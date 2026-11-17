Сын лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина оказался в центре скандала из-за развода с женой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сын лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина оказался в центре скандала. Всему виной бракоразводный процесс и раздел имущества. Никита Буторин якобы пытается забрать у супруги Натальи половину квартиры, которую она покупала вместе с матерью, а не с ним. Сам мужчина в это время, по словам ее адвоката, прячет совместно нажитое имущество, переписывая активы на третьих лиц.

Сергей Буторин (по кличке Ося) в 90-е возглавлял Ореховскую ОПГ. На его счету десятки заказных убийств и покушений, в том числе на Отари Квантришвили и Александра Солоника. Несколько лет бандит скрывался от наказания заграницей после того, как инсценировал свою смерть. Но в 2001 году все-таки был задержан в Барселоне.

6 сентября 2011 года Сергея Буторина приговорили к пожизненному лишению свободы. Наказание он отбывает в «Полярной сове».

По эту сторону решетки у Буторина остались трое сыновей. Младший, Григорий, родился в 1987 году. В 2012 году он оказался в полицейских сводках. Мужчину задержали по подозрению в вымогательстве, но позже отпустили. В 2017 году в возрасте 30 лет Григория не стало.

Теперь героем заголовков в прессе стал средний сын Буторина – 42-летний Никита.

Теперь героем заголовков в прессе стал средний сын Буторина – 42-летний Никита. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

С Натальей они много лет были вместе. Женщина родила ему троих детей. Младший появился в 2021 году. В том же году средний пошел в первый класс. Совместные путешествия, счастливые фотографии в соцсетях, планы на будущее…

Но, по словам адвоката Натальи Тимура Маршани, семейное счастье рухнуло, когда отношения превратились в любовный треугольник. У Никиты якобы появилась другая женщина, к которой он вскоре ушел, оставив жену с тремя детьми одну. С этого момента он якобы перестал их поддерживать и финансово.

Наталья родила Буторину троих детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- Вместе они уже не жили, когда Наталья получила повестку в суд. Так она узнала о разводе, - рассказал KP.RU Тимур Маршани. – Она к тому моменту сама зарабатывала и занималась детьми. Купила с помощью матери квартиру для себя и ребятишек.

Но теперь на эту квартиру якобы претендует Никита – хочет разделить пополам совместно нажитое имущество. Только вот к моменту развода это самое имущество, записанное на него, куда-то испарилось.

Семейное счастье рухнуло из-за измены Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- Он переписал недвижимость на третьих лиц. Вывел деньги заграницу, - уверяет адвокат. – Все это, в том числе, для того, чтобы не платить алименты детям. Их воспитанием он также не занимается. Также стоит отметить, что в браке Наталья регулярно подвергалась насилию со стороны супруга. Это были угрозы забрать детей, систематические побои. Женщину просто выживали, ее шантажировали, на нее давили. У мужчины появилась новая семья, а для нее нужны финансы.

Также через суд будет определен порядок общения родителей с детьми. Тимур Маршани уверяет, что все спорные моменты Наталья пыталась урегулировать мирно путем переговоров, но дело все-таки дошло до суда. Теперь женщина добивается признания заграничных активов супруга совместно нажитым имуществом.

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