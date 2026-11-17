В Россию вернулась мода на медную посуду. Фото: Global Look Press\Aleksey Smyshlyaev

ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ БЕСПОЛЕЗНЕЙ

Россияне массово скупают медные браслеты и посуду в надежде укрепить здоровье. Производители уверяют, что медь омолаживает организм. К ним активно присоединились и блогеры - в основном молодые эффектные девушки.

- Если настаивать воду ночью в медном стакане, то она насыщается ионами меди. А медь участвует в синтезе коллагена, которые поддерживает нашу молодость, и в синтезе меланина, который сохраняет пигмент наших волос и не дает им стать седыми. А еще медь - противомикробное средство, которое широко используется в больницах и везде, где нужно очистить воду от микробов. Она повышает иммунитет, энергию и обладает антиоксидантным эффектом. Теперь я всегда настаиваю воду в медном стакане и выпиваю с утра, что и вам рекомендую делать, - вот содержание лишь одного из многочисленных роликов, записанных в последнее время блогершами.

- Продажи медной посуды на Wildberries в первом полугодии выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказали нам в пресс-службе маркетплейса.

Продажи турок и сахарниц, которые медными делают не здоровья ради, а красоты для, выросли умеренно: на 2 и 14 процентов соответственно. А вот продажи медных кастрюль и кружек на WB взлетели почти на треть!

С чем связано возвращение в Россию моды на посуду из меди, и какие еще сомнительные товары предлагают приобрести россиянам под логунгом заботы о здоровье - разбиралась спецкор «Комсомолки».

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Изучаю объявления о продаже медных стаканов. Удовольствие не то, чтобы дешевое. Самый простенький стаканчик на маркетплейсе стоит от 800 рублей, цены на те, что посимпатичнее и действительно больше похожи на медные, доходят до 6000 тысяч рублей. Казалось бы, здравоохранение уже шагнуло далеко вперед, успешно работают клиники доказательной медицины, при этом люди продолжают охотно верить в чудо-стаканы и прочие удивительные изобретения.

- Медные и циркониевые браслеты были популярные еще в конце 80-х - начале 90-х годов, а теперь они возвращаются. Моде в целом свойственна цикличность, тем более, что тема сохранения здоровья, молодости и красоты сейчас не просто популярна, а она трансформировалась в определенные концепции. Это и биохакинг (подход, который подразумевает такие изменения в образе жизни, которые максимального раскроют потенциал организма и замедлят возрастные изменения, - Ред.) и «лонджевити» (новая модель здоровья, направленная на продление молодости и активности с помощью упражнений , правильного питания и коррекции образа жизни, - Ред.). Но одновременно остается большая часть людей, которые верят в волшебную пилюлю, в волшебный стаканчик - налил в него воду и остался молодым и красивым. Мы действительно очень сильно подвержены легким обещаниям. Порой людям просто не хочется думать о том, что на самом деле сохранение красоты и молодости – это работа: здоровый образ жизни, занятия спортом, здоровый сон, отсутствие стрессов, качественное питание без фастфуда, - объясняет KP.RU доцент кафедры маркетинга РЭУ ИМ. ПЛЕХАНОВА Николай Перепелкин.

Россияне массово скупают медную посуду в надежде укрепить здоровье. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Кроме того, обращает внимание наш эксперт, при наличии социальных сетей довольно легко запускаются вирусные истории.

- В психологии есть такое понятие конформность, обозначающее склонность человека изменять свое поведение, мнения или убеждения под влиянием реального или воображаемого давления со стороны группы или общества. Несмотря на всю нашу индивидуальность, мы не очень любим выбиваться из общей массы и с удовольствием повторяем многие вещи за другими. Дети, например, друг за другом периодически скупают абсолютно бесполезные, странные игрушки. Помните, еще недавно все подростки крутили в руках спиннеры и попиты (игрушки антистресс)? Ну, а взрослые скупают медные чашки и браслеты. Это просто очередной виток моды, который достаточно быстро сойдет на нет. К настоящему маркетингу это не имеет прямого отношения, это социальное явление. Лень человеческая толкает нас в объятия очень быстрых решений, которые с удовольствием предлагают некоторые продавцы. По сути ведь они продают надежду. Я, кстати, не удивлюсь, если у кого-то из купивших «чудо посуду» действительно улучшился цвет лица, потому что человеческий мозг творит чудеса, сила самовнушения, конечно же, работает, - замечает Николай Перепелкин.

- То есть тут не столько обман извне, сколько «я сам обманываться рад?

- Вот прямо с языка сняли. Понимаете, очень выгодно и приятно винить маркетологов, когда вы ночью у холодильника запихиваете в себя пятую булочку или эклерчик, а потом у вас лишний вес и проблемы со здоровьем. Но все-таки нужно помнить об осознанном потреблении и учиться отличать собственные решения от навязанных из вне.

Медные и циркониевые браслеты были популярные еще в конце 80-х - начале 90-х годов, а теперь они возвращаются Фото: EAST NEWS.

ЧТО, ГДЕ, ЗАЧЕМ

KP.RU собрал несколько популярных товаров, которые производители предлагают под видом полезных для здоровья. Разобраться, что от них больше - пользы или вреда - нам помогла Зухра Павлова - врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» и книги «Обман веществ».

Последний писк меди

Что: Медная посуда

Обещания производителей и продавцов: посуда из меди обладает целебными свойствами, омоложивает, выводит токсины, увеличивает циркуляцию крови и избавляет от боли в суставах .

Зухра Павлова:

- Сама по себе медь - это жизненно важный элемент, который играет очень большую роль в метаболических процессах в организме. Действительно, медь участвует в том числе и в работе иммунной системы. Но что касается свойств посуды из меди, то здесь правда соседствует с ложью.

Из положительных свойств можно выделить то, что медь проводит тепло намного быстрее, чем, допустим, сталь или алюминий. Поэтому посуда из меди нагревается равномерно, нет такого, что где-то пригорело, а где-то не дожарилось. Кроме того, медь действительно способствует подавлению роста бактерий. Например, сыровары любят использовать медную посуду в том числе потому, что в ней меньше вероятность патогенной инвазии, что какие-то микробы там заведутся и будут там прекрасно жить. Нет, как правило, не будут. Но речь в данном случае идет о дорогой посуде.

В то же время, если посуда из меди никаким покрытием не защищена, то какие-то продукты с экстрагированными веществами могут вступать в химические реакции. Например, всякие соусы с цитрусовыми, с томатами, с баклажанами. Еще такая посуда может разрушать ряд витаминов, например, витамин С. Но самое опасное, что, если на посуде нет защитного покрытия, то можно получить избыток меди в организме, а это всегда будет сопровождаться неприятными последствиями. Поэтому, нельзя говорить, что кружки, термосы и другая посуда из меди - панацея.

В быту это явно переоцененная история, основанная на очередных мифах. Здесь можно получить больше проблем, чем пользы.

Продажи медной посуды на Wildberries в первом полугодии выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Семь бед – один браслет

Что: магнитные браслеты

Обещания производителей и продавцов: магниты «разгоняют кровь» и снимают боль.

Зухра Павлова:

- Когда люди носят магнитные браслеты, они пытаются под это подвести основу физиотерапии, магнитотерапии. Но это вообще не взаимозаменяемые вещи.

Магнитотерапия – это использование прибора, где под воздействием тока создается постоянное импульсное или переменное магнитное поле. Доказано, что это улучшает и кровоток, и лимфоток, и способствует уменьшению воспаления. Этот метод работает.

Что касается магнитных браслетов, то это обманка. Конечно, плацебо может оказать какое-то кратковременное действие. Вы так сильно поверили в чудодейственные свойства браслета, что у вас на фоне предвкушения был большой выброс дофамина, который положительно изменил баланс других гормонов. Но это однократное действие. Вы не сможете на этом проехать долго.

Те, кто продают магнитные браслеты, на этом хорошо зарабатывают. Но для человека, который на такую покупку тратит иногда последние деньги в желании уменьшить боль, улучшить свое состояние, это, конечно, совершенно ужасная штука. Вреда, кроме денежных потерь и разочарования, это не принесет. Но пользы, к сожалению, нисколько.

Квант бессердечия

Что: квантовые, нано-водные стаканы

Обещания производителей и продавцов: могут «чистить сосуды» и даже «лечить рак».

Зухра Павлова:

- Я мечтаю об уголовной ответственности для таких заявителей. Когда вы продаете какие-то свои браслеты или травки, и рассказываете потребителям, что у них после применения улучшится цвет лица или волосы станут лучше расти, это еще полбеды. Но когда вы говорите, что человек таким образом избавится от тяжелого, смертельного заболевания, той же онкологии, то вы лишаете человека времени, возможности выздороветь, возможности выжить, потому что течение онкологии очень сильно связана со временем. Чем раньше начать получать терапию, настоящее лечение, тем больше шансов, что эта терапия будет не только эффективной и продлит жизнь, но и позволит излечить заболевание.

Уверять людей, что квантовые стаканы помогут побороть онгологию - это уже за пределами добра и зла. Используют квантовую физику, настоящую науку, выдергивают из нее красивые слова и вот этим наукообразием морочат людям головы. Рак – это диагноз, который опрокидывает человека, он перестает разумно мыслить. И точно так же часто ведут себя родственники, которые страшно боятся потерять своих близких, и они цепляются за все, что угодно. А у безнравственных людей с этими красивыми словами нет никаких красных линий.

Что касается сосудов, то никакие наностаканчики, ни квантовые, ни механические, никоим образом ничего не почистят. Сосуды вообще чистить нельзя. Это же не канализация, в которую можно загнать какой-то раствор из этих наностаканчиков.

Не надо пачкать эти сосуды, образно говоря, плохой едой и квантовыми и нановодными стаканчиками.

Годжи без чиа – деньги на ветер

Что: суперфуды (семена чиа, ягоды годжи и т. д.)

Обещания производителей и продавцов: «семена чиа или ягоды годжи могут заменить стандартный рацион и продлить жизнь, неслучайно японцы их употребляют и живут до 100 лет».

Зухра Павлова:

- Секрет долголетия японцев или кавказцев не в ягодах годжи, а в образе жизни. Японцы рассматривают физическую активность как чистку зубов практически, у них это в культуре. Как и правильное питание. У японцев в рационе много клетчатки, морепродуктов. И еще у них в культуре питания не переедание. Они к этому приучены с детства.

Поэтому среди них достаточно большое количество долгожителей, причем долгожителей здоровых. Человек даже после 100 лет умирает не из-за хронических заболеваний, а просто потому, что его жизненные часы остановились. Человек умер, качественно прожив, не мучаясь и никого не мучая. Это очень здорово.

Но чтобы уж совсем не дискредитировать семена чиа или ягоды годжи, то да, там есть важные микроэлементы, это клетчатка по сути. И если вы, увидев в каком-нибудь отеле семена чиа, ягоды годжи, те же семена льна, пшеницу пророщенную и т. п., то, пожалуйста, добавляйте их в пищу, это все полезно. Но это не панацея, а просто еще один элемент разнообразия питания и растительной клетчатки, что само по себе полезно, но никогда не сделает из вас суперздорового человека, который проживет 150 лет. Не попадайтесь на эти лукавые обещания.

Ягоды годжи. Фото: Global Look Press\ imageBROKER

Операция «детоксикация»

Что: детокс-продукты (капельницы, соки, чаи)

Обещания производителей и продавцов: детокс-продукты выведут из организма токсины и омолодят его.

Зухра Павлова:

- Тут надо разделять. Если человек попал в реанимацию, допустим, с отравлением, с панкреатитом, с другим тяжелым состоянием, то без инфузионной терапии, так называемых капельниц, не обойтись, потому что человек не может сам глотать, а ему надо быстро восполнить объем потерянной жидкости, выводить токсины, вводить специальные антидоты или антибиотики и так далее. В этом случае инфузионная терапия на первом месте.

Но нельзя верить, что детокс и капельницы вас омолодят. Я бы вообще лишний раз к венам не приближалась, потому что это прямой путь к сепсису, если руки у того, кто капельницу ставил, были недостаточно чистыми. Особенно это касается капельниц в домашних условиях.

Конечно, к вам с удовольствием на дом приедут - «прокапать» вас и заработать. Но ничего полезного или жизненно необходимого в таких процедурах нет.

Одеяло прибежало

Что: терапевтические гравитационные одеяла

Обещания производителей и продавцов: Люди под тяжелым одеялом быстрее засыпают и дольше находятся в стадии глубокого сна. «Использование тяжелых одеял для сна или отдыха повышает уровень серотонина («гормона счастья») и мелатонина («гормона сна»), а также снижает уровень кортизола («гормона стресса»).

Зухра Павлова:

- Если помните, раньше маленьких деток, грудничков всегда пеленали, чтобы малыш не вскидывал ручки, не двигал ножками и не просыпался от этого. Делали это по рекомендации известного австрийского педиатра Эрнста Моро. И именно «эффекту Моро» приписывают создание тяжелых одеял.

Многие отмечают эффективность этого метода, говорят, что под тяжелым одеялом они действительно спят хорошо. Но вот каких-то серьезных исследований по поводу изменения гормонального фона я не видела. Вряд ли подойдет тяжелое одеяло и людям с повышенным уровнем тревоги. Придавливание, наоборот, будет триггером, человеку будет хотеться освободиться.

Но если, по собственным ощущениям, тяжелое одеяло помогает вам расслабиться, то спите себе на здоровье.

Биологически фиктивные добавки

Что: БАДы, в том числе для похудения

Обещания продавцов и производителей: «Скинете 7-10 кг веса за неделю», «восполните нехватку витаминов» и т. д.

Зухра Павлова:

- Одним из самых распространенных заболеваний печени является токсический гепатит, который развивается на фоне бесконтрольного употребления БАДов. Иногда люди употребляют их горстями. При этом практически всегда есть потенциирующий эффект, то есть один БАД усиливает действие другого, а бывает наоборот - подавляет. Толку в конечном итоге никакого не будет, а печени все это надо переработать. Она ни одну таблетку не оставит, что называется, без внимания, будет тратить свои детекционные ресурсы.

Одним из самых распространенных заболеваний печени является токсический гепатит, который развивается на фоне бесконтрольного употребления БАДов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Что касается средств для похудения, то многие из них обладают слабительным эффектом. При этом из организма выводится жидкость, минералы, витамины, которые толком не успевают усвоиться, и это принесет больше вреда, чем пользы.

Могут обостриться различные хронические заболевания, а из-за большого количества употребляемых лекарств и БАДов потом будет сложно разобраться, что именно привело к таким пагубным эффектам.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Верить в магию очень удобно»

Психолог Ирина Коржаева:

- Человек всегда искал магический предмет, который защитит его от того, что он не может контролировать. В XIX веке это была серебряная монета в кувшине, в XX – медный браслет, в XXI - «квантовая» наклейка на телефон. Механизм один и тот же: ритуал, плюс вера в то, что предмет обладает силой. Думать о действии и его последствиях - это надо напрячься, это слишком энергозатратно, куда проще поверить медийному лицу, который снял ролик про баночки и браслетики, а потом отложил их подальше в сторону.

Блогеры - это огромная сила, потому что большинство людей не способны быть наедине с собой, они теряются, и вот тут объявляется лидер, который рассказывает, что нужно делать. Человек не понимает, что это ловушка, у него возникает иллюзия безопасности побрякушек из меди, БАДов и прочего.

У меня в практике участились такие случаи. Люди говорят: «ведь блогеры плохого не посоветуют», «хуже же не будет». И все это порой приводит к потере самого главного и самого дорогого, что есть у человека – времени. Упущенное время выращивает болезнь до неизлечимых стадий.

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