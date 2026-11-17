Член высшего совета ЛДПР Виктор Бут на радиостанции "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ.

В понедельник, 16 ноября, в 19 мск в эфир Радио «КП» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». Мы уже опубликовали несколько примечательных фрагментов нашей передачи (см. Читайте также).

А теперь - завершающий отрывок…

А. Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- Виктор, я обычно к вам еще с такими вопросами пристаю. Вы же читаете практически все основные западные СМИ, и американские, и европейские. Если говорить и о саммите 19-го числа, который пройдет в Шэньчжэне, и о других важных моментах, которые мы сегодня вами обсуждаем, в том числе и разгул терроризма украинского. Что там пишут, что говорят? И какие комментарии дает наш Виктор Бут для западных слушателей?

В. Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Во-первых, сейчас западных слушателей волнует именно то, что произошло в субботу рано утром… Вся Америка, конечно, ужаснулась от того, что на 4 часа 12 минут все авиационное движение было полностью остановлено, но это не самое главное.

Самое главное – почему это произошло? И сейчас, конечно, очень много разных теорий на этот счет.

Такой сбой, он всего лишь третий раз в истории, последний раз это было 11 сентября, когда совершились теракты.

А в этот раз тоже очень много странностей. Якобы ошибка произошла из-за того, что новая система, которую они пытались интегрировать, не сработала…И поэтому пошел сбой и в радарах, и в системах управления воздушным пространством.

FAA (это гражданская администрация, которая управляет воздушным транспортом в США) заявила, что у них компьютеры якобы 80-х годов, радары тоже где-то с 70-х, все это устарело.

Естественно, они будут просить у Конгресса еще 40 миллиардов долларов на перезагрузку.

Но совпало также это с тем, что, например, Microsoft на прошлой неделе почти на 4 дня тоже выключился. В 72 странах прекратил работу, и были потеряны очень многие данные. И здесь идет разное обсуждение…

И еще мы видим, что с начала месяца, например, случилась некая хакерская атака (или как ее назвать) в Парагвае, где 3 миллиона человек лишились своих денег. Такие события, наверное, в последние дни, с пятницы, являются в топах всех обсуждений…

И как-то даже визит Трампа в Шэньчжэнь немножко отошел на второй план.

Идет также разбор полетов, почему республиканцы, почему движение MAGA так проиграло, «почему Трамп их предал».

Это то, что волнует больше всего, наверное, сейчас американских жителей. Тем более что, несмотря на все обещания, и инфляция, и цены на бензин не так-то быстро там снижаются, хотя какие-то изменения есть.

А. Гамов:

- А тема Ирана, она ушла с первых полос?

В. Бут:

- Нет. Тема Ирана тоже очень важна. Буквально на днях прошла информация о том, что третий авианосец прибыл в Индийском океане поближе к Персидскому заливу.

Американцы опять пытаются… С одной стороны, угрожают Ирану, и Трамп говорит, что «нам осталось там 10 минут работы, и мы закончим это все и объявим победу».

С другой стороны, против него настроены очень многие американцы… Говорят, что «мы не избирали Трампа, чтобы он такие войны устраивал, которые очень дорого стоят американскому бюджету».

Это - политическая проблема. Честно говоря, непонятно, как Трамп будет из этого выходить. Именно война в Иране и стала главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Это был фактически референдум, вотум недоверия, выраженный президенту. И это сделала его база, те, которые всегда за него голосовали. Они просто в этот раз или не пришли, или проголосовали за демократов.

А. Гамов:

- И, естественно, я не могу не спросить. Я слышал ваши комментарии на английском языке для американской аудитории, это совершенный английский язык, как мне говорят. Мне трудно самому оценить, но тем не менее. А вы какие взгляды, позиции, умозаключения российской стороны доводите, вы лично, Виктор Бут, до сознания западного слушателя, читателя и так далее?

В. Бут:

- Во-первых, это уже понимание того, что Россия своих требований или своих позиций не меняет за последние пять лет. Мы каждое утро не начинаем с чистого листа писать новые требования. И это уже становится, конечно, важным фактором. Потому что все стали уважать такую позицию Российской Федерации, понимают, что Россия своего добьется.

Со своей стороны говорим, что да, мы готовы к переговорам со всеми, включая европейцев, включая украинцев. Вопрос в том, о чем говорить.

Не о том, что давайте сейчас приостановим боевые действия, объявим прекращение огня, а потом будем переговариваться. Нет. Задача именно в том, что мы должны устранить первопричины этого конфликта.

А первопричина этого конфликта - это то, что Запад с момента развала Советского Союза решил нас окружить своими базами, стал принимать в члены НАТО страны, которые не должны были входить. Тем более то, что на Украине они пытались разместить свои пусковые установки, которые должны были перехватывать наши межконтинентальные ракеты. И это то, что мы говорим.

Надо теперь решать вопросы архитектуры безопасности в Европе.

Без этого мы не разрешим этот конфликт… И как правильно сказал наш президент, если Европа ожидает, что через три года, когда она будет готова к конфликту с нами, мы будем ждать, - нет. Если вы хотите конфликта, давайте начнем его сейчас.

Эта позиция, она очень отрезвляющая, и я вижу, что очень многие американцы и другие на Западе начинают это понимать и поддерживают, разделяют наши позиции, говорят: да, вы правы.

* * *

А. Гамов:

- Еще такой вопрос, может быть, он вам покажется не очень скромным. На Западе уже знают о том, что Виктор Бут ведет на Радио «Комсомольская правда» «Русский дозор Бута и Гамова?»

В. Бут:

- Да, мы даем тоже в своем англоязычном сегменте и в разных сетях анонсы и об интересных моментах, которые происходят в «Русском дозоре».

А. Гамов:

- Спасибо. Виктор, пожалуйста, ваши пожелания нашим слушателям, вашим поклонникам, вашим фанатам.

В. Бут:

- Самое главное пожелание – никогда не теряем бдительность, надеемся на лучшее и делаем то, что мы должны делать. А мы с вами знаем, мы должны сделать все, чтобы наши воины победили.

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