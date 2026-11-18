Телемедицина в России активно развивается, делая консультации врачей доступнее и удобнее для пациентов по всей стране. Фото: Mishchenko Svitlana/Shutterstock/Fotodom.

Современное здравоохранение — это не только медпомощь в стенах поликлиник и больниц. Все большую роль играют цифровые технологии. Сегодня у россиян есть возможность пользоваться цифровыми полисами ОМС, получать телемедицинские консультации. Воплощается в жизнь важнейший проект «цифровой профиль пациента», развиваются другие сервисы. Чем они могут быть полезны каждому из нас? Как благодаря цифровым технологиям совершенствуется отечественное здравоохранение, повышаются качество и доступность медпомощи по ОМС?

Об этом — в материале KP.RU, подготовленном вместе с экспертами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

С цифровым полисом ОМС многие вопросы, связанные со здоровьем, можно решить онлайн на «Госуслугах», не выходя из дома. Фото: Даниил ОПАРИН.

ПЛЮСЫ ЦИФРОВОГО ПОЛИСА

Вы еще храните и носите с собой бумажный или пластиковый полис ОМС? Сразу успокоим: да, такие документы продолжают действовать, не потеряли свою силу. Но с 2022 года россиянам доступен куда более современный и удобный вариант: цифровой полис ОМС. Он хранится в личном кабинете на «Госуслугах» и внешне выглядит, как индивидуальный штрих-код. Достаточно открыть этот штрих-код на экране смартфона и показать медработникам (например, при вызове Скорой) или в регистратуре поликлиники, приемном покое больницы.

По сути, цифровой полис представляет собой запись в Едином реестре застрахованных лиц (ЕРЗ — это защищенная база персональных данных пациентов, которую ведет Федеральный фонд обязательного медстрахования). Такой электронный документ нельзя потерять или повредить. Кроме того, он дает массу других преимуществ. Так, не выходя из дома, онлайн можно через портал Госуслуг прикрепиться к поликлинике; поменять регион страхования при переезде на новое постоянное место жительства; онлайн поменять страховую медицинскую компанию; получить справку об оказанных услугах по ОМС и сверить ее с данными в своей медицинской карте.

Для оформления цифрового полиса достаточно выполнить несколько простых действий в Личном кабинете на портале «Госуслуг» (узнать об этом порядке, а также подробнее о преимуществах цифрового полиса можно на KP.RU в разделе «ОМС — ваше право на здоровье»).

Электронная запись позволяет быстро и удобно выбрать врача и время приема. Фото: LightField Studios/Shutterstock/Fotodom.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ К ВРАЧУ И ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Один из удобных цифровых сервисов — электронная запись на прием к врачу. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на V Конгрессе «Национальное здравоохранение», такой услугой через национальный мессенджер россияне уже воспользовались 21 млн раз. А сервис телемедицинских консультаций «врач-пациент» через мессенджер был использован для проведения 5,1 млн консультаций.

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин в одном из интервью уточнил важный нюанс: «Телемедицинские консультации «врач-пациент» в основном используются для повторных приемов, когда уже есть диагноз. Первично оценить состояние онлайн, без осмотра и личного живого общения с пациентом, без сбора анамнеза очень сложно, зачастую даже невозможно. А вот скорректировать лечение или оценить динамику — вполне. И такие консультации становятся все более доступными».

Технологии ИИ планируется активнее применять для прогнозирования потребности в лекарственных препаратах. Фото: Ivan Marc/Shutterstock/Fotodom.

В ТЕМУ

Единая информсистема и ИИ для прогноза потребности в лекарствах

На том же V Конгрессе «Национальное здравоохранение» было озвучено еще несколько ключевых направлений развития цифровизации.

Илья Баланин рассказал, что до конца 2027 года во всех регионах России заработает единая федеральная цифровая система для учета и обмена информацией между участниками системы ОМС (Государственная информационная система обязательного медицинского страхования, ГИС ОМС). Она позволит быстро и качественно решать множество задач. В том числе, например, упрощается обмен данными между медицинскими организациями: врач из одной поликлиники, больницы может быстро запросить информацию у коллеги из другой. Появляются проактивные сервисы: система может сама напоминать о необходимости пройти диспансеризацию или составить индивидуальный план диспансерного наблюдения для человека с хроническим заболеванием.

При внедрении ГИС ОМС используются отечественные средства защиты информации. Кроме того, сейчас ведется работа по полному переходу медицинских информационных систем на российское программное обеспечение, подчеркнул глава ФОМС.

Также Илья Баланин сообщил, что планируется активнее использовать технологии искусственного интеллекта для прогнозирования потребности пациентов в лекарственных препаратах.

— По мере подключения субъектов и погружения их в нашу информационную систему мы сможем более активно применять различные механизмы анализа. В том числе искусственного интеллекта, что позволит повысить прозрачность и актуальность наших прогнозов по потребностям системы здравоохранения, — отметил Баланин. По его словам, такие прогнозы станут показательными и для производителей лекарств: «Это будет служить актуальным ориентированием по производству полного перечня лекарственных препаратов», — заключил председатель ФОМС.

Цифровой медицинский профиль поможет сделать медицинское обслуживание удобнее для пациентов и эффективнее для медицинских учреждений. Фото: khunkornStudio/Shutterstock/Fotodom.

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТА: «БЕСШОВНАЯ» МЕДПОМОЩЬ БЕЗ ПЕРЕСДАЧИ АНАЛИЗОВ

Этим летом Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года. В документе отмечается: с 2027 года в нашей стране начнется внедрение единой цифровой платформы на основе цифрового профиля пациента. Что это за профиль?

Многие уже слышали или встречались на практике с такими цифровыми сервисами, как электронная медицинская карта, электронный больничный, цифровой полис ОМС (см. выше). Цифровой профиль — это, по сути, единая платформа, где аккумулируются данные из разных сервисов.

— Внедрение цифрового медицинского профиля позволит предложить новые подходы в медицинском обслуживании как для пациентов, так и для медицинских учреждений. Создается гибридное хранилище данных о состоянии здоровья каждого застрахованного по ОМС, — пояснил Илья Баланин. — В цифровом медицинском профиле будет храниться полная информация обо всех полученных медицинских услугах, независимо от места их получения по ОМС. Медицинским работникам система в перспективе позволит более качественно подготовиться к визиту пациента, видеть расчеты рисков, контролировать прохождение диспансерного наблюдения.

Важный нюанс: именно цифровой профиль будет базой для более эффективного, максимально полезного для пациентов применения искусственного интеллекта при оказании медпомощи по ОМС. Об этом рассказал на пленарном заседании XXI Национального конгресса терапевтов глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, ИИ может в помощь врачу сканировать электронную медицинскую карту, находить «спящие» диагнозы, факторы риска и автоматически формировать список индивидуального плана обследования. Разумеется, его проверяет и утверждает доктор. Также «умные» компьютерные программы помогают обрабатывать данные маммографии, рентгенографии, ЭКГ, глазного дна, эндоскопии, колоноскопии и т. д. Обеспечивают накопление и анализ данных при дистанционном наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями — гипертонией, сахарным диабетом. Пока это пилотные проекты, они реализуются в нескольких регионах России. К 2030 году проактивным наблюдением должно быть охвачено 20% пациентов, сообщили в Минздраве.

В целом же цифровой профиль будет обеспечивать «бесшовность» при оказании медпомощи пациентам. В том числе благодаря этому не придется дублировать, пересдавать анализы и заново проходить обследования при обращении в разные медицинские учреждения в системе ОМС — поликлиники, больницы, региональные и федеральные медцентры (разумеется, если не истекли сроки действия результатов соответствующих медицинских исследований).

К 2030 году в каждой второй медорганизации планируется использовать ИИ для анализа результатов лабораторных исследований. Фото: Parilov/Shutterstock/Fotodom.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Как будут развивать и совершенствовать цифровые сервисы

На IV Всероссийском форуме лидеров и экспертов цифрового здравоохранения в Нальчике в сентябре этого года заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков раскрыл планы по дальнейшему развитию сервисов и услуг.

* К 2030 году доля электронных медкарт, на основе которых создаются цифровые профили пациентов, должна быть доведена до 95%.

* В каждой второй медицинской организации к этому времени предлагается внедрить применение ИИ для анализа результатов лабораторных, инструментальных исследований и проверки лекарственных назначений.

* Планируется поручить ИИ анализ 50% рентгенологических изображений, трети рекомендаций в первичном звене и проверку качества и объема каждого второго случая оказания медицинской помощи в государственной информационной системе обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС).

* Обсуждается потенциал программ искусственного интеллекта для обработки обращений пациентов (повторная выписка препаратов, уточнение часов работы), маршрутизации и записи к специалистам, вспомогательных и управленческих процессов (закупки, отчетность и т. д.).

Перед внедрением все технологии должны доказать свою безопасность, эффективность и возможность интеграции в медицинскую информационную систему, подчеркивают в Минздраве.

ВМЕСТО ВЫВОДА

«Мы движемся к созданию единого цифрового контура в здравоохранении, где ГИС ОМС становится ядром, обеспечивающим не только финансовые расчеты, но и качественно новый уровень управления на основе данных для достижения главной цели — здоровья граждан», — поясняет председатель ФОМС Илья Баланин.

Цифровизация делает систему более ориентированной на человека, отмечают эксперты. Повышается доступность медпомощи, она становится более персонализированной и профилактически направленной. У пациентов появляется все больше инструментов для контроля, поддержания своего здоровья и повышения шансов на долголетие.