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Политика16 ноября 2026 16:00

«Для Киева люди, которые борются словом, такой же противник»: Коц объяснил, чем Заворотный опасен для властей Украины

Военкор Коц объяснил, почему Заворотный стал целью спецслужб Украины
Александр ГАМОВ
Машину известного журналиста Сергея Заворотного подорвали на юге Москвы 13 ноября. Фото: соцсети / Мобильный репортер/АГН Москва

Машину известного журналиста Сергея Заворотного подорвали на юге Москвы 13 ноября. Фото: соцсети / Мобильный репортер/АГН Москва

В понедельник, в 19 мск, в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова», в которой принял участие и наш знаменитый коллега - член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, военкор KP.RU Александр Коц.

Предлагаем вашему вниманию примечательный фрагмент нашей передачи.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- …В пятницу, 13 ноября, при взрыве автомобиля в Москве пострадал Сергей Заворотный, бывший собкор «Комсомольской правды» в Латинской Америке, в прошлом пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова. Ужасный совершенно теракт…

Александр Гамов

Александр Гамов

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Саша, я внимательно прочитал твой грустный и острый комментарий на эту тему.

Знаешь, у меря сразу какой вопрос возник? Это ЧП ужасное, мы его рассматриваем в ряду террористических актов, которые Украина, неонацистский режим устроили в последние месяцы в Российской Федерации. Тебе не кажется это не только ужасным, но и странным? Почему это происходит до сих пор?

- Да нет, странным мне как раз это не кажется. Идет война, и противник использует все методы, которые ему доступны.

У него нет каких-то красных линий, у него нет каких-то стоп-слов… Он исходит исключительно из технических, агентурных возможностей, насколько доступна та или иная цель… Соответственно, принимает решение об ударах, будь то офицер, журналист или философ, мыслитель.

Для него (киевского режима. - А.Г.) люди, которые борются словом, это такой же противник… Как и те, как и люди, которые в окопах сидят с автоматами в руках. И здесь ничего удивительного на самом деле. Накануне был взорван полковник ВКС России, очень известный в узких кругах, так скажем, очень достойный офицер, который, к сожалению, погиб. Сергей Борисович (тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить) - врачи борются за его жизнь. И очень надеемся, что он все-таки выкарабкается и еще порадует нас своими текстами, потому что действительно это человек легендарный.

Александр Коц

Александр Коц

Фото: Александр КОЦ.

Его сразу называли пресс-секретарем Николая Азарова. Но он прежде всего все-таки журналист, журналист-международник, который брал интервью, общался… Ну, просто с титанами мировой истории, со знаком плюс, со знаком минус - неважно, но это все равно говорит об уровне профессионализма. Это и Пиночет, это и Корвалан, это и всеми нами любимые Габриэль Гарсиа Маркес, это и футболист Марадона, с которым он дружил. А уж как он разыскивал следы нацистских преступников в Чили…

То есть, это журналистика такой старой формации, мне кажется, сейчас уже такой нет, к сожалению.

Ну, потому что нет большой страны, которая могла себе позволить открывать корпункты по всему миру и содержать там высоких профессионалов, мастеров своего дела.

К сожалению, и они становятся целью для Украины. Потому что Сергей Борисович, помимо того, что являлся пресс-секретарем Азарова, в свое время (с 2010 года, по-моему, и до 2014-го) он еще боролся словом. Он очень хорошо разбирался в Украине, в ее хитросплетениях внутренних. Он был и является одним из создателей, руководителей информационного проекта «Антифашист»… Где не просто там какие-то залипухи публикуют пропагандистские, это глубокие аналитические тексты, которые вскрывают суть трагедии, которая происходит между нашими странами.

Политик, писатель, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в студии Радио "Комсомольская правда"

Политик, писатель, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в студии Радио "Комсомольская правда"

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Поэтому, увы, нет каких-то универсальных рецептов, как себя обезопасить. Понятно, что есть какие-то простые меры, которые ты соблюдаешь ежедневно, если считаешь, что находишься в зоне риска. Но полностью купировать этот риск невозможно ни охранниками, ничем.

Мы знаем, что и с охранниками подрывали, если мы вспомним, допустим, подрыв генерала Кириллова, начальника войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты. - А.Г.), который погиб вместе со своим охранником.

Могут взорвать соседнюю машину, могут взорвать самокат. То есть это та атмосфера террористической угрозы, в которой мы живем… В которой мы когда-то жили в 90-е годы, когда мы сами ходили, проверяли свои чердаки, свои подвалы, дружинами ходили по подъездам, досматривать помойки и прочее-прочее - чтобы нигде что-то не заложили. Или когда в метро сообщали о бесхозных пакетах. Мы просто как-то подзабыли эти времена. Они вернулись, но с уже более избирательными целями. И цели эти не только, увы, военные, но и сам принцип террора, запугивания украинская армия применяет не только прицельно, но и абсолютно не избирательно.

- Я знаю, что Виктор вместе с нами переживает за нашего коллегу. Как вы оцениваете то, что произошло с Сергеем Заворотным?

Виктор Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Я считаю, что Украина сейчас стала главным, наверное, экспортером террора - реально по всему миру, потому что больше им экспортировать нечего. Естественно, и хозяева украинского кровавого режима решили: давайте это использовать.

Всю ответственность, конечно, за это будут нести именно те, которые давали приказы на уничтожение.

Я думаю, что рано или поздно всех их мы найдем, идентифицируем, и они должны понести такое же наказание, которое понесли наши враги.

Виктор Бут

Виктор Бут

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Мы прекрасно знаем и про методы Судоплатова, и про другие истории, связанные с теми, кто к таким методам прибегал.

Опять же, этот теракт, он совпал со встречей в Москве Кушнера и Уиткоффа, которые приехали доложить о проведенных переговорах.

- Да, это было в пятницу, 13-го.

В. Бут:

- Большая часть этого истеблишмента, этой элиты западной пытается сорвать любым способом эти переговоры. И, видимо (по многим тоже утечкам), украинцы в этом плане, и та делегация, которая была, не совсем те люди, которые самостоятельно примут решение. Я не уверен, что и Зеленский в этом плане обладает той субъектностью, чтобы принять какое-то самостоятельное решение. И здесь это все совпало. А нам, конечно, нужно понимать, что против нас идет война на всех фронтах, особенно внутри. В общем-то, огромные средства были выделены на то, чтобы готовить закладки, чтобы вербовать тех людей, которые готовы это сделать, вербовать и среди трудовых мигрантов, которые здесь есть, и среди наших, особенно молодежи. И это, конечно, проблема, и мы должны делать все, чтобы такие вещи предотвращать.

Слава Богу, что мы видим, как наши правоохранительные органы активно предотвращают очень многие теракты. Но, к сожалению, такие случаи тоже возможны.

- Насколько мне известно, была вчера информация, что Сергей Заворотный находится в тяжелом, но стабильном состоянии, за его жизнь борются врачи. Мы, конечно же, желаем Сергею быстрейшего выздоровления. Саша, может быть, у тебя есть какая-то информация о Сергее Заворотном, о том, что происходит в больнице?

- Ну, я бы не хотел лезть поперек родственников, поперек врачей. Тяжелое состояние. И человек пожилой, и у него анамнез тоже тяжелый, мы знаем, что он продолжительное время борется с болезнью. Просто помолимся. Держим кулачки за Сергея Борисовича. Надеюсь, что врачи сотворят чудо.

Сергей Заворотный находится в тяжелом, но стабильном состоянии, за его жизнь борются врачи

Сергей Заворотный находится в тяжелом, но стабильном состоянии, за его жизнь борются врачи

Фото: Кадр видео.

- И потом, мы же помним, какой он оптимист.

- Да, он боец, он оптимист, он жизнерадостный человек.

- Сергей Загородный всегда к нам приходил в редакцию, постоянно бывал у нас.

- Он вежливый, он веселый. Он же и культурный наш отдел одно время возглавлял в «Комсомольской правде», недолго, но это тоже было, это тоже его характеризует. Просто когда человек, повторюсь, общался с титанами мировой истории, его не должны сломить какие-то карлики-временщики, которые пришли временно к власти на Украине и в Европе.

* * *

- Мы подписываемся под этими словами. Сергей, ждем тебя снова в «Комсомолке». Пожалуйста, выздоравливай. Желаем мужества, терпения родственникам, коллегам, друзьям Сергея Заворотного. Мы за всех за вас молимся и будем надеяться, что все будет хорошо.

(Продолжение следует)

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