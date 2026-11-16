«Для Киева люди, которые борются словом, такой же противник»: Коц объяснил, чем Заворотный опасен для властей Украины

Машину известного журналиста Сергея Заворотного подорвали на юге Москвы 13 ноября. Фото: соцсети / Мобильный репортер/АГН Москва

В понедельник, в 19 мск, в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова», в которой принял участие и наш знаменитый коллега - член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, военкор KP.RU Александр Коц.

Предлагаем вашему вниманию примечательный фрагмент нашей передачи.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- …В пятницу, 13 ноября, при взрыве автомобиля в Москве пострадал Сергей Заворотный, бывший собкор «Комсомольской правды» в Латинской Америке, в прошлом пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова. Ужасный совершенно теракт…

Александр Гамов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Саша, я внимательно прочитал твой грустный и острый комментарий на эту тему.

Знаешь, у меря сразу какой вопрос возник? Это ЧП ужасное, мы его рассматриваем в ряду террористических актов, которые Украина, неонацистский режим устроили в последние месяцы в Российской Федерации. Тебе не кажется это не только ужасным, но и странным? Почему это происходит до сих пор?

- Да нет, странным мне как раз это не кажется. Идет война, и противник использует все методы, которые ему доступны.

У него нет каких-то красных линий, у него нет каких-то стоп-слов… Он исходит исключительно из технических, агентурных возможностей, насколько доступна та или иная цель… Соответственно, принимает решение об ударах, будь то офицер, журналист или философ, мыслитель.

Для него (киевского режима. - А.Г.) люди, которые борются словом, это такой же противник… Как и те, как и люди, которые в окопах сидят с автоматами в руках. И здесь ничего удивительного на самом деле. Накануне был взорван полковник ВКС России, очень известный в узких кругах, так скажем, очень достойный офицер, который, к сожалению, погиб. Сергей Борисович (тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить) - врачи борются за его жизнь. И очень надеемся, что он все-таки выкарабкается и еще порадует нас своими текстами, потому что действительно это человек легендарный.

Александр Коц Фото: Александр КОЦ.

Его сразу называли пресс-секретарем Николая Азарова. Но он прежде всего все-таки журналист, журналист-международник, который брал интервью, общался… Ну, просто с титанами мировой истории, со знаком плюс, со знаком минус - неважно, но это все равно говорит об уровне профессионализма. Это и Пиночет, это и Корвалан, это и всеми нами любимые Габриэль Гарсиа Маркес, это и футболист Марадона, с которым он дружил. А уж как он разыскивал следы нацистских преступников в Чили…

То есть, это журналистика такой старой формации, мне кажется, сейчас уже такой нет, к сожалению.

Ну, потому что нет большой страны, которая могла себе позволить открывать корпункты по всему миру и содержать там высоких профессионалов, мастеров своего дела.

К сожалению, и они становятся целью для Украины. Потому что Сергей Борисович, помимо того, что являлся пресс-секретарем Азарова, в свое время (с 2010 года, по-моему, и до 2014-го) он еще боролся словом. Он очень хорошо разбирался в Украине, в ее хитросплетениях внутренних. Он был и является одним из создателей, руководителей информационного проекта «Антифашист»… Где не просто там какие-то залипухи публикуют пропагандистские, это глубокие аналитические тексты, которые вскрывают суть трагедии, которая происходит между нашими странами.

Политик, писатель, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Поэтому, увы, нет каких-то универсальных рецептов, как себя обезопасить. Понятно, что есть какие-то простые меры, которые ты соблюдаешь ежедневно, если считаешь, что находишься в зоне риска. Но полностью купировать этот риск невозможно ни охранниками, ничем.

Мы знаем, что и с охранниками подрывали, если мы вспомним, допустим, подрыв генерала Кириллова, начальника войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты. - А.Г.), который погиб вместе со своим охранником.

Могут взорвать соседнюю машину, могут взорвать самокат. То есть это та атмосфера террористической угрозы, в которой мы живем… В которой мы когда-то жили в 90-е годы, когда мы сами ходили, проверяли свои чердаки, свои подвалы, дружинами ходили по подъездам, досматривать помойки и прочее-прочее - чтобы нигде что-то не заложили. Или когда в метро сообщали о бесхозных пакетах. Мы просто как-то подзабыли эти времена. Они вернулись, но с уже более избирательными целями. И цели эти не только, увы, военные, но и сам принцип террора, запугивания украинская армия применяет не только прицельно, но и абсолютно не избирательно.

- Я знаю, что Виктор вместе с нами переживает за нашего коллегу. Как вы оцениваете то, что произошло с Сергеем Заворотным?

Виктор Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Я считаю, что Украина сейчас стала главным, наверное, экспортером террора - реально по всему миру, потому что больше им экспортировать нечего. Естественно, и хозяева украинского кровавого режима решили: давайте это использовать.

Всю ответственность, конечно, за это будут нести именно те, которые давали приказы на уничтожение.

Я думаю, что рано или поздно всех их мы найдем, идентифицируем, и они должны понести такое же наказание, которое понесли наши враги.

Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Мы прекрасно знаем и про методы Судоплатова, и про другие истории, связанные с теми, кто к таким методам прибегал.

Опять же, этот теракт, он совпал со встречей в Москве Кушнера и Уиткоффа, которые приехали доложить о проведенных переговорах.

- Да, это было в пятницу, 13-го.

В. Бут:

- Большая часть этого истеблишмента, этой элиты западной пытается сорвать любым способом эти переговоры. И, видимо (по многим тоже утечкам), украинцы в этом плане, и та делегация, которая была, не совсем те люди, которые самостоятельно примут решение. Я не уверен, что и Зеленский в этом плане обладает той субъектностью, чтобы принять какое-то самостоятельное решение. И здесь это все совпало. А нам, конечно, нужно понимать, что против нас идет война на всех фронтах, особенно внутри. В общем-то, огромные средства были выделены на то, чтобы готовить закладки, чтобы вербовать тех людей, которые готовы это сделать, вербовать и среди трудовых мигрантов, которые здесь есть, и среди наших, особенно молодежи. И это, конечно, проблема, и мы должны делать все, чтобы такие вещи предотвращать.

Слава Богу, что мы видим, как наши правоохранительные органы активно предотвращают очень многие теракты. Но, к сожалению, такие случаи тоже возможны.

- Насколько мне известно, была вчера информация, что Сергей Заворотный находится в тяжелом, но стабильном состоянии, за его жизнь борются врачи. Мы, конечно же, желаем Сергею быстрейшего выздоровления. Саша, может быть, у тебя есть какая-то информация о Сергее Заворотном, о том, что происходит в больнице?

- Ну, я бы не хотел лезть поперек родственников, поперек врачей. Тяжелое состояние. И человек пожилой, и у него анамнез тоже тяжелый, мы знаем, что он продолжительное время борется с болезнью. Просто помолимся. Держим кулачки за Сергея Борисовича. Надеюсь, что врачи сотворят чудо.

Сергей Заворотный находится в тяжелом, но стабильном состоянии, за его жизнь борются врачи Фото: Кадр видео.

- И потом, мы же помним, какой он оптимист.

- Да, он боец, он оптимист, он жизнерадостный человек.

- Сергей Загородный всегда к нам приходил в редакцию, постоянно бывал у нас.

- Он вежливый, он веселый. Он же и культурный наш отдел одно время возглавлял в «Комсомольской правде», недолго, но это тоже было, это тоже его характеризует. Просто когда человек, повторюсь, общался с титанами мировой истории, его не должны сломить какие-то карлики-временщики, которые пришли временно к власти на Украине и в Европе.

* * *

- Мы подписываемся под этими словами. Сергей, ждем тебя снова в «Комсомолке». Пожалуйста, выздоравливай. Желаем мужества, терпения родственникам, коллегам, друзьям Сергея Заворотного. Мы за всех за вас молимся и будем надеяться, что все будет хорошо.

(Продолжение следует)

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