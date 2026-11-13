Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Дмитрий Сергеевич, прошла такая информация, что якобы Европу на многосторонних переговорах по Украине будет представлять Макрон. Как в Кремле относятся к этой кандидатуре?

- Мы не знаем, что это за информация, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в пятницу, 13 ноября, на вопросы журналиста KP.RU. - Сейчас каждый час проходит информация, где называют совершенно разные кандидатуры.

Песков назвал условие участия Европы в переговорах по Украине Россия сохраняет готовность к контактам с европейскими странами, но с их стороны должно быть проявлено необходимое желание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Поэтому, пока у нас нет возможности что-то конкретно говорить…

ЧТО ЕШЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ СМИ

- По итогам московского раунда встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером появились сообщения, что переговоры возобновятся прямо в ближайшее время, чуть ли даже не на следующей неделе… Но уже в расширенном формате, с участием европейцев. Действительно ли это так?

Встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошла в Москве Фото: REUTERS.

- Я хочу вам напомнить, что президент никогда не отказывался от контактов с европейцами. И мы, как российская сторона, на самых разных уровнях неоднократно это повторяли.

И президент Путин не был никогда инициатором сворачивания отношений с европейцами. От этих отношений, от диалога отказались сами европейцы.

И мы неоднократно повторяли также на различных уровнях, что он готов и открыт к любым контактам.

Если действительно у европейцев есть тот, кто как-то хотя бы уполномочен разговаривать… И если у европейцев действительно есть желание, то, конечно, мы будем готовы с ними разговаривать.

И после того, как мы поймем их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу… Тогда уже можно будет принимать решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате.

- А как бы вы отнеслись к кандидатуре Каи Каллас?.. Которая только что сказала, что Европу должен представлять человек, который является олицетворением всех европейских институтов, а не какой-либо отдельной страны?

Кая Каллас рвется на переговоры с Россией от лица ЕС Фото: REUTERS.

- Я оставлю без комментариев этот вопрос.

- Правильно ли мы понимаем, что участию европейцев на переговорах по Украине должны предшествовать двусторонние контакты между Россией и Европой?

- Пока предметно в настоящий момент об этом речи не идет. По крайней мере, мы были бы открыты к таким контактам. Собственно, и президент Путин об этом говорил неоднократно.

- Как скоро может начаться и где может проходить следующий раунд переговоров?

- Мы исходим из того, что он состоится достаточно быстро, уже в обозримой перспективе. Именно об этом шла речь с нашими американскими переговорщиками. И поэтому мы надеемся, что действительно уже в обозримой перспективе будет продолжение.

- А есть ли предположения по локации и составу?

- Каких-то предпосылок для изменения составов нет. Состав переговорщиков стабильный, по крайней мере, с нашей стороны. Если будет какая-то целесообразность, то президентом будет приниматься решение о расширении этого состава. Но это при необходимости, если глава государства посчитает это целесообразным. По месту, конечно, в Абу-Даби были созданы чрезвычайно благоприятные и комфортные условия для проведения этой встречи, и мы все признательны эмиратской стороне за это.

- Может ли участие Европы в будущих переговорах стать условием для обсуждения более широких вопросов в отношении России и ЕС? От санкционной политики до восстановления экономических связей?

- Я не совсем понял вопрос. Представьте себе, есть же европейские санкции против России. Какой смысл обсуждать европейские санкции против России с американцами, например? Никакого смысла нет…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем закончилась встреча Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером: итоги переговоров в Москве

Кушнер и Уиткофф встретились с Зеленским в «подсобке для уборщиц»

Песков: Инициатива Путина по Константиновке - продолжение опыта миссии в Алешках