков… В которых мне доводится - приходится также участвовать. Там бывает много интересного. Вот один из таких примеров…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула Фото: Михаил ФРОЛОВ.

…- Дмитрий Сергеевич, прошла такая информация, что якобы Европу на многосторонних переговорах по Украине будет представлять Макрон. Как в Кремле относятся к этой кандидатуре?

Д.Песков:

- Мы не знаем, что это за информация… Сейчас каждый час проходит информация, где называют совершенно разные кандидатуры.

Поэтому, пока у нас нет возможности что-то конкретно говорить…

Вопрос:

- А как бы вы отнеслись к кандидатуре Каи Каллас?.. Которая только что сказала, что Европу должен представлять человек, который является олицетворением всех европейских институтов, а не какой-либо отдельной страны?

Песков:

- Я оставлю без комментариев этот вопрос..»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Виктор, если отталкиваться от этого эпизода, у меня сразу, знаете, к вам такой вопрос возникает… Была информация, что на этой неделе пройдет новая встреча делегаций России и Украины при посредничестве США… К которой якобы может присоединиться Европа. Насколько это реально, учитывая то, что они там передрались, переругались… И не могут никак, к сожалению (или не к сожалению) выдвинуть своих представителей на эти очень важные, необходимые, судьбоносные переговоры…

Виктор Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Да, Александр, действительно, они там все передрались, перессорились. Это показывает, что, во-первых, тех политических лидеров действительно лидерами назвать сложно. Они должны для себя четко сформировать задачи, с которыми они пойдут на выборы.

Пока мы видим, что, в общем-то, их тактика была очень простой - как можно больше навредить Трампу, дождаться того, чтобы демократы заняли в Конгрессе ключевые посты и вновь увеличили финансирование киевского режима. Своих же денег в Европе на то, чтобы продолжать эту войну, нет…

Мы видим, что экономика, в общем-то, уходит в минус… Схлопываются очень многие предприятия, которые успешно работали, например, в Германии, во Франции. Всюду видим протесты.

Во Франции прошли протесты Фото: REUTERS.

А потом - эти так называемым «европейские лидеры» - они же друг другу не доверяют, понимаете? И поверьте, что мы увидим очень скоро, что кто-то из них первый приедет в Кремль и попытается провести сепаратные переговоры.

- Или хотя бы позвонить. Они уже начинают позванивать.

- Ну, чтобы позвонить - у них тоже пока с этим проблема. И вообще, это все показывает, насколько вся эта гнилая конструкция приходит уже, наверное, в свою такую финальную стадию.

Или они все-таки определятся, чего хотят? Нанести нам стратегическое поражение Европе не удалось, дальше нужно выходить на переговоры.

А позиция Кремля была очень простой, и американцы, похоже, ее поддержали.

Вы хотите глобального конфликта с Россией через несколько лет? Но президент Путин заявил: мы готовы сейчас, давайте. Только победителей в этом конфликте не будет, как он сказал. Это и явилось таким отрезвляющим, наверное, фактором. Поэтому то замешательство, которое мы видим с выбором переговорщиков, с выборами, кто поедет, что будут обсуждать… Еще раз показывает, насколько глубок политический кризис, особенно в Европейском союзе. А обсуждать, Кая Каллас это будет делать или сама фон дер Ляйен - так сказать, решит возглавить еврогруппу переговорщиков…

- Или Макрон очень хочет…

- Макрон, который в качестве, так сказать, «французского петуха» решится приехать. И, типа, опять угрожать нам. Ну, о чем с ними говорить?

- Виктор Бут кого бы выбрал? Ну, если других нет, что делать?

- Давайте, Александр, так. Так как речь идет о решении вопроса контура безопасности на всем евразийском континенте, позиция России, Китая, других наших партнеров, союзников, она понятна. Должны быть прочные, прозрачные соглашения с гарантиями их исполнения.

А о чем мы можем говорить сейчас с этими «европейскими лидерами»? Ну, кто-то из них приедет, поучаствует. Я думаю, что это абсолютна правильная тактика.

Главное, что решает успех переговоров, это то, что происходит сейчас на полях, на линии боевого столкновения. Наша армия продолжает...

- Соприкосновения, как у нас говорят.

- Да, на линии боевого соприкосновения. Наша армия продолжает наносить болезненные удары по логистике, по инфраструктуре, связанной с производством этих дронов, вооружений, с энергетикой.

Мы видим, как эффектно и как успешно проходит «вынос» этой всей инфраструктуры… Еще немного - и просто у Украины не будет уже ни технической, ни финансовой возможности продолжать такие боевые действия. А это и есть главный результат войны - лишить противника желания продолжать боевые действия, нанеся ему неприемлемый ущерб.

Мы очень близки к точке, когда нанесем не только Украине, но и коллективному Западу именно неприемлемый ущерб.

- А можете в календаре отметить эту точку?

- Знаете, это, наверное, было бы неправильно. Наверное, в ближайшие полгода мы к этой черте подойдем очень близко.

- Вы, наверное, в курсе. Такой грустный-грустный анекдот, такой странный: Зеленский с официальным визитом посетил Украину. Имеется в виду, что он подзадержался в Европе.

- Вы правы. Потому что, смотрите, если Зеленский, президент воюющей страны, большую часть времени проводит в своих этих визитах, бесконечных… Две недели не появлялся, есть действительно такой мем, который гуляет, что наконец-то Зеленский посетит с официальным визитом Украину.

Есть и другое. Что он стал очень бояться за свою жизнь, поэтому пытается максимальное количество времени провести за рубежом. Некоторые комментаторы, причем это зарубежные источники, слили по определенным каналам то, что с него снята якобы такая неприкосновенность.

Мы не знаем, что на самом деле произошло, давайте будем говорить, что это слухи. Но такое поведение свидетельствует о том, что Зеленский стал чего-то очень и очень бояться, поэтому старается как можно меньше провести времени там, где он должен быть - на Украине, в Киеве, в своем бункере…

(Окончание следует.)