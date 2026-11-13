План партии войны в Европе обращен в прах: главные итоги переговоров Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером

Представители президента США Уиткофф и Кушнер посетили с визитом президента России Владимира Путина Фото: REUTERS.

После переговоров в Абу-Даби и в Кремле представители президента США Уиткофф и Кушнер улетели в Ирландию — объяснять Зеленскому и европейцам политику партии относительно настоящего мира на Украине.

На Радио «КП» говорили с историком и политологом, экс-помощником президента Ельцина, Сергеем Станкевичем.

ПЕРЕМИРИЕ НЕ НАВЯЗАЛИ

- Что на встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным показалось особо важным?

- Обращен в прах план коллективной партии войны в Европе, а прах развеян по ветру.

- В чем план заключался?

- Навязать России бессрочное перемирие - как условие перехода к переговорам с Европой о будущем послевоенном устройстве Старого Света. Понимая, что России именно это нужно - обсуждать будущее послевоенное устройство Европы, - Урсула фон дер Ляйен формулировала предварительное категорическое условие. Сначала - перемирие, прекращение огня безусловное и бессрочное - ну а потом обсуждаем мир с Россией.

Фото: REUTERS.

СТАТУС РОССИИ

- Эту категоричность мы нарушили?

- Перешли к обсуждению того, как будет выглядеть послевоенная Европа. Какой будет статус у России в этой послевоенной Европе, не останавливая военных действий.

- Это - серьезный результат?

- Существенный. Примерно ясно стало, с каких позиций Россия это будет обсуждать. А Европа, европейская партия войны переходит к плану Б.

- Что за план Б?

- Дождаться сначала демократического Конгресса США в январе, когда можно усилить санкционное давление на Россию и помощь Украине - а потом переждать Дональда Трампа, великого и могучего, когда добавится еще и президент США от Демократической партии. И хором опять наброситься на Россию.

ВЕЧНЫЙ МИР?

- Путин на встрече с американцами сказал: «Что касается длительности мира, его надежности, нам хотелось бы, чтобы этот мир был вечным».

- Серьезное заявление с подтекстом. Адресовано к истории российско-украинских отношений, где был только один вечный мир.

- Это Вечный мир XVII века?

- Да, это разделение Малороссии по Днепру. На сторону России и в состав Российской империи, формировавшейся уже тогда, отошла вся Левобережная Украина и все Причерноморье. И Киев в итоге тоже отошел года через два, после того как в 1678 году был заключен Вечный мир, за дополнительную плату, на сторону России. И когда президент России говорит о вечном мире, многие вздрагивают.

Путин на встрече с американцами сказал: «Что касается длительности мира, его надежности, нам хотелось бы, чтобы этот мир был вечным». Фото: REUTERS.

ТИГРА ДЕРГАЮТ ЗА УСЫ

- Отчего Зеленский в открытую стебется над Трампом, а тот не отвечает?

- Зеленский сознательно провоцирует Трампа, зная его импульсивность и обидчивость. И где он это делает? Сначала с трибуны датского парламента, чтобы все это увидели и показали. И потом в Ирландии, откуда до Гренландии «рукой подать».

- Почему пристегнул Гренландию?

- Зеленский говорит, что Трамп обломался в Гренландии, обломался в ходе выборов в Конгресс, проиграв обе палаты. Ну и по главному вопросу обломается - по украинскому. Показывает: смотрите, как я это делаю, это не страшно, друзья-европейцы! Все, Трамп сдулся, делайте ставку на меня, мы вместе победим — кричит Зеленский.

- Такой смысл его последних эскапад?

- Да, и, видимо, Трампу кто-то серьезно советует ни в коем случае не реагировать на эти провокации. Ведь ожидалась бурная обида Трампа, когда бы он перестал давить по поводу переговоров о послевоенном будущем Европы. Почему Европе приходилось говорить об этом— потому что Трамп на нее давил в последнее время. А если б он обиделся на оскорбления, устроил скандал и прервал контакты — то и давление прекратилось бы. Но Трамп не повелся.

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, МАСК?

- Сообщают, что вновь отключили Starshield на Украине - это военная версия Starlink. Это может быть частью реакции США?

- Наверняка, это так. И сделал это министр войны Пит Хегсет, который отбился от импичмента в Конгрессе. Зачем атаковали Пита Хегсета? Потому что именно Пентагон рулит этим самым Starshield. На радостях и в отместку за оскорбление Трампа Пит Хегсет это сделал. Посмотрим, как долго он такой режим удержит.

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