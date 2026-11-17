Подвиг бойцов 316-й стрелковой дивизии стал легендой битвы за Москву

85 лет назад на северо-западных подступах к нашей столице в тяжелейшем бою у разъезда Дубосеково 28 героев из дивизии генерала Панфилова сожгли 18 танков вермахта. Они остановили прежде лавину гитлеровской железной элиты.

ЛЕГЕНДА И ПРАВДА

Подвиг бойцов 316-й стрелковой дивизии стал легендой битвы за Москву. А они были настоящими, живыми людьми. Из плоти и крови. Как такие могли оказаться сильнее крупповской стали?

И был ли подвиг - такой нелепый вопрос начали задавать в конце прошлого века. И задаются им до сих пор - те, кто не может поверить, что простой русский или казахский парень может оказаться сильнее «чистокровного арийца», сойдясь в чистом поле.

Российское военно-историческое общество провело в этот день, 16 ноября, две памятных акции.

Одна - у мемориала «Героям-панфиловцам» в Волоколамском районе Подмосковья. Другая - на Кузнецком Мосту, в центре столицы, где прошёл вечер памяти «Подвиг Героев-панфиловцев».

РВИО провело две памятные акции в честь 85-летней годовщины подвига панфиловцев

НАСТОЯЩИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Конечно, говорили о том, что 316-ю дивизию формировали в Алма-Ате и Фрунзе (ныне Бишкек).

На торжестве под Волоколамском научный директор РВИО Михаил Мягков сказал об этом так:

- Это такой Советский Союз в миниатюре — в дивизии были русские и казахи, киргизы и украинцы. И эта сила единства многонационального народа сделала победу возможной. Если б не это единство, и нас с вами не было бы.

О братстве народов СССР, которое и позволило победить восемь десятилетий назад немецкий нацизм, напомнил и советник-посланник посольства Казахстана Ерлан Шамишев:

- Мы отдаем долг памяти, чтобы передать ее будущим поколениям. И храним её, как живой мост между нашими народами и странами. Именно здесь хорошо себя показала военная тактика комдива Панфилова и комбата Бауыржана Момышулы, тактика узловой обороны, которая не дала прорваться германским войскам к Москве.

О защите исторической правды говорил полпред Киргизии при ОДКБ и советник посольства республики в России Зымчыбек уулу Алмазбек.

- Выражаем признательность Российскому военно-историческому обществу за благородную работу по защите исторической правды и сохранению нашей общей памяти. Для меня честь на этой земле говорить о героизме, который 85 лет назад навеки скрепил братство наших народов. Из Кыргызстана на защиту Москвы ушли тысячи его лучших сыновей и дочерей. А генерал Панфилов был военным комиссаром Киргизской ССР, знал и любил наш край, а солдаты отвечали ему безграничным доверием...

85 лет назад на северо-западных подступах к нашей столице в тяжелейшем бою у разъезда Дубосеково 28 героев из дивизии генерала Панфилова сожгли 18 танков вермахта

АРМИЯ ПОМНИТ

Глава управления ГВПУ Вооруженных сил России генерал-майор Андрей Колясников передал слова приветствия замминистра обороны Виктора Горемыкина:

- У разъезда Дубосеково разыгралась сражение, во многом предопределившее исход битвы за Москву. Здесь захлебнулся немецкий «блицкриг». 316-я стрелковая дивизия вместе с другими частями Красной Армии, стеной встала на защиту столицы. Именно здесь фашисты рассчитывали прорвать оборону, вырваться на Волоколамское шоссе и двинуться к Москве, до которой было рукой подать. И подвиг Панфиловской дивизии напоминает о том, что судьба Отечества зависит от каждого поколения.

КИНО И ЖИЗНЬ

В тот же день подвиг у Дубосеково вспоминали в Книжной лавке писателей на Кузнецком Мосту помощник президента РФ и глава РВИО Владимир Мединский, режиссёр и сценарист фильма «28 панфиловцев» Андрей Шальопа и научный директор РВИО Михаил Мягков.

Фото предоставлено Союзом писателей России

Мединский рассказал, что многие участники съёмочной группы работали за символическое вознаграждение, фильм после выхода вызвал огромный зрительский интерес и объяснил, почему так было:

- Всё потому, что люди, которые стеной встали на Волоколамском шоссе и защитили столицу, сделали то, что казалось невозможным. И те, кто сегодня пытается понять, как это стало возможным, до конца понять не могут. И те люди, сотворившие невозможное - если не боги, то титаны, полубоги…

Помощник президента России посоветовал смотреть фильм о невероятном свершении вместе с детьми, обсуждая потом сам смысл подвига и человеческого выбора.

А создатель картины «28 панфиловцев» Андрей Шальопа поведал, что сценарий был готов в 2009-м, несколько лет найти средства на съёмки не удавалось, в 2013-м команда обратилась к зрителям и после того как сбор поддержал Дмитрий Пучков, за сутки будущие зрители перевели создателям около миллиона рублей.

«Люди переводили деньги и писали: «Ребята, мы верим в вас, сделайте хорошее кино», - рассказал режиссер.

По его словам важно было показать войну не как хаотическое столкновение, а как суровую работу людей, которые понимали, как обороняться, умели использовать местность, укрепления, ложные позиции и действовали расчётливо даже под огнём. «Они воевали умом», — подчеркнул автор картины.

НЕ СПОРЬТЕ, СЕРДЦЕ РАНЯ

Говоря о спорах вокруг истории 28 панфиловцев, Андрей Шальопа отметил, что, работая над сценарием, сталкивался с мнениями, будто этот подвиг был «выдуман», и когда погрузился в изучение документов и свидетельств, понял, что записные «критики» были не правы.

Ну, а Михаил Мягков обратил внимание на то, что позднейшие архивные материалы позволяют подробнее восстанавливать реальную картину боёв дивизии под Москвой. И он, и другие участники встречи отметили, что споры вокруг отдельных деталей противостояния никак не могут нивелировать ни самого факта тяжелейших боёв, ни невероятной стойкости панфиловцев. Которые 85 лет назад задержали гитлеровскую армаду на Волоколамском направлении и спасли Москву.

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